Jennifer Lawrence meztelenruhában tarolt a Golden Globe vörös szőnyegén: az esélyi alig takart valamit – Fotó

A 35 éves Jennifer Lawrence Givenchy-költeménye virágos hímzéssel játszott rá a takarás-átlátszóság kontrasztjára: a díszítés csak a mellrészt, a törzs egy részét és a csípőt fedte.. A virágmotívumok a szoknya szegélyén is visszaköszöntek.

Jennifer Lawrence meztelenruhája mindent vitt a 2026-os Golden Globe-on

Forrás: Getty Images

A szett része volt egy, a ruháéval megegyező virágos hímzéssel díszített kendő is. A színésznő egyszerű frizurája jól ellensúlyozta az estélyi mozgalmasságát, haját leengedve viselte. Jennifer Lawrence az 2026-os Golden Globe egyik főszereplője volt, ugyanis jelölték a legjobb női főszereplő díjára dráma kategóriában a Dögölj meg, szerelmem című filmben nyújtott alakításáért, de ezt nem váltotta díjra.

