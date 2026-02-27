3 csillagjegynek a hétvégén pénz üti a markát: te is meggazdagszol?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szerelem és szerencse ide vagy oda, azért arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a horoszkópunk szerint mikor számíthatunk bőséges időszakra anyagi szempontból. 3 csillagjegy most megnyugodhat, ugyanis nem várt pénzeső érkezik az univerzumtól.

A csillagjegyed szerint most jó időszak érkezik, legalábbis pénzügyi tekintetben. Hagyd, hogy elárasszon az aranyeső, és lubickolj a luxusban! Hiszen tudod, a szerencse igencsak forgandó!

csillagjegy – pénzhoroszkóp
Vajon rád mosolyog-e a szerencse a csillagjegyed szerint?
Forrás: Shutterstock

Pénzhoroszkóp február végére: a csillagjegyed megborogatja vagy épp megtámogatja a pénztárcád

A heti pénzhoroszkópod után a csillagok most mintha azt mondanák „na jó, mégiscsak megjutalmazhatunk egy-két csillagjegyet”. 

Az asztrológia olyan, mintha a szerencse forgandó kerekén ülnél. „Egyszer fent, egyszer lent.” 

Lehet, hogy a horoszkópod nem is olyan régen teljesen kiürítette a pénztárcád, most viszont – a kínai Tűz Ló évének elején – cserébe megjutalmaznak a csillagok! Nem kell tovább kajtatnod a márciusi pénzhoroszkópod után, hiszen most eljött a te időd! Ha te is a listán vagy, akkor kész pénzmágnes leszel a hétvégén!

Az univerzum aranyesője: csillagjegyek, akik a hétvégén szerencsések lesznek

Dőlj hátra, és lubickolj a csillagok nagyvonalúságában! Most ugyanis bőséges pénztárcával indul a március. Te vajon rajta vagy a szerencsések listáján?

Kos (március 21. – április 19.)

A tüzes Kos most elemében lesz! Hallgass az ötleteidre, és használd ki a hirtelen felmerülő lehetőségeket, mert igazán kifizetődőek lesz! Lehet, hogy naivan azt hitted, az extra munkáért nem jár juttatás, de nemcsak a csillagok, hanem a főnököd is észlelte ezt a törekvésed. És bizony meg is fognak jutalmazni! Neked csak tartanod kell a markod!

Bika (április 20. – május 20.)

A kitartó Bika végre learathatja munkája gyümölcsét. A sok balszerencsés lépés után most markodba kerülhet egy olyan lehetőség, melyet nem szabad elszalasztani! Csak járj nyitott szemmel, mert ez a dolog az egész karrieredre hatással lehet!

Bak (december 22. – január 19.)

Az ambiciózus Bak számára most végre összeáll a kép. Előléptetés? Extra bevétel? Komoly szakmai elismerés? Ezek kéz a kézben haladnak feléd! A kemény munka most szó szerint kifizetődik.

Csillagjegyek, akiknek most csordultig tele lesz az anyagi korsó

Ne csüggedj, ha nem vagy rajta a listán! Egész biztosan elérkezik a te időd is! Ha viszont a te csillagjegyedre hullik az aranyeső, akkor ideje örülni! De azért ne szórd el egyből az extra bevételt, hiszen jobb előrelátónak lenni!

