Carolyn Bessette sötét titkai: csapdába csalta John F. Kennedy Jr.-t, és a közös gyereküket is elvetette

A Love Story című sorozat úgy mutatja be Carolyn Bessette Kennedyt, mint egy ártatlan, védtelen fiatal nőt, aki véletlenül lett a világ legvágyottabb agglegényének párja, és azt sem tudta, mire számíthat a médiától. Csakhogy Maureen Callahan forrásai és korábbi nyilatkozatok szerint ez nem felel meg a valóságnak. Carolyn Bessette tehetős családban nőtt fel Connecticutban, később a Bostoni Egyetemen tanult, majd a város egyik legismertebb éjszakai figurájának, John Lyonsnak dolgozott. Már fiatalon olyan férfiakkal randevúzott, mint Alessandro Benetton vagy a hokisztárnak készülő John Cullen. Carolyn otthonosan mozgott az elit világában.

John F. Kennedy Jr., és felesége Carolyn Bessette Kennedy 1999-ben

Forrás: Getty Images

Maureen Callahan szerint Carolyn Bessette stratégiai lépésekkel hálózta be John F. Kennedy Jr.-t, és még akkor lehatározta, hogy feleségül megy hozzá, amikor Bostonban élt.

Az újságíró szerint a Love Story minisorozat idealizált képet rajzol Carolynról és az ifjabb Kennedyről is.

Michael Bergin modell visszaemlékezése szerint Carolyn Bessette azt mondta neki, hogy terhes, de ebben az időszakban már Kennedyvel is együtt volt. Bessette abortuszra ment; Bergin kísérte el a beavatkozásra és ápolta utána.

A források szerint Carolyn Bessette már Bostonban kinézte magának Kennedyt, és eltökélte, hogy feleségül megy hozzá. Steve Gillon életrajzíró szerint pontosan így fogalmazott: „New Yorkba költözöm, és megszerzem őt.” És valóban: Carolyn megjelent egy Calvin Klein által szponzorált eseményen, ahol John volt a díszvendég. Egy másik forrás szerint Carolyn már korábban kiderítette, melyik bárba jár Kennedy, és ott „véletlenül” találkoztak. A nő évekig a legexkluzívabb klubok ismert figurája volt.

Callahan új forrása szerint a sorozattal ellentétben Carolyn Bessette valójában nem utasította el Johnt annak státusza miatt – épp ellenkezőleg: pontos stratégiát követett. A visszautasítás csak taktika volt, hogy Kennedy még jobban vágyakozzon utána. Amikor egy hónapig nem válaszolt a házassági ajánlatra, az is tudatos húzás volt – nem félelemből vagy bizonytalanságból hezitált, hanem manipulálta az ifjú Kennedyt. A Daily Mail cikke hangsúlyozza: ha Carolyn valóban idegenkedett volna a hírnévtől, egyszerűen hátat fordított volna neki.