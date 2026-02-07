Sokat elárul a személyiségedről, ha sétálás közben állandóan lehagyod a többieket

Kétféle ember létezik, ha sétálásról van szó: a gyorsan sétálók és a lassabb tempót kedvelők. Egy zsúfolt utcán vagy reggeli csúcsforgalomban pillanatok alatt felismerhető, hogy ki melyik táborba tartozik. De vajon van mögöttes jelentése annak, hogy ki, milyen sebességben sétál? A pszichológia szerint igen!

Mutatjuk, milyen személyiségjegyek rejtőznek a gyors sétálás mögöt.

Forrás: Getty Images

Te is gyorsabban sétálsz az átlagnál?

Mindig mindenkit lehagysz, ha gyalogoltok?

Ha a válasz igen, akkor most megtudhatod, milyen rejtett személyiségjegyek rejtőznek a gyors sétálás mögött.

Ezt mutatja meg a pszichológia szerint a sétálás tempója

A gyors és lassú sétálók gyakran idegesítik egymást, ami egyáltalán nem meglepő, figyelembe véve, hogy a pszichológia szerint a sétálás sebessége mélyebb személyiségjegyeket tükröz, amit tudományos kutatások is alátámasztanak. A szakértők szerint azok, akik gyorsabban sétálnak az átlagnál, bizonyos jellemvonásokkal gyakrabban rendelkeznek – írja az UpWorthy. Mutatjuk a sétálás pszichológiáját.

Célratörők

A gyorsan sétálók gyakran lelkiismeretesebbek, ami olyan tulajdonságokkal jár együtt, mint a megbízhatóság és a szervezettség, valamint a fegyelmezettség. A kutatások szerint a gyors sétálás gyakran célorientált gondolkodásmódot feltételez: az ilyen emberek hatékonyak, produktívak, és szeretnek haladni a dolgaikkal. Az ambiciózus embereket belső hajtóerő vezérli és gyakran éreznek „sürgetettséget”. Ez a belső motiváció a sétálás tempójában is megmutatkozhat.

Inkább extrovertáltak

A gyorsabban gyaloglók sokszor energikusabbak, igazi közösségi emberek. Az extrovertált emberek szeretik a pörgést, és jól érzik magukat ingergazdag környezetben. A pszichológusok szerint a gyors gyaloglás és az extrovertált személyiségjegyek nagyon gyakran esnek egybe.

Kevésbé hajlamosak a szorongásra

A gyors sétálás az érzelmi stabilitás jele is lehet. Kutatások szerint az érzelmileg stabil emberek gyorsabban sétálnak, mert kevesebb energiát pazarolnak aggodalmaskodásra és rágódásra. Úgy is mondhatjuk, hogy magabiztosabban haladnak előre, ami nemcsak a gyaloglásra, hanem az életvitelükre is értendő.