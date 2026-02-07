Csodás hír a Gossip Girl-rajongóknak: Blair Waldorf visszatér

Lapinformációk szerint a Gossip Girl kötetek szerezője, Cecily von Ziegesar bejelentette, új könyvet ír, ami a Gossip Girl univerzumában játszódik. A főhős Blair Waldorf lesz, a regény címe pedig csupán ennyi: Blair.
Újra itt a Gossip Girl: Blair Waldorf élete könyvben folytatódik
A Gossip Girl-könyveken és az azokból készült sorozaton egy nemzedék nőtt fel: a milleniálok. Blair Waldorf, Serena van der Woodsen, Chuck Bass és Dan Humphrey és a többiek szövevényes szerelmi élete, hatalmi harca és a női szereplők káprázatos szettjei évadról évadra a képernyő elé szögezett bennünket. Az egyik legmegosztóbb szereplő a Leighton Meester által alakított Blair Waldorf volt, aki most közel 15 év után visszatér. Cecily von Ziegesar a Blair című könyvvel folytatja a divatőrült, törtető, sznob, de mégis szerethető karakter sorsát − írja a Deadline.
A regény a 40-es Blairt követi New Yorkban
A könyv a tervek szerint 2027 nyarán jelenik meg és úgy tudni megőrzi az eredeti történetek hangulatát, ám a társadalmi kérdéseket érintő szálakat az aktualitásoknak megfelelően alakítja. Mindenesetre az egész biztosan kiderül, hogyan boldogul Blair közel 20 évvel a Gossip Girl (A pletykafészek) befejezése után.
Kik szerepelnek még az új Gossip Girl-könyvben?
A rajongók remélik, hogy a regényben szerepet kapnak majd a Blairnek legfontosabb személyek, mint Serena van der Woodsen, Chuck Bass és barátaik, de erről egyelőre semmi konkrétumot nem tudni.
Új Gossip Girl-film vagy -sorozat is jöhet?
A Blair könyv bejelentése óta a rajongók a közösségi oldalakon találgatják, hogy a történet akár egy új tévésorozat vagy filmes adaptáció alapjául is szolgálhat-e − írja a Bors. Bár egyelőre erről sem szól a fáma, a sorozat kultuszát tekintve, szinte biztos, hogy a Blair mozgóképen is megelevenedik majd. Azt azonban egyelőre nem tudni, a szereplők vállanák-e a közel két évtizeddel későbbi forgatást. Egy korábbi interjúban Leighton Meester arról beszélt, hogy nagyon szereti az anyukaszerepet, de egy lehetséges Gossip Girl-folytatást így kommentált: „Soha nem mondd, hogy soha”.
A Stephanie Savage és Josh Schwartz által készített, a Cecily von Ziegesar fiatal felnőtteknek szóló regénysorozatán alapuló sikeres tinidráma mind a hat évada az Upper East Side-i fiatalokról szól, azaz, ahogy elhangzik, az ő botrányos életükről. A 2007-től 2012-ig futó Gossip Girl Serena van der Woodsent (Blake Lively) és gazdag New York-i klikkjét – Blair Waldorfot (Leighton Meester), Chuck Basst (Ed Westwick) és Nate Archibaldot (Chace Crawford) követi. A Gossip Girl (Pletykacica) álnevet használó névtelen blogger pedig minden lépésüket - Kristen Bell narrációjában - nyilvánosságra hozza ezzel alaposan megkeverve a kapcsolataikat. A Gossip Girl valódi kiléte csak az utolsó évadban derül ki, amikor a nézők megtudják, hogy Dan Humphrey (Penn Badgley) keverte a szálakat 121 epizódon keresztül.
