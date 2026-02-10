A szőke ikon és az amerikai dráma lelkiismerete – Arthur Miller élete Marilyn Monroe árnyékában és azon túl

1956 nyarán a világ döbbenten fogadta a hírt: a kor legnagyobb hollywoodi szexszimbóluma, Marilyn Monroe feleségül ment az amerikai színház komoly hangú drámaírójához, Arthur Millerhez. A bulvárlapok hamar „Mr. Agy és Miss Test” párosának nevezték őket, mintha kapcsolatuk pusztán különös kísérlet lett volna a szépség és az értelem összeházasítására. A valóság azonban jóval összetettebb – és tragikusabb – volt.

Arthur Miller és Marilyn Monroe 1956–1961 között voltak házasok, bár ennél sokkal hosszabb ideig tartott szép szerelmük.

Forrás: Getty Image

Marilyn Monroe és Arthur Miller története Arthur Miller 1915-ben New Yorkban született szegény lengyel zsidó bevándorlók gyermekeként; ami műveinek társadalmi érzékenységét is meghatározta.

A 20. század egyik legnagyobb amerikai drámaírója, legismertebb művei: Az ügynök halála, Salemi boszorkányok, Édes fiaim, Pillantás a hídról, Bűnbeesés után.

Az 1950-es években a McCarthy-korszak politikai vizsgálatai során nem volt hajlandó kollégáit feljelenteni, ezért elítélték és feketelistára került, később azonban felmentették.

1956–1961 között Marilyn Monroe férje volt, később Inge Morath fotográfussal élt hosszú házasságban; több gyermeke született, lánya, Rebecca Miller filmrendező lett.

A brooklyni fiúból világhírű drámaíró – Arthur Miller és Marilyn Monroe történetének kezdete

Arthur Miller New York-i bevándorló családban nőtt fel. A gazdasági világválság idején családja elszegényedett, ő pedig különféle munkákból tartotta fenn magát, mielőtt egyetemre jutott volna. Már fiatalon eldöntötte, hogy író lesz, és egyetemi évei alatt díjnyertes drámákat írt.

A negyvenes évek végére Miller az amerikai színház egyik legfontosabb hangjává vált. Az Édes fiaim sikere után az 1949-ben bemutatott Az ügynök halála világszenzáció lett: Pulitzer-díjat és több Tony-díjat hozott számára, és örökre beírta nevét a modern dráma történetébe. Későbbi művei – köztük a Salemi boszorkányok – nemcsak irodalmi értékük miatt váltak klasszikussá, hanem azért is, mert bátran reflektáltak a mccarthyzmus politikai hisztériájára.

Sorsszerű találkozás Marilyn Monroe-val

Miller már elismert, nős, kétgyermekes író volt, amikor Hollywoodban megismerkedett Marilyn Monroe-val. A drámaírót azonnal megbabonázta a színésznő észvesztő kisugárzása, Monroe számára pedig Miller jelentette azt a szellemi biztonságot, amelyre egész életében vágyott.

Kapcsolatuk évekig inkább lelki kötődésként létezett: leveleztek, beszélgettek, miközben mindketten más életet éltek. Monroe időközben férjhez ment Joe DiMaggióhoz, de a házasság hamar véget ért. Amikor Miller is elvált, végre semmi sem állt szerelmük útjába.