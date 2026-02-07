Gótikus lázálom a vásznon: így születtek az Üvöltő szelek extrém sminkjei és frizurái

Az Üvöltő szelek filmadaptációja február 12-én érkezik a mozikba, éppen Valentin-nap előtt. Az alkotás azonban már most megosztja a rajongókat az eddig kiszivárgott információk és az alternatív, erotikus hangulata miatt. Margot Robbie és Jacob Elordi gótikus átalakulása is fokozza az aggodalmakat, most azonban még többet tudhatunk meg a szereplők megjelenéséről, ugyanis a film smink- és fodrászmestere kulisszatitkokat árult el, és a premier előtt betekintést adott a munkájába. Nézd meg, hogyan készültek el az ikonikus megjelenések!
Első betekintés az Üvöltő szelek-filmbe
- Siân Miller volt a film smink- és frizuradizájnere, így neki köszönhetjük Margot Robbie ikonikus megjelenéseit.
- Az Üvöltő szelek sötét, romantikus stílusa megjelenik mind a jelmezekben, mind a sminkekben.
- Cathy és Heathcliff szerelmi történetét egy alternatív, újragondolt formában láthatjuk majd. Természetesen mindezt megfűszerezi a victoriánus korabeli gótikus divat és az erotika.
Az Üvöltő szelek-film kreatív alkotóinak már volt közös múltja. A Saltburn című filmben Jacob Elordi alakítja az egyik főszerepet, amit ugyanúgy Emerald Fennell írt és rendezett. A Saltburnnek és az Üvöltő szelek-filmnek is Margot Robbie volt az egyik producere. Továbbá mindkét projektnél Siân Miller volt a szépségdizájner. Így a négyes már egy begyakorolt és sikeres dinamikával dolgozott együtt. A rendező fontosnak tartotta elmagyarázni, hogy ez az Üvöltő szelek nem egy könyvhöz hű adaptáció, tartalmaz majd olyan jeleneteket és szálakat, amelyek teljesen csak Fennel elképzelései.
Ez a fim inkább egy alternatív verzió, mintsem adaptáció. Ezért ezt hangsúlyozva az eredeti angol filmcím idézőjeleket kapott: “Wuthering Heights”.
Siân Miller azt nyilatkozta, hogy már a projekt legelején egyértelmű volt, hogy a film esztétikája és dizájnja egy lázálomra fog hajazni. A film stílusa egyszerre szürreális és furcsán gótikus, és ez teszi egyedülállóvá. A filmben 35–40 különböző viktoriánus frizurát visel Robbie, valamint vintage Chanel ékszerek, amelyeket hajdíszként használtak. Miller utánajárt a történelmileg hiteles körömdíszítési technikáknak, és azokat alkotta újra. Akkoriban tojáshéj és bogárvér felhasználásával is díszítették a körmöket. A filmben láthatunk majd ezüstfóliás szemeket, és fekete ajkakat is. Inspirációként szolgáltak számára Pat McGrath sminkmester munkái, illetve az olyan tervezők, mint John Galliano, Vivienne Westwood és Alexander McQueen.
Miller a filmben megjelenő frizurák és sminkek stílusát az 1950-es évek melodrámája és a viktoriánus túlzás kifejezésekkel írta le. Munkája során együtt dolgozott Suzie Davies látványtervezővel (Saltburn, Conclave) és Jacqueline Durran jelmeztervezővel (Anna Karenina, Kisasszonyok, Barbie). Az egyik legszembetűnőbb frizura két fonatból áll, amelyek közé piros szalag van fűzve, a végei pedig fűző módjára vannak megkötve. Cathy ezt a frizurát akkor viseli, amikor megkezdi életét a Grange-ben. A filmben Isabella készíti el így a haját, és Cathy-re több szempontból is saját személyes babájaként tekint, innen ered Miller elnevezése is erre a stílusra: „doll-fonatok”.
Miller egyik kedvence Cathy esküvői jelenetéhez készült frizura, amit a nézők sajnos alig láthatnak, ugyanis tragikus módon a menyasszonyi fátyol teljesen elrejti. Miller azonban elárulja, hogy a fátyol alatt rácsszerű, hálós fonás rejtőzik, ragasztópisztollyal rögzített drágakövekkel díszítve. „Ez a rács szimbolizálja, hogy ketrecbe van zárva: Edgarhoz megy feleségül, pedig valójában nem ezt akarja. A fogságba esését jelképezi” – mondja Miller.
Heathcliff visszatérése után egy feszült vacsorajelenetben Cathy haját kézzel díszített hajtűk és fésűk ékesítik. Az arcát drágakövek borítják, amelyeket a háttérben látható ezüst falak ihlettek, ezek ugyanis áttetsző kövekkel vannak kirakva. „Majdnem úgy kellett kinéznie, mintha izzadság lenne” – mondta Miller az Allure magazinnak. Ezzel is utalva az Üvöltő szelek-film fülledt szenvedélyére.
