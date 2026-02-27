Pink reagált a válásáról szóló pletykákra: „A gyerekeinknek is elmondjátok?"

A pár története bő két évtizedre nyúlik vissza: Pink, polgári nevén Alecia Moore, és Carey Hart 2001-ben találkoztak, azóta pedig többször szakítottak és újra összejöttek. 2005-ben Hart megkérte Pink kezét, egy évvel később Costa Ricán össze is házasodtak, majd 2008-ban bejelentették különválásukat. Később mégis kibékültek, és két gyermekük született: Willow 14 éves, James pedig 9.

Pink és családja

Forrás: Getty Images

Pink 20 év után válik férjétől, Carey Harttól – állította tévesen a People magazin

A People magazinban jelent meg egy cikk arról, hogy Pink és férje 20 év után különválnak. A magazin forrása azt állította, hogy a kapcsolat végleg zátonyra futott. Pink pár óra múlva az Instagramon reagált, és értetlenkedve fogadta a hírt.

„Most értesítettek arról, hogy elválok a férjemtől. Nem tudtam róla. Köszönöm, hogy szóltatok” – mondta a február 26-án közzétett felvételen. – „Kíváncsi vagyok, a gyerekeinknek is elmondjátok? A 14 és 9 éves gyermekeim sem tudnak erről.”

Pink korábban is nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a hosszú távú kapcsolatok nem mindig egyszerűek. A 2021-ben megjelent dokumentumfilmjében elmondta: kapcsolata a férjével kiegyensúlyozott, nem tervezik az életüket egymás nélkül: „A hosszú távú kapcsolatban élni nem könnyű. Sokkal könnyebb továbbállni, mint megoldani a visszatérő problémákat. A végén úgyis magadnak kell megoldanod a gondjaidat, a másik embert nem tudod kijavítani. Vannak jó napok és vannak rossz napok.”

Instagram-posztja végén Pink ismét arra kérte követőit, hogy ne kezeljenek minden pletykát tényként: „Ahogy mindig mondom: ha nem tőlem hallod, ne hidd el a híreszteléseket.”

