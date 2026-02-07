5 bevált trükk, hogy ne kelljen végig beszélgetned a fodrásszal

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Jónás Ágnes
2026.02.07.
Vannak, akik alig várják, hogy kibeszélhessék életük eseményeit, és vannak, akiknek borsódzik a háta attól, ha 1-2 órán át beszélgetni kell. Utóbbiak számára a fodrász egyfajta nyugtató terapeuta, a csendes énidő és gondolatrendszerezés megtestesítője. Ha te is azok közé tartozol, akik szeretnek inkább csendben lenni, miközben szépülnek, vesd be az alábbi 5 trükköt!

Van, akinek a fodrászat az a hely, amely felér egy terápiával, éppen ezért nem is szeret beszélgetni. Attól meg egyenesen kirázza a hideg, hogy ha meg kell hallgatnia a fodrász lelki és családi problémáit. Egyre több helyen érdeklődnek már a hajvágás előtt, szeretné-e a vendég, hogy a fodrásza csendben maradjon a hajvágás alatt. Hazánkban még csak gyerekcipőben jár a csendes fodrászat, szóval, ha nincs lehetőséged ilyen helyen szépülni, mutatunk 5 trükköt, amelyeket alkalmazva, nem kell végigbeszélgetned a fodrásznál töltött időt. 

Fiatal nő a fodrász kezei között, hajmosás közben kávézik.
A fodrász lehet csendben is, ha ezt az 5 trüköt beveted.
Forrás: Shutterstock


Fodrász és csacsogás

  • Miért a fodrászat a beszélgetés és a pletyka egyik fő színtere?
  • Miért beszélnek folyton a fodrászok? 
  • Milyen trükkökkel úszhatod meg, hogy folyamatosan beszélgetned kelljen a fodrásszal?

Miért beszélnek folyton a fodrászok? 

A fodrászok jól tudják, hogy a munkájukhoz a kommunikáció is hozzátartozik. A beszélgetés képes növelni a vendégélményt és bizalmat építhet kettőtök között. Ha megosztotok egymással némi információt a családról, vagy elmesélitek egymásnak, melyikőtök mit látott legutóbb a moziban, az segíthet oldani a kezdeti feszültséget. Ha viszont a fodrászod túlzottan vájkálna a magánéletedben, az legyen egy red flag. Kezdj el más szalonokat nézegetni!

Miért szeretnek egyesek folyton beszélgetni a fodrászszalonokban?

Pszichológusok szerint a tükör az oka. Az, hogy fodrászoddal gyakorlatilag egy tükrön keresztül tartod a kapcsolatot, megkönnyíti, hogy megnyílj. A szemébe csak indirekt módon, a tükrön keresztül nézel, ami csökkentheti a gátlásokat és egyfajta felszabadult állapotot hoz létre. A nők ilyen helyzetben bizonyítottan könnyebben beszélnek a magánéletükről, a titkaikról vagy akár intim dolgaikról. 

Fodrász hajat fest.
A fodrásznak is jól jön néha a csend. 
Forrás: Shutterstock

Szuper trükkök, hogy ne kelljen végigbeszélgetned a fodrászlátogatást

Létezik már csendes taxi és csendes randi, és bár csendes fodrászszalonoknak még híján vagyunk, az alábbi 5 egyszerű trükkel udvariasan jelezheted, hogy csendes énidőre, relaxációra van szükséged. Cserébe te is tartsd be ezeket, ha már időpontot foglaltál a fodrászodhoz.

1. trükk: kelts elfoglalt benyomást

Abszolút működik, ha előveszed a fodrásznál tőfestés közben az e-bookodat vagy a telefonodat és olvasni kezdesz, ez ugyanis egyértelmű jelzés arra, hogy mással foglalkoznál. Udvariasságból természetesen megkérdezheted a fodrászt, hogy nem bánja-e, ha görgetsz, miközben dolgozik a hajadon, de a válasz szinte biztosan az lesz, hogy nem.

Fodrász és vendége
Foglald el magad, miközben a fodrász szépít.
Forrás: Shutterstock

2. trükk: adj rövid, de tiszteletteljes válaszokat

Attól, mert a fodrászod kérdéseidre röviden és tömören válaszolsz, még nem jelenti azt, hogy udvariatlan vagy. A szakember érezni fogja, hogy magadba szeretnél mélyedni, és jó eséllyel nem kezd Ádámtól és Évától mesélni történeteket. Ha mégis, akkor még mindig füllentheted, hogy fáj a fejed, illetve, hogy reméled, a kezei között elmúlik és újjászületsz. 

3. trükk: hunyd be a szemed, lazulj el és hallgass valami zenét

A fülhallgatót lehetőleg csak a hajmosás után használd, például hajfestés, vágás vagy szárítás közben. Ha látványosan relaxáló pózba helyezkedsz: becsukod a szemed hajmosás közben, ellazulsz és mélyeket lélegzel, a fodrászod érzékelni fogja, hogy nála szeretnél visszatalálni a lelki egyensúlyodhoz – és ez még imponál is neki. Szóval, ha énidőt akarsz, csináld is jól!

Nő hajmosás közben pihen, fodrász kezei között.
A fodrásznál eltöltött idő tökéletes arra, hogy rendezd a godolataid és befelé figyelj.
Forrás: Shutterstock

4. trükk: a jó öreg őszinteség

Ahhoz, hogy ne kelljen kommunikálnod, kommunikálnod kell. Vagyis, ha már a legelején megemlíted fodrászodnak, hogy nehéz nap áll mögötted, és hálás vagy, hogy most nála pihenhetsz nyugalomban, akkor biztos lehetsz abban, hogy meg fogja érteni és tiszteletben is tartja a burkolt kérésed. 

5. trükk: tegyél fel 1-2 szakmai kérdést, majd szakítsd meg a szemkontaktust

Ha kizárólag a hajápolással és a hajaddal kapcsolatban teszel fel kérdéseket az elejétől fogva, nagy az esély, hogy a beszélgetés nem terelődik privát témákra, és idővel elhal. Szakítsd meg a szemkontaktust, és időnként elnézést kérve révedj el nyugodtan. Ez gátat szab beszélgetés lendületének anélkül, hogy kellemetlen lenne a fodrászod számára.

Fodrász és vendég színpalettával.
Csak szakmai kérdéseket tegyél fel, utána pedig révedj el a gondolataidban. 
Forrás: Shutterstock

A fodrászat nagyon kommunikatív szakma, ám a modern szalonoknak igazodniuk kell a vendégek új lelki igényeihez is, különben elveszítik a bizalmukat. Ez röviden annyit jelent: tiszteletben kell tartani, ha valaki csendben szeretne relaxálni. A csendes fodrászkodás mindkét félnek jót tesz: csökkentheti a stresszt és szorongást, elősegíti a gondolatok rendszerezését, pihenteti az idegrendszert, ami növeli a boldogsághormonok szintjét a szervezetben. 

