Victoria Beckham is dalra fakadt: harminc után ismét együtt énekelt a Spice Girls – Videó

Rideg Léna
2026.02.05.
A nemrég közzétett videón az egykori lánybanda tagjai újra együtt énekelnek. A Viva Forever akusztikus dallamai, Victoria Beckham visszatérése és az intim, családias hangulat egyetlen pillanat alatt felidézte egy egész generáció emlékeit, és újra életre keltette a reményt, hogy a Spice Girls története még nem ért véget.

Harminc évvel a Spice Girls megalakulása után ismét felcsillant a remény a rajongók számára: Victoria Beckham hosszú idő után újra együtt énekelt a zenekar tagjaival. Az alkalom ugyan nem egy hivatalos fellépés vagy bejelentett turné volt, mégis erős jelzésként értelmezhető, hogy Posh Spice ezúttal igent mondott a közös zenélésre. 

Egyre több jel utal arra, hogy újra összeáll a Spice Girls!
Forrás: Hulton Archive
  • Victoria Beckham hosszú idő után újra együtt énekelt a Spice Girls tagjaival
  • A Viva Forever akusztikus változata Victoria londoni otthonában csendült fel
  • Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is részt vett a meghitt zenélésben
  • Victoria fia, Cruz Beckham gitározott az improvizált előadás alatt
  • Mel B ezúttal nem volt jelen, nászútja és a Gerivel fennálló konfliktus miatt
  • A rajongók újraegyesülést sejtenek a 30. évforduló közeledtével
  • Korábban egy Netflix-dokumentumfilm és jubileumi turné is meghiúsult a belső feszültségek miatt
  • Bár hivatalos bejelentés nincs, a közös éneklés erős jelzés a folytatás lehetőségére

Victoria Beckham és a Spice Girls felrobbantotta a netet

Victoria Beckham londoni otthonában, az étkezőasztal körül csendült fel a Viva Forever akusztikus változata, amelyhez Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is csatlakozott. A rögtönzött előadás különlegessége, hogy Victoria fia, a 20 éves Cruz Beckham gitározott, miközben barátnője, Jackie Apostel és a család személyzete a háttérből figyelte az intim pillanatot. A videó alatt Romeo Beckham ironikusan megjegyezte: „Mintha már csináltak volna ilyet korábban.”

Mel B és Geri Halliwell visszatérése kérdéses

A teljes ötösfogat azonban nem állt össze: Mel B ezúttal nem volt jelen, mivel jelenleg férjével, Rory McPhee-vel tölti nászútját Mauritiuson. Távollétét tovább árnyalja, hogy közte és Geri Halliwell-Horner között évek óta feszült viszony húzódik, amely több tervezett Spice Girls-projektet is meghiúsított. A konfliktus gyökere egy 2019-es interjúig nyúlik vissza, amikor Mel B egy televíziós beszélgetésben azt állította, hogy a zenekar fénykorában intim kapcsolat volt közte és Geri között. Geri ezt határozottan tagadta, és a kijelentés mély törést okozott a kapcsolatukban.

A mostani események mégis újraélesztették az újraegyesülésről szóló találgatásokat. Mel B nemrég lájkolt egy olyan kommentet, amely egy lehetséges visszatérést pedzegetett, amit sok rajongó egyértelmű üzenetként értelmezett. Mel C korábban szintén optimistán nyilatkozott a zenekar jövőjéről, hangsúlyozva, hogy a 30. évforduló méltó alkalom lehetne egy közös projektre.

 Elmondása szerint mindannyian büszkék arra az örökségre, amelyet a Spice Girls hátrahagyott, és arra is, hogy ma már egy új generáció fedezi fel magának a zenekart.

Victoria Beckham eddig következetesen távol tartotta magát az újraegyesülési turnéktól. A 2019-es koncertsorozathoz sem csatlakozott, döntését pedig később azzal indokolta, hogy számára már más élethelyzet és prioritások váltak fontossá. Többször hangsúlyozta, hogy a családjára és divatmárkájára szeretne koncentrálni, ugyanakkor az utóbbi időben egyre gyakrabban utal arra, hogy bizonyos formában mégis nyitott lenne a visszatérésre. Egy korábbi interjúban tréfásan megjegyezte, hogy bár sosem tartotta magát kiemelkedő énekesnek, a Spice Girlsszel való színpadra lépés mindig különleges élményt jelentett.

A háttérben közben komoly üzleti tervek is kútba estek. 2024-ben olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint egy nagyszabású Netflix-dokumentumfilm és egy jubileumi turné is meghiúsult a zenekaron belüli feszültségek miatt. Források szerint elsősorban Geri és Mel B viszonya akadályozta meg, hogy közös nevezőre jussanak, olyannyira, hogy menedzsert sem találtak, aki képes lett volna közvetíteni közöttük – írja a Daily Mail.

Geri Halliwell kilépése örökre beírta magát a poptörténelembe

A Spice Girls története mindig is tele volt érzelmekkel, konfliktusokkal és újrakezdésekkel. Geri Halliwell 1998-as, a világturné közepén történt kilépése máig az egyik legemlékezetesebb pillanat a poptörténelemben. Akkor Mel B számára különösen fájdalmas volt a távozás, mivel éppen a születésnapján történt, és hosszú ideig nem értette, mi vezetett barátnője döntéséhez. Később derült ki, hogy Geri súlyos személyes problémákkal küzdött, és egyszerűen nem látott más kiutat.

Mindezek ellenére a mostani londoni közös éneklés azt mutatja, hogy a múlt sebei mellett továbbra is létezik egyfajta összetartozás a Spice Girls tagjai között. Bár hivatalos bejelentés továbbra sincs, Victoria Beckham részvétele és a tagok egyre nyíltabb nyilatkozatai alapján egyre nehezebb elképzelni, hogy a 30. évforduló teljesen eseménytelenül teljen el. A kérdés már csak az: vajon valóban színpadra áll-e újra mind az öt Spice Girl, vagy ezek a pillanatok megmaradnak nosztalgikus, intim zenei emlékeknek.

