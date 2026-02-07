Töredezik? Gyenge? Sérülékeny − Így erősítheted meg a körmeidet

Azért, hogy szép legyen a körmünk, több kell, mint a kéz célzott ápolása. A köröm töredezése, gyengesége nagyon gyakran hiányállapotokra utal, de még a túl gyakori kézmosás is befolyásolhatja az állapotát.

A szép körömhöz vitaminokra is szükség lehet.

A köröm lassan reagál a változásokra.

A vitaminhiány gyakran körömtöredezéshez vezet.

A külső ápolás önmagában nem elég.

A köröm szerkezete fehérjefüggő.

A túlzott vegyszerhasználat gyengíti a körmöt.

A javulás csak hetek után válik láthatóvá.

Miért válik gyengévé a köröm?

A köröm elsősorban keratinból épül fel, amelynek képződéséhez megfelelő tápanyagellátás szükséges. Ha a szervezet nem jut elegendő vitaminhoz vagy ásványi anyaghoz, a köröm növekedése lelassul, felszíne egyenetlenné válhat, és könnyebben törik. Gyakori kiváltó tényező a vas- vagy biotinhiány, de hormonális változások, pajzsmirigyproblémák és tartós stressz is hatással lehetnek a köröm állapotára. A szakértők szerint a gyakori kézmosás, a fertőtlenítők és a körömlakklemosók rendszeres használata tovább rontja a köröm vízháztartását.

Fontos tudni, hogy a köröm lassan nő, ezért a javulás nem azonnali, hanem fokozatos.

A körömerősítő vitamin szerepe a regenerációban

A köröm egészségének helyreállításában a vitaminpótlás kulcsszerepet játszik. A biotin támogatja a keratinképződést, míg a B-vitaminok hozzájárulnak a sejtosztódáshoz és a köröm növekedéséhez. A C-vitamin az új szövetek kialakulását segíti, a D-vitamin pedig közvetetten befolyásolja a köröm szerkezetét. A szakértők szerint a körömerősítő szériumok akkor hatékonyak, ha megfelelő ideig és megfelelő dózisban alkalmazzák. A túlzott, indokolatlan pótlás nem gyorsítja a folyamatot, viszont felesleges terhelést jelenthet a szervezet számára.

A vitaminbevitel étrendből és szükség esetén étrend-kiegészítőből is biztosítható, de tartós panasz esetén érdemes kivizsgálást kérni.

Külső körömerősítő módszerek helyes alkalmazása

A köröm erősítésében a külső ápolás is fontos kiegészítő szerepet tölt be. A rendszeres olajzás segít megőrizni a köröm rugalmasságát és csökkenti a kiszáradást. A körömágy ápolása javítja a növekedési feltételeket és a köröm felszínének minőségét. Érdemes kerülni a túl gyakori lakkozást és a gél- vagy műköröm hosszú távú viselését, mivel ezek elzárhatják a köröm felszínét. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a körömnek időnként regenerálódásra van szüksége.

A körömerősítés akkor a leghatékonyabb, ha a belső és külső módszereket együtt alkalmazzuk.

