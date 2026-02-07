Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Padlóra kerültek a yorki hercegnők: Beatrix és Eugénia nagyobbat csalódtak anyjukban, mint az apjukban

botrány Epstein-botrány Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő Sarah Ferguson
Bennfentesek szerint Beatrixet és Eugéniát mélyen megdöbbentette, ami anyjukról kiderült. Az Epstein-akták új fejezete teljesen letaglózta őket.

A múlt héten hozták nyilvánosságra az Epstein-akták legújabb kötetét, amelyben több ismert név mellett Sarah Ferguson neve is többször szerepel. E-mail-váltásai Epsteinnel kínosan érintik őt és a lányait is. Beatrix és Eugénia kapcsolata egyre feszültebb az édesanyjukkal.

Epstein-akták: Beatrix, Eugénia és Sarah Ferguson.
Epstein-akták: Sarah Ferguson még távolabb került a lányaitól.
Forrás: Getty Images
  • Sarah Ferguson neve többször szerepel az új Epstein-aktákban.
  • Az e-mailek tartalma több mint kellemetlen.
  • A hercegnők csalódtak édesanyjukban.

Kínos e-mailek kerültek elő az Epstein-aktákból

Nyilvánosságra hoztak olyan e-maileket, amelyekben York volt hercegnéje közvetlen, bizalmas hangnemben kommunikált Jeffrey Epsteinnel azután, hogy az üzletember kiszabadult a börtönből. Sarah Ferguson szinte udvarolt a bűnözőnek, arra kérte, vegye feleségül, sőt, azt is megígérte neki, hogy bevezeti a királyi körökben. Legendának és barátjának nevezte, és olyan férfinak, akire mindig is vágyott. Ha ez nem lenne elég, azt is közölte Epsteinnel, hogy éppen várja kisebbik lányát haza egy szexhétvégéről. 

„Lehullott a hályog a szemükről”

A Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint a hercegnők és édesanyjuk kapcsolata érezhetően megváltozott az ügy hatására „Kijelenthetem, hogy még jobban csalódtak az anyjukban, mint az apjukban. Tőle végképp nem ezt várták. Természesen nagyon szeretik az édesanyjukat, akit csodálatos nagymamának tartanak, és nagyon aggódnak amiatt, hogy az miként viseli a mentális terheket” − nyilatkozta. „Beatrix és Eugénia szeméről lehullott a hályog, de az igazsággal egyelőre nem tudnak mit kezdeni” − tette hozzá a bennfentes, aki arról is beszélt, hogy már az apjuk ügye is nagyon összezavarta a hercegnőket. Úgy érzik, átverték őket, ugyanis az Epstein-aktákból nyilvánosságra került tények szöges ellentétben vannak Andrew Mountbatten-Windsor korábbi beszámolójával. A királyi család egykori tagja azt állította, hogy 2010-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, az új információk szerint azonban 2011-ben is leveleztek és talán találkoztak is egymással. Az is kiderült, hogy András még a lányai fotói is elküldte a bűnözőnek karácsonyi képeslap gyanánt. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Őket is leleplezték! Naomi Campbell és Mick Jagger is jó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel

Az amerikai igazságügyi minisztérium által a múlt héten nyilvánosságra hozott új Epstein-akták részletes betekintést adnak abba, milyen kiterjedt kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein a nemzetközi elit több ismert szereplőjével. A dokumentumok szerint Naomi Campbell éveken át kapcsolatban állt az elítélt szexuális bűnözővel, még azt követően is, hogy Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorú lányok bántalmazásában.

Az Epstein-botrány Norvégiát is maga alá gyűri: erotikus leveleket váltott egymással Mette-Marit koronahercegné és a bűnöző

Miközben Mette-Marit koronahercegné fia súlyos bűncselekmények miatt áll bíróság előtt, újabb részletek kerültek napvilágra Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A botrány a norvég királyi családot is megrendítette.

Totális fertő: András lányai, Beatrix és Eugénia fotóival kedveskedett Epsteinnek

Miközben az új dokumentumok miatt a lapok ismét címoldalon hozzák Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson Jeffrey Epsteinhez fűződő egészségtelen kapcsolatát, egy PR-szakértő arról beszélt, ha Beatrix és Eugénia hercegnők végső megoldásként lemondanak a királyi címeikről, az akár vissza is üthet. Tény: így vagy úgy, az Epstein-akták a yorki hercegnőket is érintik, de az nem mindegy, mit lépnek ezután.

 

