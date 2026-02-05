Victoria Beckham is dalra fakadt: harminc után ismét együtt énekelt a Spice Girls – Videó

Harminc évvel a Spice Girls megalakulása után ismét felcsillant a remény a rajongók számára: Victoria Beckham hosszú idő után újra együtt énekelt a zenekar tagjaival. Az alkalom ugyan nem egy hivatalos fellépés vagy bejelentett turné volt, mégis erős jelzésként értelmezhető, hogy Posh Spice ezúttal igent mondott a közös zenélésre.

Egyre több jel utal arra, hogy újra összeáll a Spice Girls!

Forrás: Hulton Archive

Victoria Beckham hosszú idő után újra együtt énekelt a Spice Girls tagjaival

A Viva Forever akusztikus változata Victoria londoni otthonában csendült fel

Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is részt vett a meghitt zenélésben

Victoria fia, Cruz Beckham gitározott az improvizált előadás alatt

Mel B ezúttal nem volt jelen, nászútja és a Gerivel fennálló konfliktus miatt

A rajongók újraegyesülést sejtenek a 30. évforduló közeledtével

Korábban egy Netflix-dokumentumfilm és jubileumi turné is meghiúsult a belső feszültségek miatt

Bár hivatalos bejelentés nincs, a közös éneklés erős jelzés a folytatás lehetőségére

Victoria Beckham és a Spice Girls felrobbantotta a netet

Victoria Beckham londoni otthonában, az étkezőasztal körül csendült fel a Viva Forever akusztikus változata, amelyhez Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is csatlakozott. A rögtönzött előadás különlegessége, hogy Victoria fia, a 20 éves Cruz Beckham gitározott, miközben barátnője, Jackie Apostel és a család személyzete a háttérből figyelte az intim pillanatot. A videó alatt Romeo Beckham ironikusan megjegyezte: „Mintha már csináltak volna ilyet korábban.”

Mel B és Geri Halliwell visszatérése kérdéses

A teljes ötösfogat azonban nem állt össze: Mel B ezúttal nem volt jelen, mivel jelenleg férjével, Rory McPhee-vel tölti nászútját Mauritiuson. Távollétét tovább árnyalja, hogy közte és Geri Halliwell-Horner között évek óta feszült viszony húzódik, amely több tervezett Spice Girls-projektet is meghiúsított. A konfliktus gyökere egy 2019-es interjúig nyúlik vissza, amikor Mel B egy televíziós beszélgetésben azt állította, hogy a zenekar fénykorában intim kapcsolat volt közte és Geri között. Geri ezt határozottan tagadta, és a kijelentés mély törést okozott a kapcsolatukban.