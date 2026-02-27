Carolyn Bessette sötét titkai: csapdába csalta John F. Kennedy Jr.-t, és a közös gyereküket is elvetette

A Love Story című sorozat úgy mutatja be Carolyn Bessette Kennedyt, mint egy ártatlan, védtelen fiatal nőt, aki véletlenül lett a világ legvágyottabb agglegényének párja, és azt sem tudta, mire számíthat a médiától. Csakhogy Maureen Callahan forrásai és korábbi nyilatkozatok szerint ez nem felel meg a valóságnak. Carolyn Bessette tehetős családban nőtt fel Connecticutban, később a Bostoni Egyetemen tanult, majd a város egyik legismertebb éjszakai figurájának, John Lyonsnak dolgozott. Már fiatalon olyan férfiakkal randevúzott, mint Alessandro Benetton vagy a hokisztárnak készülő John Cullen. Carolyn otthonosan mozgott az elit világában.
- Maureen Callahan szerint Carolyn Bessette stratégiai lépésekkel hálózta be John F. Kennedy Jr.-t, és még akkor lehatározta, hogy feleségül megy hozzá, amikor Bostonban élt.
- Az újságíró szerint a Love Story minisorozat idealizált képet rajzol Carolynról és az ifjabb Kennedyről is.
- Michael Bergin modell visszaemlékezése szerint Carolyn Bessette azt mondta neki, hogy terhes, de ebben az időszakban már Kennedyvel is együtt volt. Bessette abortuszra ment; Bergin kísérte el a beavatkozásra és ápolta utána.
A források szerint Carolyn Bessette már Bostonban kinézte magának Kennedyt, és eltökélte, hogy feleségül megy hozzá. Steve Gillon életrajzíró szerint pontosan így fogalmazott: „New Yorkba költözöm, és megszerzem őt.” És valóban: Carolyn megjelent egy Calvin Klein által szponzorált eseményen, ahol John volt a díszvendég. Egy másik forrás szerint Carolyn már korábban kiderítette, melyik bárba jár Kennedy, és ott „véletlenül” találkoztak. A nő évekig a legexkluzívabb klubok ismert figurája volt.
Callahan új forrása szerint a sorozattal ellentétben Carolyn Bessette valójában nem utasította el Johnt annak státusza miatt – épp ellenkezőleg: pontos stratégiát követett. A visszautasítás csak taktika volt, hogy Kennedy még jobban vágyakozzon utána. Amikor egy hónapig nem válaszolt a házassági ajánlatra, az is tudatos húzás volt – nem félelemből vagy bizonytalanságból hezitált, hanem manipulálta az ifjú Kennedyt. A Daily Mail cikke hangsúlyozza: ha Carolyn valóban idegenkedett volna a hírnévtől, egyszerűen hátat fordított volna neki.
Carolyn Bessette elvetette John F. Kennedy gyermekét
A Love Story azt sem mutatja be, hogy mielőtt Bessette kapcsolatba került Kennedyvel, bántalmazó kapcsolatban élet a Calvin Klein-modell Michael Berginnel. Bergin emlékei szerint Carolyn féltékenységi rohamában egyszer véresre karmolta az arcát. Egy másik alkalommal azt mondta neki, hogy terhes, a gyermek pedig tőle van, majd közölte: abortuszra készül, és ehhez a férfinak nincs köze. Bergin szerint ekkor Carolyn Bessette már JFK Jr.-ral is randizott. Bergin ennek ellenére elkísérte a nőt az abortuszra és ápolta is utána.
Carolyn még az eljegyzése után is felkereste Bergint, és azt mondta neki, hogy ismét terhes, később pedig azt közölte: elvesztette a babát. Bergin szerint elképzelhető, hogy újabb abortusz történt – és hogy John F. Kennedy erről soha nem tudott. Azért nem mondott neki semmit, mert tisztában volt vele: ha bármi nem a Kennedy által megtervezett ritmus szerint történik, a férfi valószínűleg soha nem veszi feleségül. Így végül elérte célját: 1996 szeptemberében összeházasodtak. Három évvel később a tragikus repülőgép-szerencsétlenségben John tulajdonképpen megölte feleségét, annak nővérét és saját magát is a baleset szakértők szerint elkerülhető lett volna.
„Az egész életét arra tette fel, hogy elnyerje JFK Jr. szerelmét – és sikerült is” – mondta Callahan egyik forrása. – „Az irónia az egészben az, hogy ez az életébe került.”
Az amerikai újságíró szerint Johnt sem mutatták be hitelesen. A Love Story című sorozat szerint ő a tökéletes örökös, akiből akár az Egyesült Államok elnöke is lehetett volna. A valóság azonban egészen más volt. Maureen Callahan úgy írja le az ifjú Kennedyt, mint aki mély halálvággyal küzdött, és rendszeresen olyan veszélyes helyzetekbe sodorta barátnőit, amelyek akár tragédiához is vezethettek volna. Christina Haag – egykori partnere – például kis híján életét vesztette egy nyílt tengeri kajakozás alkalmával.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: