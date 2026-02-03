Haláleset jön A Bridgerton család 4. évadában? Az új előzetes sokkoló fordulatot ígér

Nemrég elstartolt A Bridgerton család 4. évada. Az új szerelmespár története magával ragadta a rajongókat, de a sorozat második felében komor pillanatokra kell számítanunk egy az interneten terjedő előzetes alapján. Ebben ugyanis a kedvenc karaktereinket feketében láthatjuk. Természetesen a rajongók már most elkezdték gyártani a teóriákat arról, hogy vajon kinek a halálára készülhetünk. Mutatjuk, mit kell tudnod!

A Bridgerton család 4.évadának teóriái.

Forrás: profimedia

A Bridgerton család 4. évadának teóriái Az új évad második felében meg fog halni egy fontos karakter, de még nem tudhatjuk, ki.

Már most rendgeteg teória született a halálesetről, és az egyik szívszorítóbb, mint a másik.

Nézd meg az új előzetest, és mindent, amit eddig tudunk a 4 új részről!

A Bridgerton család 4. évada már most hatalmas siker. A 3.évad bukása után végre visszatért a sorozat igazi varázsa. A fő szerelmi szál, Benedict és Sophie mellett több érdekes életutat is végigkövethetünk. Ott van a királyné és Lady Danbury barátsága, vagy az éppen alakuló szerelem Violet és Marcus között. Fontos azonban – ha eddig nem tetted volna –, hogy az új évad folytatása előtt újranézd a Sarolta Királynéról szóló minisorozatot, mert sok utalást tesznek azokra a részekre.

#Bridgerton Season 4: Part Two teaser pic.twitter.com/dwGGYt1pBw — out of context bridgerton (@NoContxtBton) January 29, 2026

Négy évad viszonylagos felhőtlensége után várható volt, hogy közeledik egy szomorúbb, lesújtóbb csavar. Az interneten terjedő új előzetesből pedig az derül ki, hogy egy fontos karakter halálára kell készülnünk, olyasvalakiére, akinek távozása nagy hatással lesz a Bridgerton családra. A rövidke videóból természetesen nem derül ki, hogy melyik szereplő számára ér véget a széria, a rajongók azonban már most elkezdték a találgatást, több teória is született arról, ki is fog meghalni a 4. évad második felében.

Figyelem, a cikk inenntől spoilert tartalmaz!

Első opció: John Stirling

Akik olvasták a könyveket tudják, hogy John meghal, és Francesca pedig új szerelmet talál majd. Nagy a valószínűsége, hogy még ebben az évadban sor kerül a tragédiára, ha követik az eredeti történetet.

John és Francesca Bridgerton.

Forrás: Netflix

Második opció: Marina Thompson

Szintén a bestsellerkönyvekből tudjuk, hogy Marina Thomson (akit az első és második évadban láthattunk) is meghal. Ez a tragédia azért fontos, mert Marina férje, Phillip Crane lesz Eloise párja a könyvek szerint. Így Marina halála a nulladik lépcső kettejük szerelmében, és mivel a következő évad Eloise-ról fog szólni, ez már a 4.évadban is megtörténhet.