Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
reggeli

Isteni diétás sült palacsinta, amitől még a feneked is izmosabb lesz

123RF -
reggeli palacsinta fogyókúra
Nagy Kata
2026.02.07.
Ha eddig a palacsintasütő felett eltöltött unalmas percek és a végeredményben tobzódó kalóriák tartottak vissza egy fejedelmi reggelitől, akkor végre fellélegezhetsz! A mai sült palacsinta recept ugyanis nem csupán villámgyors, de még diétás is!

Ez a pofonegyszerű sült palacsinta az élő bizonyíték arra, hogy a fogyókúra nem kell, hogy lemondással járjon! Puha, illatos és meglepően alakbarát desszert, amitől úgy laksz jól, hogy közben észre sem veszed, hogy diétázol. 

Sült palacsinta az asztalon
A mai sült palacsinta receptünk 100 százalékban beilleszthető a fogyókúrába!
Forrás: GettyImages

Pillekönnyű diétás sült palacsinta

  • Egy fogyókúrába is könnyedén beilleszthető diétás reggeli receptet hoztunk neked. 
  • Az elkészítéshez pedig csupán pár összetevőre és egy sütőre lesz szükséged. 

Mindenkinek van egy pont az életében, amikor rájön, hogy nem az ételeivel van a gond, hanem azzal, hogy nem hozza ki belőlük a maximumot. Hiszen a diétád nem kell, hogy megakadályozzon abban, hogy pizzát, brownie-t, vagy akár kókuszgolyót egyél, csupán egy kicsit módosítanod kell az összetevőkön és voilá, máris kész a bűntudatmentes finomság!

Mint sokaknak, nekünk is az egyik nagy kedvencünk a palacsinta, aminek számtalan variációja létezik: készítheted zabbal, vagy akár tojásfehérjével is, de most elhoztuk számodra az abszolút befutót, ami egészen biztosan levesz majd a lábadról! 

Arról nem is beszélve, hogy magas fehérjetartalmának köszönhetően még az izomépítésben is segít. Kell ennél több?! Mutatjuk, hogyan készítheted el! 

Hozzávalók:

  • 80 g görög joghurt
  • 30 g fehérje por
  • 10 g sütőpor
  • 1 tojás
  • 1 marék fagyasztott gyümölcs
  • 40 g zabliszt

Elkészítés:

Az összetevőket keverd össze egy hőálló tálban, majd 180 fokon 20 percig süsd, hogy a teteje szép barna legyen. 

Ha kipróbálnál más diétás finomságot is, kattints ezekre a cikkekre: 

Félted az alakod? Itt a szálkásító diétás-proteines fitt fánk, ami egy deka bűntudatot sem kelt benned

Te is rajongsz az isteni finom, frissen sült, cukormázas édességért, ami persze a diétádba egyáltalán nem illeszthető bele? Ha igen, akkor nem kell tovább búslakodnod!

A legfinomabb 10 perces túrós süti, amit akár diéta alatt is fogyaszthatsz

A diéta része lehet az édesség, minden az alapanyagokon múlik.

Íme az it girlök kedvenc diétás reggeli energiagolyója, amit még sütni se kell

Sütés nélküli receptet keresel, amit csak bekapsz a reggeli rohanásban? Próbáld ki a zabos energiagolyót! Ez a diétás reggeli megmentheti a hétköznapjaidat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu