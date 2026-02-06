Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
búcsú

Meghalt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész

búcsú fotóművész Keleti Éva
MTI
2026.02.06.
Keleti Éva életének 95. évében hunyt el. A gyászhírt a családja közölte.

Elhunyt a Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész, a magyar fotótörténet és a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja, Keleti Éva. Pályafutása több mint hét évtizeden átívelt: a szakmára és a közönségre is nagy hatással volt. 

Meghalt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész
Meghalt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész
Forrás: Hegedüs Róbert /  MTI

Keleti Éva különösen a színház- és a művészportrék világában alkotott maradandót

Keleti Éva  1954-ben, mindössze 23 évesen kezdte fotóriporteri munkáját a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, az MTI-nél. 1976-tól a nyomtatott sajtó világában folytatta, többek között az Új Tükör és a Színházi Élet vezető munkatársaként, ahol szívesen pillantott alanyai lelkébe, bemutatva azok örömét, bánatát, valós arcát. Fotóriporterként, majd sajtó- és képügynökségi fotósként végigjárta a szakmai szamárlétrát, gondozta az elődök örökségét, miközben hozzáadta saját, egyéni látásmódját. 

Különösen a színház- és a művészportrék világában alkotott maradandót, bejárta az országot, követte a fővárosi és vidéki előadásokat, több alkalommal külföldi vendégelőadásokra is elkísérte a társulatokat. Fotóin keresztül a nézők a kulisszák mögé is bepillantást nyerhettek. 

Bár fiatalkorában a balett iránti vágyát adottságai miatt nem tudta megvalósítani, a tánc világának fényképezése során szenvedélye életre kelt. Az alkotó élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, a digitalizált fotográfia világával ismerkedve folytatta szakmáját − olvasható MTVA Sajtó és Marketing Irodája MTI-hez eljuttatott közleményében.

Élete során számos rangos pozíciót betöltött

A Magyar Fotóriporterek Társasága elnökeként, az Interpress és a World Press Photo hazai zsűrijének tagjaként, valamint fotós vezetőként adta át tudását a következő nemzedéknek. 

Hat évtizedes életművét a Műcsarnok 2019-2020-ban Élet/Kép címmel retrospektív kiállításon mutatta be, a kor legnevesebb színművészeivel készített régi és új képeit bemutatva. Amit még nem láttatok... − Keleti Éva címmel a közmédia 2023 nyarán kiállítást szervezett a magyar fotográfia nagyasszonyának csaknem hetven évet felölelő munkásságából a budapesti Aranytíz Kultúrházban, amelyet később Bécsben is bemutatott. A kiállításhoz kapcsolódó, A pillangó szárnyán - Keleti Éva fotográfus portréja című filmet országos tévépremierben mutatta be az M5, amelyet február 6-án, pénteken 19 órától megismétel a kulturális csatorna. 

A délutáni programkínálatban a Librettó című műsorban is megemlékeznek róla. Másnap, február 7-én délelőtt 10 órától MMA portré − Sztárfotó születik címmel láthatnak összeállítást a fotóművészről. A Duna a február 6-i Családi kör adásában, a Kossuth Rádió a február 9-i Nagyok című műsorában emlékezik a fotóművészre. A közmédia saját halottjának tekinti Keleti Éva fotóművészt, akinek életműve több generáció vizuális és kulturális emlékezetét formálta, és örökre beírta nevét a magyar fotográfia történetébe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu