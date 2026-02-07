Gótikus lázálom a vásznon: így születtek az Üvöltő szelek extrém sminkjei és frizurái

Az Üvöltő szelek filmadaptációja február 12-én érkezik a mozikba, éppen Valentin-nap előtt. Az alkotás azonban már most megosztja a rajongókat az eddig kiszivárgott információk és az alternatív, erotikus hangulata miatt. Margot Robbie és Jacob Elordi gótikus átalakulása is fokozza az aggodalmakat, most azonban még többet tudhatunk meg a szereplők megjelenéséről, ugyanis a film smink- és fodrászmestere kulisszatitkokat árult el, és a premier előtt betekintést adott a munkájába. Nézd meg, hogyan készültek el az ikonikus megjelenések!

Margot Robbie és Jacob Elordi az Üvöltő szelek-filmben.

Forrás: Northfoto

Első betekintés az Üvöltő szelek-filmbe Siân Miller volt a film smink- és frizuradizájnere, így neki köszönhetjük Margot Robbie ikonikus megjelenéseit.

Az Üvöltő szelek sötét, romantikus stílusa megjelenik mind a jelmezekben, mind a sminkekben.

Cathy és Heathcliff szerelmi történetét egy alternatív, újragondolt formában láthatjuk majd. Természetesen mindezt megfűszerezi a victoriánus korabeli gótikus divat és az erotika.

Az Üvöltő szelek-film kreatív alkotóinak már volt közös múltja. A Saltburn című filmben Jacob Elordi alakítja az egyik főszerepet, amit ugyanúgy Emerald Fennell írt és rendezett. A Saltburnnek és az Üvöltő szelek-filmnek is Margot Robbie volt az egyik producere. Továbbá mindkét projektnél Siân Miller volt a szépségdizájner. Így a négyes már egy begyakorolt és sikeres dinamikával dolgozott együtt. A rendező fontosnak tartotta elmagyarázni, hogy ez az Üvöltő szelek nem egy könyvhöz hű adaptáció, tartalmaz majd olyan jeleneteket és szálakat, amelyek teljesen csak Fennel elképzelései.

Ez a fim inkább egy alternatív verzió, mintsem adaptáció. Ezért ezt hangsúlyozva az eredeti angol filmcím idézőjeleket kapott: “Wuthering Heights”.

Siân Miller azt nyilatkozta, hogy már a projekt legelején egyértelmű volt, hogy a film esztétikája és dizájnja egy lázálomra fog hajazni. A film stílusa egyszerre szürreális és furcsán gótikus, és ez teszi egyedülállóvá. A filmben 35–40 különböző viktoriánus frizurát visel Robbie, valamint vintage Chanel ékszerek, amelyeket hajdíszként használtak. Miller utánajárt a történelmileg hiteles körömdíszítési technikáknak, és azokat alkotta újra. Akkoriban tojáshéj és bogárvér felhasználásával is díszítették a körmöket. A filmben láthatunk majd ezüstfóliás szemeket, és fekete ajkakat is. Inspirációként szolgáltak számára Pat McGrath sminkmester munkái, illetve az olyan tervezők, mint John Galliano, Vivienne Westwood és Alexander McQueen.