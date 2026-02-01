Harminc történet, egy közös cél – a JYSK otthonteremtő programja

Több mint 27 millió forint értékű támogatás, 30 segített civil szervezet, közel 60 ezer leadott szavazat – ezek önmagukban is figyelemre méltó eredmények. A program valódi jelentősége azonban nem a számokban, hanem az azok mögött álló emberi történetekben rejlik. A kezdeményezés 2023-as indulása óta olyan közösségek mindennapjait tette élhetőbbé, ahol az otthonosság nem magától értetődő, hanem tudatos odafigyelés eredménye.

Forrás: JYSK Kft.

A program szakmai elismerésben is részesült: a Sharity Impacttel közösen megvalósított kezdeményezést a Magyar Marketing Szövetség 2024-ben és 2025-ben is Marketing Diamond Award díjjal jutalmazta.

Több mint statisztika: sorsok és terek

Az Országos Onkológiai Intézetben közel hárommillió forint értékű JYSK-bútor járult hozzá ahhoz, hogy a korábban kevésbé otthonos várótermek és közösségi terek barátságosabbá, emberközelibbé váljanak. Egy olyan környezetben, ahol a várakozás eleve megterhelő, a kényelmesebb, nyugodtabb tér valódi könnyebbséget jelent a betegek és hozzátartozóik számára.

Forrás: JYSK Kft.

Hasonló változás történt a Lámpás Alapítványnál is, ahol közel négy millió forint értékű termékadomány tette élhetőbbé a fogyatékkal élő fiatalok lakóotthonait és közösségi helyiségeit. A JYSK és az Autistic Art Alapítvány együttműködésének köszönhetően az autizmussal élők lakóotthonai is tovább fejlődhettek: az új bútorok és lakástextilek az önállóbb és biztonságosabb mindennapokat támogatják.

Az otthon mint vállalati érték

A JYSK működésének szerves része a társadalmi felelősségvállalás. Az otthonteremtés – a kényelmes, biztonságos és emberléptékű terek kialakítása – nemcsak a termékkínálatban, hanem a jótékonysági kezdeményezésekben is központi szerepet kap. A vállalat nemzetközi és hazai szinten egyaránt olyan együttműködésekre törekszik, amelyek hosszú távon is kézzelfogható eredményeket hoznak.

Forrás: JYSK Kft.

Ezt a szemléletet erősíti a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen megvalósított CSR-program is, amelynek keretében hátrányos helyzetű iskolák kaptak JYSK-termékeket tantermek, közösségi terek és sporthelyiségek megújításához.