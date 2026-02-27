Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezért a 2 hozzávalós csokimousse-ért rajong most a TikTok – Recept

édesség TikTok recept mousse
Diétás és egyszerűen elkészíthető édességre vágysz? Próbáld ki a TikTok szuper népszerű csokimousse receptjét, amit garantáltan imádni fogsz!

Édesszájú csajok figyelem! Íme a desszert, amiből egy tálcával is megehetsz bűntudat nélkül. Ha egy kis édességre vágysz, de nem akarsz órákat a konyhában tölteni, készítsd el te is ezt a meglepően egyszerű csokimousse receptet, amiért most az egész TikTok megőrül.  

csokimousse recept
TikTokon most mindenki a barackos csokimousse desszertre esküszik. 
Forrás: Shutterstock

 

Diétás csokimousse, amit most mindenki imád

  • Egyszerű és gyors, amit egy fárasztó nap után is össze tudsz dobni.
  • Csak barack kompótra és étcsokira lesz szükséged, és kész is a tökéletes desszert. 
  • Mentsd el a receptet, mert ez garantáltan újra meg akarod majd csinálni!

TikTokon eddig mindenki a 2 hozzávalós japán sajttorta, majd az olimpiai láva süti receptjéért volt oda, de most ezeket is lekörözte a barackos étcsokoládé mousse. Az új finomságot már rengetegen kipróbálták, és a legtöbb videón több millió nézettség és kedvelés van. Ráadásul még a TikTok fitnesz közösségébe is eljutott a recept, így a pilatesguru csajok is ezt a desszertet kanalazzák esténként. Tökéletes vendégvárásra, randira vagy csak, amikor megjutalmaznád magad egy hosszú nap után. 

Nézd meg te is a szuper népszerű TikTok receptet!

@deansweetpt Sometimes maybe good, sometimes maybe 💩 2-INGREDIENT CHOCOLATE PEACH CAKE 🍑 INGREDIENTS: • 2 cups drained canned peaches or fresh peaches (350g) • 1½ cups melted dark chocolate (270g) Extra melted chocolate for topping (optional) Time: Chill in fridge for 2-4 hours STEPS: Blend the peaches until smooth. Add the melted dark chocolate and mix until fully combined. Pour the mixture into a rectangular or square mold lined with parchment paper. Optional: drizzle more melted chocolate on top. Refrigerate for 2-4 hours until set. #reaction #cooking #food #recipe #health ♬ original sound - DeansweetPT

 

Hozzávalók:

Elkészítés:

Öntsd le a barack kompót levét, majd a gyümölcsöt turmixold össze egy sima masszává. Az étcsokoládét olvaszd meg, majd öntsd hozzá a barackmasszához. Pár percig turmixold, amíg egységesen összeáll a mousse. Öntsd egy üvegtálba vagy poharakba, majd tedd be a hűtőbe 2-4 órára állni. A tetejére bármilyen dekorációt szórhatsz: gyümölcsöket, magvakat vagy extra csokit is. Jó hír, ha nem szereted a barack kompótot, kicserélheted narancs, mangó vagy akár szilva befőttre is. 

Extra tipp: akkor lesz igazán alakbarát, ha cukormentes kompótot és magas kakaótartalmú csokit választasz!

Nézd meg további egyszerű receptjeinket is:

Maximális élvezet bűntudat nélkül: lisztmentes, zabpelyhes pizza a beach bodyért – Recept

Újragondolt és diétabarát, így biztosan nem lesz gátja az álomalaknak.

Készítsd el te is az olimpiai falu legmenőbb édességét − Recept

Egy desszert, amit ugyanúgy imádnak a sportolók, mint a rajongók – és nem véletlenül. A téli olimpiai faluban már megvan az aranyérmes.

Nassolni akarsz, de félted az alakod? Habzsold ezt a diétás chipset – Nulla kalória, csupa élvezet

Kóstold mega legfelkapottabb diétás nasit! Könnyű elkészíteni, egészséges, ropogós és kalóriaszegény.

 

