Meghalt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész

Elhunyt a Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész, a magyar fotótörténet és a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja, Keleti Éva. Pályafutása több mint hét évtizeden átívelt: a szakmára és a közönségre is nagy hatással volt.

Forrás: Hegedüs Róbert / MTI

Keleti Éva 1954-ben, mindössze 23 évesen kezdte fotóriporteri munkáját a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, az MTI-nél. 1976-tól a nyomtatott sajtó világában folytatta, többek között az Új Tükör és a Színházi Élet vezető munkatársaként, ahol szívesen pillantott alanyai lelkébe, bemutatva azok örömét, bánatát, valós arcát. Fotóriporterként, majd sajtó- és képügynökségi fotósként végigjárta a szakmai szamárlétrát, gondozta az elődök örökségét, miközben hozzáadta saját, egyéni látásmódját.

Különösen a színház- és a művészportrék világában alkotott maradandót, bejárta az országot, követte a fővárosi és vidéki előadásokat, több alkalommal külföldi vendégelőadásokra is elkísérte a társulatokat. Fotóin keresztül a nézők a kulisszák mögé is bepillantást nyerhettek.

Bár fiatalkorában a balett iránti vágyát adottságai miatt nem tudta megvalósítani, a tánc világának fényképezése során szenvedélye életre kelt. Az alkotó élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, a digitalizált fotográfia világával ismerkedve folytatta szakmáját − olvasható MTVA Sajtó és Marketing Irodája MTI-hez eljuttatott közleményében.

Élete során számos rangos pozíciót betöltött

A Magyar Fotóriporterek Társasága elnökeként, az Interpress és a World Press Photo hazai zsűrijének tagjaként, valamint fotós vezetőként adta át tudását a következő nemzedéknek.

Hat évtizedes életművét a Műcsarnok 2019-2020-ban Élet/Kép címmel retrospektív kiállításon mutatta be, a kor legnevesebb színművészeivel készített régi és új képeit bemutatva. Amit még nem láttatok... − Keleti Éva címmel a közmédia 2023 nyarán kiállítást szervezett a magyar fotográfia nagyasszonyának csaknem hetven évet felölelő munkásságából a budapesti Aranytíz Kultúrházban, amelyet később Bécsben is bemutatott. A kiállításhoz kapcsolódó, A pillangó szárnyán - Keleti Éva fotográfus portréja című filmet országos tévépremierben mutatta be az M5, amelyet február 6-án, pénteken 19 órától megismétel a kulturális csatorna.

A délutáni programkínálatban a Librettó című műsorban is megemlékeznek róla. Másnap, február 7-én délelőtt 10 órától MMA portré − Sztárfotó születik címmel láthatnak összeállítást a fotóművészről. A Duna a február 6-i Családi kör adásában, a Kossuth Rádió a február 9-i Nagyok című műsorában emlékezik a fotóművészre. A közmédia saját halottjának tekinti Keleti Éva fotóművészt, akinek életműve több generáció vizuális és kulturális emlékezetét formálta, és örökre beírta nevét a magyar fotográfia történetébe.