Zsákállat ebédre? Éveket fiatalodhatsz tőle, persze csak, ha van hozzá gusztusod

A leginkább pacalhoz hasonlítható tengeri állat nem túl étvágygerjesztő egy nyugati ember számára, de a hatása már annál inkább. Kutatók szerint ugyanis a benne található anyagokkal hatékonyan felvehetjük a versenyt az öregedés ellen.

A tenger mélyéről érkező zsákállat nem túl guszta, cserébe azonban rendkívül egészséges. A tudomány újabb öregedés elleni csodafegyverre talált rá, amely egyenesen a tányérodon érkezik. A tudósok állítják, ez a különös, tenger gyümölcseiben gazdag étrend lassíthatja, vagy akár egészen vissza is fordíthatja az öregedés bizonyos jeleit.

A zsákállat, öregedés ellen étrend
A zsákállatnak bizonyítottan helye van a öregedés elleni étrendben. 
Forrás: Shutterstock

Az öregedés elleni harcban egy csúnya állat segíthet?

A hosszúélet-diéta után most itt a tengeri pacalos étrend. Hallottál már a zsákállatról? Itthon szinte egyáltalán nem ismert, főként a konyhában, de Ázsia bizonyos részein, például Dél-Koreában kedvelt étel. Ez a furcsa nevű tengeri gerinctelen, az ascidia (más néven sea squirt), a tengerfenékhez tapadva él, és elsőre inkább kukacokra emlékeztet, mint gasztronómiai különlegességre.

Tudományos körökben most azért került a figyelem középpontjába, mert egy nemzetközi kutatócsoport, a Stanford, Xi’an Jiaotong-Liverpool, Shanghai Jiao Tong és a kínai akadémia tudósai arra lettek figyelmesek, hogy amikor az idős egerek ételébe  plazmalogénben gazdag zsákállat-kivonatot tettek, több szempontból is fiatalabb viselkedést mutattak. Javult a tanulási teljesítményük, emlékező képességük, a krónikus agyi gyulladásuk, valamint a szőrük is sűrűbb, sötétebb lett. 

zsákállat, tengeri élőlény
A zsákállat az egyik legkülönösebb tengeri élőlény.
Forrás: 123.rf.com

Miért olyan izgalmas ez a megfigyelés?

A kulcs a plazmalogénekben rejlik. Ezek a speciális lipidek jelen vannak az emberi szervezetben – például az agyban, a szívben és az immunsejtekben –, mennyiségük azonban az életkor előrehaladtával csökken. Ez a csökkenés szoros kapcsolatban áll az idegrendszeri öregedéssel és olyan betegségekkel, mint az Alzheimer- vagy Parkinson-kór.

A kísérletben a plazmalogén-dús étrendű egerek agyában nemcsak több szinapszis – vagyis idegsejtek közötti kapcsolat – alakult ki, de ezek a kapcsolódások hatékonyabban is működtek. Ez pedig közvetlenül hozzájárult a jobb kognitív teljesítményhez. A kutatók szerint ennek hátterében részben az áll, hogy ezek a molekulák támogatják az idegsejtek regenerációját és csökkentik a krónikus gyulladást.

Ha nem szeretnél a pacalhoz hasonló zsákállatot vacsorázni, jó hír, hogy ezek a plazmalogének más tengeri élőlényekben is megtalálhatóak. Ilyenek például a kagylók, a kaviár és bizonyos halfajok.

Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy az említett kutatások eddig főleg állatokon folytak. Bár vannak kezdeti emberi vizsgálatok is a plazmalogén-kiegészítők hatékonyságáról, ezek eredményei még nem elegendőek ahhoz, hogy kijelenthessük, az öregedés elleni harcban a zsákállat a legjobb társunk. A biológiai öregedés ugyanis komplex folyamat, a jelenlegi tudásunk szerint pedig egyetlen étel önmagában nem fogja megállítani.

A zsákállat és az öregedés elleni küzdelem kapcsolata

A tudományos körökben komoly érdeklődést váltotta ki a tenger mélyén élő zsákállatok, vagyis a belőlük származó plazmalogének. Az öregedés elleni étrenddel és az agyi funkciókkal kapcsolatos kutatások eredményei szerint, ezek az anyagok javíthatják az idegi kapcsolatok minőségét és csökkenthetik a krónikus gyulladást – legalábbis idős egerek esetében. Az emberre gyakorolt hatás további vizsgálatokat igényel.

