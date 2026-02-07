Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vitaminpótlás

Töredezik? Gyenge? Sérülékeny − Így erősítheted meg a körmeidet

vitaminpótlás körömelváltozás körömápolás köröm
Zedna Life
2026.02.07.
A törékeny, lemezesen repedező köröm gyakori panasz, amely nemcsak esztétikai gondot jelent, hanem belső hiányállapotokra is utalhat. A köröm állapota szorosan összefügg a tápanyag-ellátottsággal, a hormonális egyensúllyal és a mindennapi ápolási szokásokkal.

Azért, hogy szép legyen a körmünk, több kell, mint a kéz célzott ápolása. A köröm töredezése, gyengesége nagyon gyakran hiányállapotokra utal, de még a túl gyakori kézmosás is befolyásolhatja az állapotát. 

A szép körömhöz vitaminokra is szükség lehet.
A szép körömhöz vitaminokra is szükség lehet.
Forrás: 123.rf.com
  • A köröm lassan reagál a változásokra.
  • A vitaminhiány gyakran körömtöredezéshez vezet.
  • A külső ápolás önmagában nem elég.
  • A köröm szerkezete fehérjefüggő.
  • A túlzott vegyszerhasználat gyengíti a körmöt.
  • A javulás csak hetek után válik láthatóvá.

Miért válik gyengévé a köröm?

A köröm elsősorban keratinból épül fel, amelynek képződéséhez megfelelő tápanyagellátás szükséges. Ha a szervezet nem jut elegendő vitaminhoz vagy ásványi anyaghoz, a köröm növekedése lelassul, felszíne egyenetlenné válhat, és könnyebben törik. Gyakori kiváltó tényező a vas- vagy biotinhiány, de hormonális változások, pajzsmirigyproblémák és tartós stressz is hatással lehetnek a köröm állapotára. A szakértők szerint a gyakori kézmosás, a fertőtlenítők és a körömlakklemosók rendszeres használata tovább rontja a köröm vízháztartását. 

Fontos tudni, hogy a köröm lassan nő, ezért a javulás nem azonnali, hanem fokozatos.

A körömerősítő vitamin szerepe a regenerációban

A köröm egészségének helyreállításában a vitaminpótlás kulcsszerepet játszik. A biotin támogatja a keratinképződést, míg a B-vitaminok hozzájárulnak a sejtosztódáshoz és a köröm növekedéséhez. A C-vitamin az új szövetek kialakulását segíti, a D-vitamin pedig közvetetten befolyásolja a köröm szerkezetét. A szakértők szerint a körömerősítő szériumok akkor hatékonyak, ha megfelelő ideig és megfelelő dózisban alkalmazzák. A túlzott, indokolatlan pótlás nem gyorsítja a folyamatot, viszont felesleges terhelést jelenthet a szervezet számára.

A vitaminbevitel étrendből és szükség esetén étrend-kiegészítőből is biztosítható, de tartós panasz esetén érdemes kivizsgálást kérni.

Külső körömerősítő módszerek helyes alkalmazása

A köröm erősítésében a külső ápolás is fontos kiegészítő szerepet tölt be. A rendszeres olajzás segít megőrizni a köröm rugalmasságát és csökkenti a kiszáradást. A körömágy ápolása javítja a növekedési feltételeket és a köröm felszínének minőségét. Érdemes kerülni a túl gyakori lakkozást és a gél- vagy műköröm hosszú távú viselését, mivel ezek elzárhatják a köröm felszínét. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a körömnek időnként regenerálódásra van szüksége.

A körömerősítés akkor a leghatékonyabb, ha a belső és külső módszereket együtt alkalmazzuk. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kéz- és körömápolási technikák, amelyek ijesztően öregnek mutatják a kezeidet

Ha nem akarod igénytelennek és öregnek láttatni a kezeidet, változtass a módszereiden.

Körömápolás: két hetes kúra a szebb kezekért

Körmeink ápolása rendkívül fontos, főleg akkor, ha töredezettek és vékonyak.

Ápolt körmök manikűr és pedikűr szettekkel

Nem csak kezeinken, de lábainkon is fontos a rendszeres körömápolás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu