Ez a hőmérséklet a legjobb az együttlétekhez a szakértők szerint

Simon Benedek
2026.02.05.
Szeretnéd, ha a hálószobában felforrósodna a levegő közted és párod között? Mutatjuk, hogy mi a legmegfelelőbb hőmérséklet az együttlétekhez.

Az otthoni hőmérséklet nemcsak a mindennapi tevékenységekhez és az alváshoz fontos, hanem hatással van a párok szexuális életére is. A szakértők szerint az együttléthez ideális körülményekre van szükség, amelyeknek elkerülhetetlen tényezője a megfelelő hőmérséklet. 

Egy pár együttlét közben az ágyban.
Mutatjuk az ideális hőmérsékletet az együttlétekhez. 
Forrás:  Getty Images

Ideális hőmérséklet együttlétekhez

  • A túl hideg és a túl meleg hőmérséklet is csökkentheti a szexuális vágyat és a komfortérzetet.
  • Az intim együttlétekhez az ideális beltéri hőmérséklet 18-21 fok között van.
  • A kellemes meleg javítja a vérkeringést és támogatja az erogén zónák működését.

A kielégítő intim együttlétekhez nagyon fontos, hogy rá tudjunk hangolódni egymásra, különben előfordulhat az egyi fél nem fogja kívánni a szexet. Ehhez olyan környezet kell, ami komfortos és amelyben jól érezzük magunkat. A dermesztő hidegben sokan maximumon pörgetik a termosztátot, ami érthető, de jobb, ha nem estek túlzásba, mert a szexuális életetekre is hatással lehet a hideg és a nyári hónapokban egyaránt.

„A hőmérséklet hatalmas szerepet játszik a jóllétünkben főleg a hidegebb hónapokban. Hatással van az alvásra, a hangulatra, és a stressz-szintre, amelyek közül egytől egyig mindegyik hatással van a libidóra és a teljesítményre” – mondta Dr. Sophie Dix, egy online gyógyszertár feje a The Sunnak.

Egy Teheráni Egyetem által végzett 2022-es kutatás szerint a meleg negatívan befolyásolja a spermiumok minőségét és termékenységét, azaz a túlzott meleg semmiképpen nem tesz jót a libidónak. Ráadásul valljuk be: senki nem szeret izzadtan hemperegni a 30 fokos melegben. Nem véletlen, hogy egyes kutatások szerint a legforróbb nyári hónapokban fogan meg a legkevesebb gyermek. 

„A kellemes meleg kitágítja az ereket, felpezsdíti a vérkeringést, amely segíti a vér erogénzónákhoz jutását, és felkorbácsolja a szexuális vágyat" - magyarázta Dr. Sophie, aki szerint ahelyett, hogy maximum pörgetnénk a termosztátot, érdemes 18 és 21 fok között tartani a hőmérsékletet. Ez az a hőfok, ami a legkomfortosabb az együttlétekhez. 

„Következésképpen, a komfortos melegségérzet – amely nem túlzott forróság – talán a leghatékonyabb a szexuális vágyak felkorbácsolásának támogatásában” – tette hozzá Dr. Sophie. 

Milyen legyen a hőmérséklet a hálószobában?

A testünk alvás közben természetesen lehűl. Az ideális hálószobai hőmérséklet 18-22 fok körül mozog a szakértők szerint. Különbséget kell tenni ugyanakkora nyári és a téli időszak között. A drasztikus nappali és éjszakai hőmérsékletingadozás nem tesz jót a szervezetünknek. Ezért nyáron az ideális hálószobai hőmérséklet akár a 23-24 fok is lehet, míg télen inkább 18-20. 

