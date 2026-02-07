5 bevált trükk, hogy ne kelljen végig beszélgetned a fodrásszal

Van, akinek a fodrászat az a hely, amely felér egy terápiával, éppen ezért nem is szeret beszélgetni. Attól meg egyenesen kirázza a hideg, hogy ha meg kell hallgatnia a fodrász lelki és családi problémáit. Egyre több helyen érdeklődnek már a hajvágás előtt, szeretné-e a vendég, hogy a fodrásza csendben maradjon a hajvágás alatt. Hazánkban még csak gyerekcipőben jár a csendes fodrászat, szóval, ha nincs lehetőséged ilyen helyen szépülni, mutatunk 5 trükköt, amelyeket alkalmazva, nem kell végigbeszélgetned a fodrásznál töltött időt.

A fodrász lehet csendben is, ha ezt az 5 trüköt beveted.

Fodrász és csacsogás

Miért a fodrászat a beszélgetés és a pletyka egyik fő színtere?

Miért beszélnek folyton a fodrászok?

Milyen trükkökkel úszhatod meg, hogy folyamatosan beszélgetned kelljen a fodrásszal?

A fodrászok jól tudják, hogy a munkájukhoz a kommunikáció is hozzátartozik. A beszélgetés képes növelni a vendégélményt és bizalmat építhet kettőtök között. Ha megosztotok egymással némi információt a családról, vagy elmesélitek egymásnak, melyikőtök mit látott legutóbb a moziban, az segíthet oldani a kezdeti feszültséget. Ha viszont a fodrászod túlzottan vájkálna a magánéletedben, az legyen egy red flag. Kezdj el más szalonokat nézegetni!

Miért szeretnek egyesek folyton beszélgetni a fodrászszalonokban?

Pszichológusok szerint a tükör az oka. Az, hogy fodrászoddal gyakorlatilag egy tükrön keresztül tartod a kapcsolatot, megkönnyíti, hogy megnyílj. A szemébe csak indirekt módon, a tükrön keresztül nézel, ami csökkentheti a gátlásokat és egyfajta felszabadult állapotot hoz létre. A nők ilyen helyzetben bizonyítottan könnyebben beszélnek a magánéletükről, a titkaikról vagy akár intim dolgaikról.

A fodrásznak is jól jön néha a csend.

Szuper trükkök, hogy ne kelljen végigbeszélgetned a fodrászlátogatást

Létezik már csendes taxi és csendes randi, és bár csendes fodrászszalonoknak még híján vagyunk, az alábbi 5 egyszerű trükkel udvariasan jelezheted, hogy csendes énidőre, relaxációra van szükséged. Cserébe te is tartsd be ezeket, ha már időpontot foglaltál a fodrászodhoz.