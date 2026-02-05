Ez a hőmérséklet a legjobb az együttlétekhez a szakértők szerint

Az otthoni hőmérséklet nemcsak a mindennapi tevékenységekhez és az alváshoz fontos, hanem hatással van a párok szexuális életére is. A szakértők szerint az együttléthez ideális körülményekre van szükség, amelyeknek elkerülhetetlen tényezője a megfelelő hőmérséklet.

Mutatjuk az ideális hőmérsékletet az együttlétekhez.

Forrás: Getty Images

Ideális hőmérséklet együttlétekhez A túl hideg és a túl meleg hőmérséklet is csökkentheti a szexuális vágyat és a komfortérzetet.

Az intim együttlétekhez az ideális beltéri hőmérséklet 18-21 fok között van.

A kellemes meleg javítja a vérkeringést és támogatja az erogén zónák működését.

A kielégítő intim együttlétekhez nagyon fontos, hogy rá tudjunk hangolódni egymásra, különben előfordulhat az egyi fél nem fogja kívánni a szexet. Ehhez olyan környezet kell, ami komfortos és amelyben jól érezzük magunkat. A dermesztő hidegben sokan maximumon pörgetik a termosztátot, ami érthető, de jobb, ha nem estek túlzásba, mert a szexuális életetekre is hatással lehet a hideg és a nyári hónapokban egyaránt.

„A hőmérséklet hatalmas szerepet játszik a jóllétünkben főleg a hidegebb hónapokban. Hatással van az alvásra, a hangulatra, és a stressz-szintre, amelyek közül egytől egyig mindegyik hatással van a libidóra és a teljesítményre” – mondta Dr. Sophie Dix, egy online gyógyszertár feje a The Sunnak.

Egy Teheráni Egyetem által végzett 2022-es kutatás szerint a meleg negatívan befolyásolja a spermiumok minőségét és termékenységét, azaz a túlzott meleg semmiképpen nem tesz jót a libidónak. Ráadásul valljuk be: senki nem szeret izzadtan hemperegni a 30 fokos melegben. Nem véletlen, hogy egyes kutatások szerint a legforróbb nyári hónapokban fogan meg a legkevesebb gyermek.

„A kellemes meleg kitágítja az ereket, felpezsdíti a vérkeringést, amely segíti a vér erogénzónákhoz jutását, és felkorbácsolja a szexuális vágyat" - magyarázta Dr. Sophie, aki szerint ahelyett, hogy maximum pörgetnénk a termosztátot, érdemes 18 és 21 fok között tartani a hőmérsékletet. Ez az a hőfok, ami a legkomfortosabb az együttlétekhez.

„Következésképpen, a komfortos melegségérzet – amely nem túlzott forróság – talán a leghatékonyabb a szexuális vágyak felkorbácsolásának támogatásában” – tette hozzá Dr. Sophie.