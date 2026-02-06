Csontsoványra fogyott Brooklyn Beckham felesége: rá se ismerni Nicolára

Már jó ideje tart a Beckham család viszálya, és úgy tűnik, hogy egyre nehezebben viselik a résztvevők az ellenséges hangulatot. Victoria elkeseredett, hogy Brooklyn szóba sem áll velük és kiadta nyilatkozatát, hogy nem békül szüleivel. A látszólag nyertes pozicióban lévő Nicola Peltz pedig rettentően lefogyott.

Nicola Peltz egy filmszerepre készül.

Forrás: Getty Images

Nicola Peltz Victoria nyomdokaiban?

Megdöbbentő fotók láttak napvilágot nemrég Brooklyn Beckham feleségéről, Nicola Peltzről. Az egyébként is modellalkatú szépség elképesztően sovány a szóban forgó képen és mindennek tűnik, csak egészségesnek nem. A közeli hozzátartozók szerint Brooklyn rettenetesen aggódik a feleségéért és a legnagyobb félelme válna valóra, ha a felesége is olyan mániákusan ragaszkodna a soványságához, mint édesanyja, Victoria Beckham. Állítólag mindez nagyon bántja Brooklynt és csak még inkább megerősíti abban, hogy minél távolabb kell tartaniuk magukat David és Victoria Beckhamtől.

Nicola nem a viszály miatt fogyott le

Lapinformációk szerint azonban nem a stressz vagy a családi balhé okozta a fogyást, hanem Nicola Peltz egy filmszerep kedvéért kezdett diétázni. Hamarosan forgatja a Prima című filmet, amelyben egy vékony balerina bőrébe bújik.

Ha kíváncsi vagy arra, hogy néz ki most Nicola, nézd meg az alábbi videónkat!