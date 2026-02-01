Harminc történet, egy közös cél – a JYSK otthonteremtő programja

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.01.
Mi tesz egy helyet igazán otthonná? Olykor egy kényelmes kanapé, máskor egy függöny, vagy egyszerűen az az érzés, hogy valaki odafigyel ránk. A JYSK Otthont Teremtünk adományprogramja erről szól: kézzelfogható segítségről, amely ott hoz valódi változást, ahol arra a legnagyobb szükség van.

Több mint 27 millió forint értékű támogatás, 30 segített civil szervezet, közel 60 ezer leadott szavazat – ezek önmagukban is figyelemre méltó eredmények. A program valódi jelentősége azonban nem a számokban, hanem az azok mögött álló emberi történetekben rejlik. A kezdeményezés 2023-as indulása óta olyan közösségek mindennapjait tette élhetőbbé, ahol az otthonosság nem magától értetődő, hanem tudatos odafigyelés eredménye.

Forrás: JYSK Kft.

A program szakmai elismerésben is részesült: a Sharity Impacttel közösen megvalósított kezdeményezést a Magyar Marketing Szövetség 2024-ben és 2025-ben is Marketing Diamond Award díjjal jutalmazta.

Több mint statisztika: sorsok és terek

Az Országos Onkológiai Intézetben közel hárommillió forint értékű JYSK-bútor járult hozzá ahhoz, hogy a korábban kevésbé otthonos várótermek és közösségi terek barátságosabbá, emberközelibbé váljanak. Egy olyan környezetben, ahol a várakozás eleve megterhelő, a kényelmesebb, nyugodtabb tér valódi könnyebbséget jelent a betegek és hozzátartozóik számára.

Forrás: JYSK Kft.

Hasonló változás történt a Lámpás Alapítványnál is, ahol közel négy millió forint értékű termékadomány tette élhetőbbé a fogyatékkal élő fiatalok lakóotthonait és közösségi helyiségeit. A JYSK és az Autistic Art Alapítvány együttműködésének köszönhetően az autizmussal élők lakóotthonai is tovább fejlődhettek: az új bútorok és lakástextilek az önállóbb és biztonságosabb mindennapokat támogatják.

Az otthon mint vállalati érték

A JYSK működésének szerves része a társadalmi felelősségvállalás. Az otthonteremtés – a kényelmes, biztonságos és emberléptékű terek kialakítása – nemcsak a termékkínálatban, hanem a jótékonysági kezdeményezésekben is központi szerepet kap. A vállalat nemzetközi és hazai szinten egyaránt olyan együttműködésekre törekszik, amelyek hosszú távon is kézzelfogható eredményeket hoznak.

Forrás: JYSK Kft.

Ezt a szemléletet erősíti a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen megvalósított CSR-program is, amelynek keretében hátrányos helyzetű iskolák kaptak JYSK-termékeket tantermek, közösségi terek és sporthelyiségek megújításához.

Közösségi döntések

A program egyik legfontosabb sajátossága, hogy a támogatott szervezetek kiválasztásába a közösség is aktívan bekapcsolódhat. A Sharity alkalmazáson keresztül a vásárlók és a JYSK munkatársai egyaránt szavazhatnak a pályázó szervezetekre. Így a döntések nem zárt körben születnek, hanem valódi társadalmi részvétellel, erősítve a közösségi felelősségvállalást.

Helyi segítség, országos hatás

A JYSK-nél hagyomány, hogy egy-egy új áruház megnyitását jótékonysági akció kíséri. Az ilyenkor felajánlott, 500 ezer forint értékű termékadományok jellemzően a környékbeli intézményekhez – óvodákhoz, iskolákhoz és fejlesztőközpontokhoz – kerülnek, ahol gyakran régóta várt, hiánypótló fejlesztéseket tesznek lehetővé.

Forrás: JYSK Kft.

A vállalat emellett hosszú távú partnerségeket is épít olyan, országos hálózattal rendelkező szervezetekkel, amelyek a hátrányos helyzetű emberek lakhatását segítik.

Otthonosság, lépésről lépésre

Az Otthont Teremtünk adományprogram nem látványos gesztusokra, hanem következetes jelenlétre épül. Arra a felismerésre, hogy az otthonosság érzése sokszor ott a legértékesebb, ahol a legkevesebb jut belőle. A JYSK ezen az úton csendesen, mégis határozottan halad – és minden egyes berendezett térrel egy élhetőbb világot teremt.

Támogatott szervezetek:

  • Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete
  • Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
  • Kóbor és Elveszett Kutyáiért Egyesület
  • Mohamanó Élményműhely Alapítvány
  • Kutyaovi Állatvédő Egyesület
  • Cinege Alapítvány a Rákóczi Telepi Tagóvoda Gyermekeiért
  • Magyar Hospice Alapítvány
  • Különleges Ellátásban Részesülők Támogatásáért Alapítvány
  • Kézenfogva Alapítvány
  • XIII. kerületi Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
  • Remény a Gyermekekért Alapítvány
  • Fény Felé Alapítvány
  • Tanulj Tesó Alapítvány
  • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
  • Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
  • Új Látásmód – Buda Környéki Látássérültek Egyesülete
  • Világfa Waldorf Közhasznú
  • ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítvány
  • Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
  • KÖSZI Egyesület
  • Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány
  • Esőemberke Alapítvány
  • Kikelet Alapítvány
  • Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete
  • Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola
  • Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola
  • Tarjányi Szabadidő Sport Klub
  • Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola
  • Országos Onkológiai Intézet
  • Lámpás Alapítvány
  • Autistic Art

 

