Harminc történet, egy közös cél – a JYSK otthonteremtő programja

Több mint 27 millió forint értékű támogatás, 30 segített civil szervezet, közel 60 ezer leadott szavazat – ezek önmagukban is figyelemre méltó eredmények. A program valódi jelentősége azonban nem a számokban, hanem az azok mögött álló emberi történetekben rejlik. A kezdeményezés 2023-as indulása óta olyan közösségek mindennapjait tette élhetőbbé, ahol az otthonosság nem magától értetődő, hanem tudatos odafigyelés eredménye.
A program szakmai elismerésben is részesült: a Sharity Impacttel közösen megvalósított kezdeményezést a Magyar Marketing Szövetség 2024-ben és 2025-ben is Marketing Diamond Award díjjal jutalmazta.
Több mint statisztika: sorsok és terek
Az Országos Onkológiai Intézetben közel hárommillió forint értékű JYSK-bútor járult hozzá ahhoz, hogy a korábban kevésbé otthonos várótermek és közösségi terek barátságosabbá, emberközelibbé váljanak. Egy olyan környezetben, ahol a várakozás eleve megterhelő, a kényelmesebb, nyugodtabb tér valódi könnyebbséget jelent a betegek és hozzátartozóik számára.
Hasonló változás történt a Lámpás Alapítványnál is, ahol közel négy millió forint értékű termékadomány tette élhetőbbé a fogyatékkal élő fiatalok lakóotthonait és közösségi helyiségeit. A JYSK és az Autistic Art Alapítvány együttműködésének köszönhetően az autizmussal élők lakóotthonai is tovább fejlődhettek: az új bútorok és lakástextilek az önállóbb és biztonságosabb mindennapokat támogatják.
Az otthon mint vállalati érték
A JYSK működésének szerves része a társadalmi felelősségvállalás. Az otthonteremtés – a kényelmes, biztonságos és emberléptékű terek kialakítása – nemcsak a termékkínálatban, hanem a jótékonysági kezdeményezésekben is központi szerepet kap. A vállalat nemzetközi és hazai szinten egyaránt olyan együttműködésekre törekszik, amelyek hosszú távon is kézzelfogható eredményeket hoznak.
Ezt a szemléletet erősíti a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen megvalósított CSR-program is, amelynek keretében hátrányos helyzetű iskolák kaptak JYSK-termékeket tantermek, közösségi terek és sporthelyiségek megújításához.
Közösségi döntések
A program egyik legfontosabb sajátossága, hogy a támogatott szervezetek kiválasztásába a közösség is aktívan bekapcsolódhat. A Sharity alkalmazáson keresztül a vásárlók és a JYSK munkatársai egyaránt szavazhatnak a pályázó szervezetekre. Így a döntések nem zárt körben születnek, hanem valódi társadalmi részvétellel, erősítve a közösségi felelősségvállalást.
Helyi segítség, országos hatás
A JYSK-nél hagyomány, hogy egy-egy új áruház megnyitását jótékonysági akció kíséri. Az ilyenkor felajánlott, 500 ezer forint értékű termékadományok jellemzően a környékbeli intézményekhez – óvodákhoz, iskolákhoz és fejlesztőközpontokhoz – kerülnek, ahol gyakran régóta várt, hiánypótló fejlesztéseket tesznek lehetővé.
A vállalat emellett hosszú távú partnerségeket is épít olyan, országos hálózattal rendelkező szervezetekkel, amelyek a hátrányos helyzetű emberek lakhatását segítik.
Otthonosság, lépésről lépésre
Az Otthont Teremtünk adományprogram nem látványos gesztusokra, hanem következetes jelenlétre épül. Arra a felismerésre, hogy az otthonosság érzése sokszor ott a legértékesebb, ahol a legkevesebb jut belőle. A JYSK ezen az úton csendesen, mégis határozottan halad – és minden egyes berendezett térrel egy élhetőbb világot teremt.
Támogatott szervezetek:
- Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete
- Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
- Kóbor és Elveszett Kutyáiért Egyesület
- Mohamanó Élményműhely Alapítvány
- Kutyaovi Állatvédő Egyesület
- Cinege Alapítvány a Rákóczi Telepi Tagóvoda Gyermekeiért
- Magyar Hospice Alapítvány
- Különleges Ellátásban Részesülők Támogatásáért Alapítvány
- Kézenfogva Alapítvány
- XIII. kerületi Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
- Remény a Gyermekekért Alapítvány
- Fény Felé Alapítvány
- Tanulj Tesó Alapítvány
- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
- Új Látásmód – Buda Környéki Látássérültek Egyesülete
- Világfa Waldorf Közhasznú
- ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítvány
- Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
- KÖSZI Egyesület
- Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány
- Esőemberke Alapítvány
- Kikelet Alapítvány
- Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete
- Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola
- Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola
- Tarjányi Szabadidő Sport Klub
- Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola
- Országos Onkológiai Intézet
- Lámpás Alapítvány
- Autistic Art