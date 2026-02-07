Isteni diétás sült palacsinta, amitől még a feneked is izmosabb lesz

Ez a pofonegyszerű sült palacsinta az élő bizonyíték arra, hogy a fogyókúra nem kell, hogy lemondással járjon! Puha, illatos és meglepően alakbarát desszert, amitől úgy laksz jól, hogy közben észre sem veszed, hogy diétázol.

A mai sült palacsinta receptünk 100 százalékban beilleszthető a fogyókúrába!

Forrás: GettyImages

Pillekönnyű diétás sült palacsinta Egy fogyókúrába is könnyedén beilleszthető diétás reggeli receptet hoztunk neked.

Az elkészítéshez pedig csupán pár összetevőre és egy sütőre lesz szükséged.

Mindenkinek van egy pont az életében, amikor rájön, hogy nem az ételeivel van a gond, hanem azzal, hogy nem hozza ki belőlük a maximumot. Hiszen a diétád nem kell, hogy megakadályozzon abban, hogy pizzát, brownie-t, vagy akár kókuszgolyót egyél, csupán egy kicsit módosítanod kell az összetevőkön és voilá, máris kész a bűntudatmentes finomság!

Mint sokaknak, nekünk is az egyik nagy kedvencünk a palacsinta, aminek számtalan variációja létezik: készítheted zabbal, vagy akár tojásfehérjével is, de most elhoztuk számodra az abszolút befutót, ami egészen biztosan levesz majd a lábadról!

Arról nem is beszélve, hogy magas fehérjetartalmának köszönhetően még az izomépítésben is segít. Kell ennél több?! Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Hozzávalók:

80 g görög joghurt

30 g fehérje por

10 g sütőpor

1 tojás

1 marék fagyasztott gyümölcs

40 g zabliszt

Elkészítés:

Az összetevőket keverd össze egy hőálló tálban, majd 180 fokon 20 percig süsd, hogy a teteje szép barna legyen.

Ha kipróbálnál más diétás finomságot is, kattints ezekre a cikkekre: