Sokkoló kutatás: a cicatartás árthat a mentális egészségednek

kiskedvenc macskagazdi mentális zavarok
Imádod a kiscicád, és nem is tudod elképzelni nélküle az életed? Akkor ez a kutatási eredmény most nem fog tetszeni! Tudósok ugyanis azt vizsgálták, hogy vajon lehet-e összefüggés a cicatartás és a skizofrénia kialakulása között. Az eredmény pedig megdöbbentő.

A cicatartás kétségtelenül jár némi megpróbáltatással. De gondoltad volna, hogy a macskád hatással lehet a mentális egészségedre is? És nem, nem csak a jó értelemben.

cicatartás – duzzogó macska
Sokszor már attól is mentális problémád lehet, ha az imádott macskád elkezd duzzogni. A cicatartás nem könnyű!
A cicatartás hátulütői

Persze-persze, mind élünk-halunk a háziállatainkért, de ahogy a gyermekvállalásnak, úgy a cicatartásnak is vannak negatív oldalai. Az evidens dolgokon túl – mint például a rengeteg elhullajtott szőr, a véres karmolások és az állandó alomtisztítás –, természetesen ott van az érzelmi zsarolás árnyoldala is. Amikor ugyanis bedurcázik a cicád, kő kövön nem marad. És hiába próbálod kiengesztelni őt, siker helyett valójában csak szétnyomasztod imádott háziállatod. És akkor még nem is beszéltünk a sztereotípiákról, hogy a férfiak hogyan néznek a „macskás nőkre”, illetve a kérdésről, ami az ünnepi időszakban eléggé releváns felvetés volt: a cicabiztos karácsonyfáról.

Cicatartás és a skizofrénia kialakulása

A cicatartás és a skizofrénia közötti kapcsolat kutatását egy toxoplasma gondii nevű, többnyire ártalmatlan parazitához kötötték, mely nem megfelelően átsütött hús vagy szennyezett víz útján terjed. Ami viszont még rosszabb, hogy fertőzött macskák ürülékén keresztül is bejuthat az emberi szervezetbe.

A kutatás során fényt derítettek arra, hogy a fertőzés hatással lehet az agyműködésre, sőt, növelheti némely mentális betegség kialakulásának esélyét – így a skizofrénia kialakulását is.

Fontos megemlíteni, hogy nem a cicák tehetnek róla, és természetesen nem minden cicagazdi van veszélyben. A megfertőződést ugyanis megfelelő higiéniával könnyen meg lehet előzni. Továbbá, a skizofrénia egy igen összetett mentális betegség, melynek kialakulásában a genetikai hajlam és a környezeti hatások is közrejátszhatnak.

Akkor most legyen macskám vagy ne?

Természetesen a cicatartásnak vannak árnyoldalai is, melyekre cikkünkben felhívtuk a figyelmet. Az viszont kétségen felül áll, hogy a kis kedvencek pozitív hatással lehetnek a lelki egészségre, ugyanis csökkentik a stresszt és a magányt. Tehát nyugi, nem kell hirtelen megválnod imádott macskádtól, de nem árt odafigyelni rá is és magadra is! Fő a higiénia!

