Egy kis piszkálódás belefér a párkapcsolatba? Helyzetek, amikor a poén visszafelé sül el

humor párkapcsolati konfliktus párkapcsolat
Simon Benedek
2026.02.07.
A humort a legtöbb nő vonzónak tartja egy férfiban, de csak addig, amíg ezek a poénok át nem lépnek egy határt. Egy Reddit-beszélgetés döbbenetesen őszintén mutatja be, hogy néha milyen káros egy „túlságosan vicces” emberrel párkapcsolatban élni.

A történetekből kirajzolódik, hogy sok „vicces ember” túlzásba viszi a poénkodást. Egy Reddit-beszélgetésben egy rakás párkapcsolatban élő ember jelezte vissza, hogy szörnyen idegesítő hosszú távon a túlzásba vitt, erőltetett poénkodás. A vitában konkrét történeteket is megosztottak, amelyek remekül leírják, hogy melyek azok a helyzetek, amikor a poén már inkább visszafelé sül el.

Egy párkapcsolatban élő férfi és egy nő együtt nevetnek.
A nőknek nagyon fontos egy párkapcsolatban a humor. 
Forrás:  Getty Images
  • A humor fontos a nőknek, de van egy határ, amit nem szabad átlépni.
  • A Redditen sokan azt mondják, hogy a túlságosan vicceskedő partner hosszú távon idegesítő.
  • A beszélgetésben az emberek megosztották személyes tapasztalataikat.

A túlzott poénkodás tönkreteheti a párkapcsolatot

A Redditen található beszélgetésből az rajzolódik ki, hogy sokan csak védekezésképpen veszik elő a vicceskedő énjüket. Van, aki a depressziót próbálja elrejteni, míg mások a konfliktusoktól menekülnek ezzel a módszerrel. Egy komoly vita közepén elhangzó, rosszkor időzített vicc eleinte talán oldja a feszültséget, de hosszú távon nem oldja meg a problémákat, ami rombolja a párkapcsolatot.

Többen beszámoltak arról is, hogy a vicceskedő partnerük folyamatosan elvette róluk a figyelmet. Mindig ő akart lenni a társaság középpontjában, a másik fél pedig emiatt háttérbe szorult. Voltak, akik idővel egyenesen láthatatlannak érezték magukat az állandóan poénkodó társuk mellett. Vannak olyanok is, akik szerint az elején még vonzónak tűnhet egy kis piszkálódás, de hosszú távon már inkább fárasztó. 

Íme néhány sokatmondó bejegyzés a beszélgetésből:

— „Eleinte csodálatos volt. Hihetetlenül vicces és karizmatikus volt, mindenki imádta. De az ágyban borzalmas volt, ott is viccelődött.”

— „Képzeld el, hogy egy nagyon komoly vitában vagy a partnereddel, és ő közben mindig bedob egy viccet. Nevet, és végül te is nevetsz, de semmi sem változik vagy oldódik meg. Most gondolj arra, hogy ez a teljes kapcsolatotok során folyamatosan így megy. Eleinte talán jónak tűnhet, hogy valaki könnyed, próbálja oldani a feszültséget, de gyorsan átcsaphat abba, hogy semmit sem tud komolyan venni. Egyszerűen idegesítővé válik idővel.”

— „Azok a srácok, akikkel randiztam és nagyon viccesek voltak, általában valamit kompenzáltak ezzel. Az egyikük éretlen volt, a másik borzalmas az ágyban, a harmadik depresszióval küzdött. Most olyan srácokat keresek, akiknek van egy jó humorérzéke, de nem érzik szükségét, hogy mindig a legviccesebbek legyenek a szobában.”

— „Kimerítő. Olyan rohadtul kimerítő. Csak öt percig hallgass már, haver.”

Van, amikor működik a humor egy párkapcsolatban

Több hozzászóló boldog párkapcsolatban él egy humoros partnerrel, aminek a kulcsa, hogy ezek az emberek nem viszik túlzásba a viccelődést. A humor csak akkor érték, ha érzelmi érettség és komolyság is társul hozzá. Ahogy egy felhasználó tömören fogalmazott: „A jó dolgok is csak akkor működnek, ha van bennük egyensúly”.

