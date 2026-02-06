Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
viszály

Csontsoványra fogyott Brooklyn Beckham felesége: rá se ismerni Nicolára

viszály Brooklyn Beckham Nicola Peltz Victoria Beckham
Life.hu
2026.02.06.
Ijesztő képek láttak napvilágot Brooklyn Beckham feleségéről. Nicola Peltz csak árnyéka önmagának.

Már jó ideje tart a Beckham család viszálya, és úgy tűnik, hogy egyre nehezebben viselik a résztvevők az ellenséges hangulatot. Victoria elkeseredett, hogy Brooklyn szóba sem áll velük és kiadta nyilatkozatát, hogy nem békül szüleivel. A látszólag nyertes pozicióban lévő Nicola Peltz pedig rettentően lefogyott. 

Nicola Peltz egy filmszerepre készül.
Nicola Peltz egy filmszerepre készül.
Forrás: Getty Images

Nicola Peltz Victoria nyomdokaiban? 

Megdöbbentő fotók láttak napvilágot nemrég Brooklyn Beckham feleségéről, Nicola Peltzről. Az egyébként is modellalkatú szépség elképesztően sovány a szóban forgó képen és mindennek tűnik, csak egészségesnek nem. A közeli hozzátartozók szerint Brooklyn rettenetesen aggódik a feleségéért és a legnagyobb félelme válna valóra, ha a felesége is olyan mániákusan ragaszkodna a soványságához, mint édesanyja, Victoria Beckham. Állítólag mindez nagyon bántja Brooklynt és csak még inkább megerősíti abban, hogy minél távolabb kell tartaniuk magukat David és Victoria Beckhamtől.

Nicola nem a viszály miatt fogyott le

Lapinformációk szerint azonban nem a stressz vagy a családi balhé okozta a fogyást, hanem Nicola Peltz egy filmszerep kedvéért kezdett diétázni. Hamarosan forgatja a Prima című filmet, amelyben egy vékony balerina bőrébe bújik. 

Ha kíváncsi vagy arra, hogy néz ki most Nicola, nézd meg az alábbi videónkat!

@life.hu_official

Csontsoványra fogyott Brooklyn Beckham felesége Ijesztő képek láttak napvilágot Brooklyn Beckham feleségéről, Nicola Peltzről. #life #BrooklynBeckham #DavidBeckham #NicolaPeltz #VictoriaBeckham #botrány #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Nicola Peltz milliárdos apja először szólalt meg Brooklyn Beckham családi drámájáról

Nelson Peltz, a milliárdos üzletember, Nicola Peltz apja először kommentálta nyilvánosan veje, Brooklyn Beckham és a Beckham-család közötti feszültséget – igen diplomatikusan nyilatkozott.

Brooklyn Beckham súlyos üzenete: egyértelműen jelezte, hogy végzett az apjával is

Eltűnt Brooklyn Beckham testéről a szüleihez köthető tetoválás, amit korábban nyilvánosan is büszkén viselt. Sokak szerint ez nem véletlen: Brooklyn Beckham ismét nyomatékosította, hogy végzett a családjával.

Nem Brooklyn Beckham az első sztár, aki eltávolíttatta tetoválástát: sztárok, akik szintén megbánták a varratást

A nepo baby végleges döntésre szánta el magát: megvált a szüleire utaló tetoválásaitól. Brooklyn Beckham lépése hatalmas megrökönyödést váltott ki a nyilvánosságból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu