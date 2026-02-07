Csodás hír a Gossip Girl-rajongóknak: Blair Waldorf visszatér

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Saját könyvet kap Upper East Side királynője. Gossip Girl-kötetek szerezője, Cecily von Ziegesar folytatja Blair Waldorf történetét.

Lapinformációk szerint a Gossip Girl kötetek szerezője, Cecily von Ziegesar bejelentette, új könyvet ír, ami a Gossip Girl univerzumában játszódik. A főhős Blair Waldorf lesz, a regény címe pedig csupán ennyi: Blair. 

LEIGHTON MEESTER a Gossip Girlben Blair Waldorf szerepében.
Blair Waldorf karaktere hamarosan visszatér.
Forrás: Northfoto
  • Cecily von Ziegesar új könyvet ír, a Blairt , ami 20 évvel a Gossip Girl sorozat befejezése után játszódik.
  • A regény állítólag Blair Waldorf visszatérését követi New Yorkba, hogy visszaszerezze státuszát az Upper East Side-on.
  • A Blair 2027 nyarán jelenik meg.
  • Egyelőre nem tudni lesz-e film vagy sorozat a könyvből. 

Újra itt a Gossip Girl: Blair Waldorf élete könyvben folytatódik

A Gossip Girl-könyveken és az azokból készült sorozaton egy nemzedék nőtt fel: a milleniálok.  Blair Waldorf, Serena van der Woodsen, Chuck Bass és Dan Humphrey és a többiek szövevényes szerelmi élete, hatalmi harca és a női szereplők káprázatos szettjei évadról évadra a képernyő elé szögezett bennünket. Az egyik legmegosztóbb szereplő a Leighton Meester által alakított Blair Waldorf volt, aki most közel 15 év után visszatér. Cecily von Ziegesar a Blair című könyvvel folytatja a divatőrült, törtető, sznob, de mégis szerethető karakter sorsát − írja a Deadline.  

Leighton Meester és Ed Westwick a Gossip Girlben.
  Blair Waldorf és Chuck Bass dinamikáját Leighton Meester és  Ed Westwick kiválóan hozta a Gossip Girl sorozatban. 
Forrás: Northfoto

A regény a 40-es Blairt követi New Yorkban 

A könyv a tervek szerint 2027 nyarán jelenik meg és úgy tudni megőrzi az eredeti történetek hangulatát, ám a társadalmi kérdéseket érintő szálakat az aktualitásoknak megfelelően alakítja. Mindenesetre az egész biztosan kiderül, hogyan boldogul Blair közel 20 évvel a Gossip Girl (A pletykafészek) befejezése után. 

Kik szerepelnek még az új Gossip Girl-könyvben? 

A rajongók remélik, hogy a regényben szerepet kapnak majd a Blairnek legfontosabb személyek, mint Serena van der Woodsen, Chuck Bass és barátaik, de erről egyelőre semmi konkrétumot nem tudni.

Actors Blake Lively and boyfriend Penn Badgley filming scenes on the set of TV series 'Gossip Girl', kissing and eating ice cream, in New York City, NY, USA on july 15, 2008. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS.COM
Serena van der Woodsent és Dan Humphreyt Blake Lively és Penn Badgley személyesítette meg a sorozatban.
Forrás:  Northfoto 

Új Gossip Girl-film vagy -sorozat is jöhet?  

A Blair könyv bejelentése óta a rajongók a közösségi oldalakon találgatják, hogy a történet akár egy új tévésorozat vagy filmes adaptáció alapjául is szolgálhat-e − írja a Bors. Bár egyelőre erről sem szól a fáma, a sorozat kultuszát tekintve, szinte biztos, hogy a Blair mozgóképen is megelevenedik majd. Azt azonban egyelőre nem tudni, a szereplők vállanák-e a közel két évtizeddel későbbi forgatást. Egy korábbi interjúban Leighton Meester arról beszélt, hogy nagyon szereti az anyukaszerepet, de egy lehetséges Gossip Girl-folytatást így kommentált: „Soha nem mondd, hogy soha”.

A Stephanie Savage és Josh Schwartz által készített, a Cecily von Ziegesar fiatal felnőtteknek szóló regénysorozatán alapuló sikeres tinidráma mind a hat évada az Upper East Side-i fiatalokról szól, azaz, ahogy elhangzik, az ő botrányos életükről. A 2007-től 2012-ig futó Gossip Girl Serena van der Woodsent  (Blake Lively) és gazdag New York-i klikkjét – Blair Waldorfot (Leighton Meester),  Chuck Basst (Ed Westwick) és Nate Archibaldot (Chace Crawford) követi. A Gossip Girl (Pletykacica) álnevet használó névtelen blogger pedig minden lépésüket - Kristen Bell narrációjában - nyilvánosságra hozza ezzel alaposan megkeverve a kapcsolataikat. A Gossip Girl valódi kiléte csak az utolsó évadban derül ki, amikor a nézők megtudják, hogy Dan Humphrey (Penn Badgley) keverte a szálakat 121 epizódon keresztül. 

