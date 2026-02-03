Haláleset jön A Bridgerton család 4. évadában? Az új előzetes sokkoló fordulatot ígér

Nemrég elstartolt A Bridgerton család 4. évada. Az új szerelmespár története magával ragadta a rajongókat, de a sorozat második felében komor pillanatokra kell számítanunk egy az interneten terjedő előzetes alapján. Ebben ugyanis a kedvenc karaktereinket feketében láthatjuk. Természetesen a rajongók már most elkezdték gyártani a teóriákat arról, hogy vajon kinek a halálára készülhetünk. Mutatjuk, mit kell tudnod!
A Bridgerton család 4. évadának teóriái
- Az új évad második felében meg fog halni egy fontos karakter, de még nem tudhatjuk, ki.
- Már most rendgeteg teória született a halálesetről, és az egyik szívszorítóbb, mint a másik.
- Nézd meg az új előzetest, és mindent, amit eddig tudunk a 4 új részről!
A Bridgerton család 4. évada már most hatalmas siker. A 3.évad bukása után végre visszatért a sorozat igazi varázsa. A fő szerelmi szál, Benedict és Sophie mellett több érdekes életutat is végigkövethetünk. Ott van a királyné és Lady Danbury barátsága, vagy az éppen alakuló szerelem Violet és Marcus között. Fontos azonban – ha eddig nem tetted volna –, hogy az új évad folytatása előtt újranézd a Sarolta Királynéról szóló minisorozatot, mert sok utalást tesznek azokra a részekre.
Négy évad viszonylagos felhőtlensége után várható volt, hogy közeledik egy szomorúbb, lesújtóbb csavar. Az interneten terjedő új előzetesből pedig az derül ki, hogy egy fontos karakter halálára kell készülnünk, olyasvalakiére, akinek távozása nagy hatással lesz a Bridgerton családra. A rövidke videóból természetesen nem derül ki, hogy melyik szereplő számára ér véget a széria, a rajongók azonban már most elkezdték a találgatást, több teória is született arról, ki is fog meghalni a 4. évad második felében.
Figyelem, a cikk inenntől spoilert tartalmaz!
Első opció: John Stirling
Akik olvasták a könyveket tudják, hogy John meghal, és Francesca pedig új szerelmet talál majd. Nagy a valószínűsége, hogy még ebben az évadban sor kerül a tragédiára, ha követik az eredeti történetet.
Második opció: Marina Thompson
Szintén a bestsellerkönyvekből tudjuk, hogy Marina Thomson (akit az első és második évadban láthattunk) is meghal. Ez a tragédia azért fontos, mert Marina férje, Phillip Crane lesz Eloise párja a könyvek szerint. Így Marina halála a nulladik lépcső kettejük szerelmében, és mivel a következő évad Eloise-ról fog szólni, ez már a 4.évadban is megtörténhet.
Harmadik opció: a király
Szinte minden Bridgerton-évadban szóba kerül a király halála, a 4.évad eddigi részeiben azonban láthatjuk, ahogy a királyné magába roskad férje elvesztésének gondolatától, és barátnőjének, Lady Danburynek könyörög, hogy maradjon mellette. Ez a jelenet előrevetítheti a Király halálát. Sokan azt is felvetették, hogy a királynő is meghalhat, de erre utaló mozzanat még nem volt.
Ha tehát valós az interneten terjedő előzetes, akkor A Bridgerton család 4. évadának második fele szomorú meglepetéseket is tartogathat. Ha azonban az alkotók követik a könyveket, akkor akár több rajongói teória is bekövetkezhet, hiszen nem egy kulcsfontosságú a szereplők sorsának további alakulásában. Február 26-án kiderül, akkor kerül fel ugyanis Netflixre a a 4. évad második fele.
