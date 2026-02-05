Victoria Beckham is dalra fakadt: harminc után ismét együtt énekelt a Spice Girls – Videó

Harminc évvel a Spice Girls megalakulása után ismét felcsillant a remény a rajongók számára: Victoria Beckham hosszú idő után újra együtt énekelt a zenekar tagjaival. Az alkalom ugyan nem egy hivatalos fellépés vagy bejelentett turné volt, mégis erős jelzésként értelmezhető, hogy Posh Spice ezúttal igent mondott a közös zenélésre.
- Victoria Beckham hosszú idő után újra együtt énekelt a Spice Girls tagjaival
- A Viva Forever akusztikus változata Victoria londoni otthonában csendült fel
- Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is részt vett a meghitt zenélésben
- Victoria fia, Cruz Beckham gitározott az improvizált előadás alatt
- Mel B ezúttal nem volt jelen, nászútja és a Gerivel fennálló konfliktus miatt
- A rajongók újraegyesülést sejtenek a 30. évforduló közeledtével
- Korábban egy Netflix-dokumentumfilm és jubileumi turné is meghiúsult a belső feszültségek miatt
- Bár hivatalos bejelentés nincs, a közös éneklés erős jelzés a folytatás lehetőségére
Victoria Beckham és a Spice Girls felrobbantotta a netet
Victoria Beckham londoni otthonában, az étkezőasztal körül csendült fel a Viva Forever akusztikus változata, amelyhez Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is csatlakozott. A rögtönzött előadás különlegessége, hogy Victoria fia, a 20 éves Cruz Beckham gitározott, miközben barátnője, Jackie Apostel és a család személyzete a háttérből figyelte az intim pillanatot. A videó alatt Romeo Beckham ironikusan megjegyezte: „Mintha már csináltak volna ilyet korábban.”
Mel B és Geri Halliwell visszatérése kérdéses
A teljes ötösfogat azonban nem állt össze: Mel B ezúttal nem volt jelen, mivel jelenleg férjével, Rory McPhee-vel tölti nászútját Mauritiuson. Távollétét tovább árnyalja, hogy közte és Geri Halliwell-Horner között évek óta feszült viszony húzódik, amely több tervezett Spice Girls-projektet is meghiúsított. A konfliktus gyökere egy 2019-es interjúig nyúlik vissza, amikor Mel B egy televíziós beszélgetésben azt állította, hogy a zenekar fénykorában intim kapcsolat volt közte és Geri között. Geri ezt határozottan tagadta, és a kijelentés mély törést okozott a kapcsolatukban.
A mostani események mégis újraélesztették az újraegyesülésről szóló találgatásokat. Mel B nemrég lájkolt egy olyan kommentet, amely egy lehetséges visszatérést pedzegetett, amit sok rajongó egyértelmű üzenetként értelmezett. Mel C korábban szintén optimistán nyilatkozott a zenekar jövőjéről, hangsúlyozva, hogy a 30. évforduló méltó alkalom lehetne egy közös projektre.
Elmondása szerint mindannyian büszkék arra az örökségre, amelyet a Spice Girls hátrahagyott, és arra is, hogy ma már egy új generáció fedezi fel magának a zenekart.
Victoria Beckham eddig következetesen távol tartotta magát az újraegyesülési turnéktól. A 2019-es koncertsorozathoz sem csatlakozott, döntését pedig később azzal indokolta, hogy számára már más élethelyzet és prioritások váltak fontossá. Többször hangsúlyozta, hogy a családjára és divatmárkájára szeretne koncentrálni, ugyanakkor az utóbbi időben egyre gyakrabban utal arra, hogy bizonyos formában mégis nyitott lenne a visszatérésre. Egy korábbi interjúban tréfásan megjegyezte, hogy bár sosem tartotta magát kiemelkedő énekesnek, a Spice Girlsszel való színpadra lépés mindig különleges élményt jelentett.
A háttérben közben komoly üzleti tervek is kútba estek. 2024-ben olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint egy nagyszabású Netflix-dokumentumfilm és egy jubileumi turné is meghiúsult a zenekaron belüli feszültségek miatt. Források szerint elsősorban Geri és Mel B viszonya akadályozta meg, hogy közös nevezőre jussanak, olyannyira, hogy menedzsert sem találtak, aki képes lett volna közvetíteni közöttük – írja a Daily Mail.
Geri Halliwell kilépése örökre beírta magát a poptörténelembe
A Spice Girls története mindig is tele volt érzelmekkel, konfliktusokkal és újrakezdésekkel. Geri Halliwell 1998-as, a világturné közepén történt kilépése máig az egyik legemlékezetesebb pillanat a poptörténelemben. Akkor Mel B számára különösen fájdalmas volt a távozás, mivel éppen a születésnapján történt, és hosszú ideig nem értette, mi vezetett barátnője döntéséhez. Később derült ki, hogy Geri súlyos személyes problémákkal küzdött, és egyszerűen nem látott más kiutat.
Mindezek ellenére a mostani londoni közös éneklés azt mutatja, hogy a múlt sebei mellett továbbra is létezik egyfajta összetartozás a Spice Girls tagjai között. Bár hivatalos bejelentés továbbra sincs, Victoria Beckham részvétele és a tagok egyre nyíltabb nyilatkozatai alapján egyre nehezebb elképzelni, hogy a 30. évforduló teljesen eseménytelenül teljen el. A kérdés már csak az: vajon valóban színpadra áll-e újra mind az öt Spice Girl, vagy ezek a pillanatok megmaradnak nosztalgikus, intim zenei emlékeknek.
