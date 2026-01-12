Jennifer Lawrence meztelenruhában tarolt a Golden Globe vörös szőnyegén: az esélyi alig takart valamit – Fotó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horváth Angéla
2026.01.12.
Jennifer Lawrence vitte el a show-t a 2026-os Golden Globe-gála vörös szőnyegén: az Oscar-díjas színésznő áttetsző, virágos meztelenruhában érkezett, amely egyszerre volt merész és kifinomult.

A 35 éves Jennifer Lawrence Givenchy-költeménye virágos hímzéssel játszott rá a takarás-átlátszóság kontrasztjára: a díszítés csak a mellrészt, a törzs egy részét és a csípőt fedte.. A virágmotívumok a szoknya szegélyén is visszaköszöntek.

Jennifer Lawrence meztelenruhája mindent vitt a 2026-os Golden Globe-on
Jennifer Lawrence meztelenruhája mindent vitt a 2026-os Golden Globe-on
Forrás: Getty Images

A szett része volt egy, a ruháéval megegyező virágos hímzéssel díszített kendő is. A színésznő egyszerű frizurája jól ellensúlyozta az estélyi mozgalmasságát, haját leengedve viselte. Jennifer Lawrence az 2026-os Golden Globe egyik főszereplője volt, ugyanis jelölték a legjobb női főszereplő díjára dráma kategóriában a Dögölj meg, szerelmem című filmben nyújtott alakításáért, de ezt nem váltotta díjra.

Golden Globe 2026: íme a nyertesek listája

Los Angelesben hivatalosan is felpörgött a díjátadó szezon: a Beverly Hiltonban rendezték meg a 83. Golden Globe-gálát, ahol a film- és tévészakma legnagyobb nevei vonultak fel a vörös szőnyegen.

Csibesárga haj, túlméretezett ruhaköltemények: íme a 2026-os Golden Globe legcikibb divatbakijai

Ariana Grande többet vártunk tőled! Rosszul festett hajak, borzalmas frizurák és elszabott ruhák. Mutatjuk a 2026-os Golden Globe vörös szőnyegének legkínosabb divatbakijait!

Luxusékszerek az idei Golden Globe-on: Pamela Anderson és Julia Roberts viselték a legszebbeket

A hollywoodi csillogást fokozni is lehet! Nézd meg, milyen luxusékszereket viseltek kedvenc sztárjaink a Golden Globe 2026 vörös szőnyegén!


 

 

