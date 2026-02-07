Az emberek is tanulhatnának tőlük – Ők az állatvilág legjobb apukái

Néhány állatfaj esetében a hím a nőstényt messze felülmúlva segíti az utódokat, sőt vannak olyan állatok, amelyek még az emberi édesapákat is inspirálhatják. Íme az állatvilág legjobb apukái!

Az állatvilág legjobb apukái között ott van a császárpingvin is.

Forrás: Getty Images

Az állatvilágban vannak olyan hímek, amelyek igazán jó apukák.

Ezek a szülők rácáfolnak az apákat érintő sztereotípiákra.

Még az embereknek is van mit eltanulni tőlük!

Ők az állatvilág legjobb apukái

Az állatvilágból is számos példa van arra, hogy az apai törődés megnyilvánulása legkevésbé sem tekinthető ritkaságnak. Néhány állatfaj egyenesen példát mutathat az emberi szülőknek arról – ez esetben elsősorban az édesapáknak –, hogyan lehet jó apának lenni. A szülőség az állatvilágban sokszor nehézségekkel teli, azonban vannak olyan fajok, amelyek magukkal nem törődve istápolják kicsinyeiket. Mutatjuk, melyek ezek!

Császárpingvin

A madarak közül a császárpingvint érdemes először kiemelni, amely ténylegesen az állatvilág legjobb apukái közé tartozik. Ennél a fajnál az apák foglalkoznak a gyerekneveléssel: ők költik ki a tojásokat, miközben a nőstény pingvinek feladata a táplálékszerzés. A hímek összesen több mint két hónapot töltenek a lábuk közt cipelt tojások kikeltésével, miközben el kell viselniük a kegyetlen antarktiszi tél viszontagságait is. Ennek érdekében sokszor összebújnak a többi hímmel, hogy a lehető legkevesebb hőt és energiát veszítsék. A császárpingvin apáknak ráadásul arra is figyelniük kell, hogy még véletlenül se tegyenek hirtelen mozdulatokat, különben a fióka elpusztul. Az apa mindeközben nem eszik semmit, a zsírtartalékaira támaszkodva tartja melegen a tojást.

Császárpingvin tojással a lába között. Forrás: Getty Images

Jasszána

A jasszána egy roppant különleges madár, amely leginkább arról híres, hogy a tündérrózsákon egyensúlyozással képes vízen járni. Azt viszont kevesen tudják, hogy a hím jasszána valóságos mintaapa: miután a nőstény lerakja a tojásokat tulajdonképpen ráhárul az összes nevelési feladat. Az anya ugyanis a tojásrakás után azonnal elhagyja a fészkét, hogy újabb hímekkel tölthesse az idejét. Eközben az apa otthon marad, és őrző szemekkel figyeli az utódok kikelését és fejlődését. Az apák ráadásul megbocsátók is: a nőstény jasszánák ugyanis gyakran visszatérnek korábbi fészkükbe, hogy összetörjék a tojásokat, amelyeket a jasszána apák életük árán is védelmeznek. Ha a nőstény felhagy a viselkedésével, akkor a hímek általában visszafogadják őket a fészekbe – ez ám a lovagiasság!