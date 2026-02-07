Isteni diétás sült palacsinta, amitől még a feneked is izmosabb lesz

Ez a pofonegyszerű sült palacsinta az élő bizonyíték arra, hogy a fogyókúra nem kell, hogy lemondással járjon! Puha, illatos és meglepően alakbarát desszert, amitől úgy laksz jól, hogy közben észre sem veszed, hogy diétázol.
Pillekönnyű diétás sült palacsinta
- Egy fogyókúrába is könnyedén beilleszthető diétás reggeli receptet hoztunk neked.
- Az elkészítéshez pedig csupán pár összetevőre és egy sütőre lesz szükséged.
Mindenkinek van egy pont az életében, amikor rájön, hogy nem az ételeivel van a gond, hanem azzal, hogy nem hozza ki belőlük a maximumot. Hiszen a diétád nem kell, hogy megakadályozzon abban, hogy pizzát, brownie-t, vagy akár kókuszgolyót egyél, csupán egy kicsit módosítanod kell az összetevőkön és voilá, máris kész a bűntudatmentes finomság!
Mint sokaknak, nekünk is az egyik nagy kedvencünk a palacsinta, aminek számtalan variációja létezik: készítheted zabbal, vagy akár tojásfehérjével is, de most elhoztuk számodra az abszolút befutót, ami egészen biztosan levesz majd a lábadról!
Arról nem is beszélve, hogy magas fehérjetartalmának köszönhetően még az izomépítésben is segít. Kell ennél több?! Mutatjuk, hogyan készítheted el!
Hozzávalók:
- 80 g görög joghurt
- 30 g fehérje por
- 10 g sütőpor
- 1 tojás
- 1 marék fagyasztott gyümölcs
- 40 g zabliszt
Elkészítés:
Az összetevőket keverd össze egy hőálló tálban, majd 180 fokon 20 percig süsd, hogy a teteje szép barna legyen.
