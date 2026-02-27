Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Pink reagált a válásáról szóló pletykákra: „A gyerekeinknek is elmondjátok?"

hollywood pink válás
Horváth Angéla
2026.02.27.
Pink nyilvánosan is cáfolta a pletykát, mely szerint húsz év után különvált volna férjétől, Carey Harttól. Az énekesnő és az egykori motorversenyző 2006-ban házasodtak össze, bár két évvel később egy rövid időre különköltöztek – ez a nehéz időszak Pink számos dalában visszaköszön.

A pár története bő két évtizedre nyúlik vissza: Pink, polgári nevén Alecia Moore, és Carey Hart 2001-ben találkoztak, azóta pedig többször szakítottak és újra összejöttek. 2005-ben Hart megkérte Pink kezét, egy évvel később Costa Ricán össze is házasodtak, majd 2008-ban bejelentették különválásukat. Később mégis kibékültek, és két gyermekük született: Willow 14 éves, James pedig 9.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 7: Pink, Carey Hart and their kids, Willow Hart and Jameson Hart attend the men's final during day fifteen of the 2025 US Open Tennis Championships at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 7, 2025 in Flushing Meadows, Queens, New York City. (Photo by Jean Catuffe/GC Images)
Pink és családja
Forrás: Getty Images

Pink 20 év után válik férjétől, Carey Harttól – állította tévesen a People magazin

A People magazinban jelent meg egy cikk arról, hogy Pink és férje 20 év után különválnak. A magazin forrása azt állította, hogy a kapcsolat végleg zátonyra futott. Pink pár óra múlva az Instagramon reagált, és értetlenkedve fogadta a hírt.

„Most értesítettek arról, hogy elválok a férjemtől. Nem tudtam róla. Köszönöm, hogy szóltatok” – mondta a február 26-án közzétett felvételen. – „Kíváncsi vagyok, a gyerekeinknek is elmondjátok? A 14 és 9 éves gyermekeim sem tudnak erről.”

Pink korábban is nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a hosszú távú kapcsolatok nem mindig egyszerűek. A 2021-ben megjelent dokumentumfilmjében elmondta: kapcsolata a férjével kiegyensúlyozott, nem tervezik az életüket egymás nélkül: „A hosszú távú kapcsolatban élni nem könnyű. Sokkal könnyebb továbbállni, mint megoldani a visszatérő problémákat. A végén úgyis magadnak kell megoldanod a gondjaidat, a másik embert nem tudod kijavítani. Vannak jó napok és vannak rossz napok.”

Instagram-posztja végén Pink ismét arra kérte követőit, hogy ne kezeljenek minden pletykát tényként: „Ahogy mindig mondom: ha nem tőlem hallod, ne hidd el a híreszteléseket.”

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Martin Short lánya, Katherine a halála előtt búcsúlevelet hagyott: így találtak rá

A hollywoodi rendőrség megerősítette, hogy búcsúlevelet találtak Katherine Short holtteste mellett. Martin Short lánya február 23-án hunyt el 42 éves korában, önkezűleg okozott lőtt seb következtében.

Túl kövérnek találták az életbiztosításhoz: a 136 kilós Tess Holliday TikTok-videóban osztotta meg az incidenst

A 40 éves modell azt állítja, több mint 136 kilogrammos testsúlya miatt nem köthetett életbiztosítást. Tess Holliday úgy véli, ez diszkrimináció, ugyanis teljesen egészséges és nincsenek káros szenvedélyei sem.

Megdöbbentő fotó látott napvilágot az Epstein-aktákból: bikinis nők simulnak Stephen Hawkinghoz

Az Epstein-dokumentumokból meglepő képek kerültek nyilvánosságra. A felvételeken Stephen Hawking egy napozóágyon, bikinis nők társaságában láthatók. A tudós családja felháborodott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu