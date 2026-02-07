Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Súlyos állítások jelentek meg Kamilláról: iszik mint a gödény, Károly királyt pedig a szobájába zárja

brit királyi család Kamilla királyné Károly király
Bennfentesek szerint a királyné átvette az irányítást a palotában. Az állítják, Kamilla férje, Károly király betegségét is felhasználja arra, hogy növelje a befolyását.

Lapinformációk szerint Kamilla viselkedése az elmúlt időszakban látványosan megváltozott, különösen amióta férje, III. Károly király beteg. A családhoz közel állók állítólag úgy vélik, hogy a királyné egyre erőteljesebben próbálja kontroll alatt tartani az uralkodót és irányítani a palota működését.

Kamilla királyné és Károly király
Az beszélik, Kamilla királyné mindent megtesz, hogy ő legyen az úr a házban.
Forrás: Getty Images Europe
  • Bennfentesek szerint Kamilla irányítja Károlyt.
  • Azt állítják, a királyné nagyon sokat iszik. 
  • Kamilla ellenzi Harry herceg és Meghan Markle visszatérését az Egyesült Királyságba.

Kamilla a szobájába parancsolja Károly királyt

„Kamilla teljes mértékben irányítja Károlyt. Gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy a király a szobájában maradjon, és őrjöng, ha férje nem engedelmeskedik neki” – nyilatkozta egy bennfentes. Úgy tudni, a 78 éves Kamilla királyné ezt azzal magyarázza, hogy Károlynak pihenésre van szüksége, és ezt az ő érdekében teszi, de a jólértesültek szerint hatalomvágy vezeti a tetteit. Úgy véli, jobban előtérbe kerülhet, ha Károly nincs mellette. 

III. Károly király 2024 februárjában jelentette be, hogy rákos. Akkor hónapokra visszavonult a nyilvánosságtól, majd a kezelések mellett fokozatosan visszatért királyi feladataihoz. 2025 decemberében arról beszélt, hogy az orvostudomány fejlődésének köszönhetően csökkentheti a kezeléseket, és a korai diagnózis lehetővé tette számára, hogy a kezelés alatt is teljes és aktív életet éljen.

Mindig is ivott, de most vedel

„Mindig is problémás ivó volt, de mostanában keményen vedel. Estére már három üveg bort elfogyaszt, ilyenkor agresszív és zsarnoki” − nyilatkozta egy jólértesült a RadarOnline-nak Kamilla királynéról. 

Kamilla egy pohár borral a kezében és Károly király.
Bennfentesek szerint Kamilla részeges.
Forrás: Getty Images 

Mindent megtesz, hogy Harry és Meghan ne térhessenek vissza

Úgy tudni, Kamilla királyné rosszallóan figyeli, hogy Károly már nem zárkózik el Harry hercegtől és Meghantól. Az informátor szerint mindent megtesz, hogy férje és annak kisebbik fia ne béküljenek ki egymással. Attól is rosszul volt, hogy Károly és Harry 19 hónap után először találkoztak személyesen 2025 szeptemberében a londoni Clarence House-ban és előre retteg, hogy Harry júliusban ismét Angliába látogat a 2027-es birminghami Invictus Games szervezése miatt. „Keményen dolgozik azon, hogy Harry és Meghan ne térhessenek vissza az Egyesült Királyságba” − fogalmazott a bennfentes. „Azt mondta Károlynak, hogy fia visszacsábítása szörnyű ötlet, és mindent megtesz, hogy meghiúsuljon. Ha mégis megjelennek, megfogadta, hogy a lehető legnehezebbé és legkényelmetlenebbé teszi az életüket, amíg Angliában vannak” − pletykálta a Palota forrása, és hozzátette: „Egy számára ideális világban egyszerűen megtiltaná, hogy visszatérjenek. Meggyőződése, hogy Meghan és Harry alattomos patkányok, akiknek nincs helyük a királyi udvarban.”

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban léptek ki a királyi családból, majd televíziós interjúkban és egy Netflix-dokumentumsorozatban bírálták a monarchiát, és a herceg ezt tette a 2023-as Spare című memoárban is, amelyben Kamillának gúnynevet is adott.

Meghan Markle és Harry herceg.
Meghan és Harry Kamilla szerint alattomos patkányok. 
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Téli olimpia 2026: Mariah Carey 15 millió dollár értékű, összesen összesen 306 karát gyémántot viselt a megnyitón

306 karát gyémánt és egy ikonikus hang. Ezt csillantotta meg Mariah Carey a téli olimpia 2126-os megnyitóünnepségén Milánóban.

Csodás hír a Gossip Girl-rajongóknak: Blair Waldorf visszatér

Saját könyvet kap Upper East Side királynője. Gossip Girl-kötetek szerezője, Cecily von Ziegesar folytatja Blair Waldorf történetét.

Téli olimpia 2026: nagyon kitettek magukért a tervezők, káprázatos formaruhák születtek

Elrajtolt a 25. téli olimpia és paralimpia, a sportteljesítmények ünnepe, amely a divat nyelvén is mesél nemzeti identitásról, kulturális örökségről és értékekről. Az olimpiai versenyruháknak egyszerre kell megfelelniük a szélsőséges időjárási körülményeknek, és az is fontos, hogy vizuális üzenetet közvetítsenek a világ felé. Idén káprázatos szetteket láthatunk, mutatjuk mind.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu