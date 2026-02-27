Ezért a 2 hozzávalós csokimousse-ért rajong most a TikTok – Recept

Édesszájú csajok figyelem! Íme a desszert, amiből egy tálcával is megehetsz bűntudat nélkül. Ha egy kis édességre vágysz, de nem akarsz órákat a konyhában tölteni, készítsd el te is ezt a meglepően egyszerű csokimousse receptet, amiért most az egész TikTok megőrül.
Diétás csokimousse, amit most mindenki imád
- Egyszerű és gyors, amit egy fárasztó nap után is össze tudsz dobni.
- Csak barack kompótra és étcsokira lesz szükséged, és kész is a tökéletes desszert.
- Mentsd el a receptet, mert ez garantáltan újra meg akarod majd csinálni!
TikTokon eddig mindenki a 2 hozzávalós japán sajttorta, majd az olimpiai láva süti receptjéért volt oda, de most ezeket is lekörözte a barackos étcsokoládé mousse. Az új finomságot már rengetegen kipróbálták, és a legtöbb videón több millió nézettség és kedvelés van. Ráadásul még a TikTok fitnesz közösségébe is eljutott a recept, így a pilatesguru csajok is ezt a desszertet kanalazzák esténként. Tökéletes vendégvárásra, randira vagy csak, amikor megjutalmaznád magad egy hosszú nap után.
Nézd meg te is a szuper népszerű TikTok receptet!
Hozzávalók:
- Egy konzerv barack kompót (350g)
- Étcsokoládé (270g)
- + csoki reszelék, gyümölcs, mogyoró vagy kókusz a díszítéshez
Elkészítés:
Öntsd le a barack kompót levét, majd a gyümölcsöt turmixold össze egy sima masszává. Az étcsokoládét olvaszd meg, majd öntsd hozzá a barackmasszához. Pár percig turmixold, amíg egységesen összeáll a mousse. Öntsd egy üvegtálba vagy poharakba, majd tedd be a hűtőbe 2-4 órára állni. A tetejére bármilyen dekorációt szórhatsz: gyümölcsöket, magvakat vagy extra csokit is. Jó hír, ha nem szereted a barack kompótot, kicserélheted narancs, mangó vagy akár szilva befőttre is.
Extra tipp: akkor lesz igazán alakbarát, ha cukormentes kompótot és magas kakaótartalmú csokit választasz!
