Hatalmas meglepetéssel indít A Nagy Duett: zsűrizni érkezik hazánkba a Betty, a csúnya lány főszereplője

Ismert színésznő érkezik A Nagy Duett első adásában a zsűribe. Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás mellett a Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana Maria Orozco is elmondhatja a véleményét a látottakról-hallottakról február 15-én.

Ana Maria Orozco, a Betty, a csúnya lány főszereplője is beül A Nagy Duett zsűrijébe.

Forrás: Getty Images North America

Ana Maria Orozco, a Betty, a csúnya lány főszereplője lesz az első adás sztárvendége

Ki ne emlékezne a 2000-es évek ikonkus sorozatára? A Betty, a csúnya lány beköltözött a nappalinkba, és együtt izgultunk, hogy a rút kiskacsa története happy enddel végződjön. Az 52 éves színésznő a tíz éves Izaura TV meghívására érkezik Magyarországra és értékeli A Nagy Duett nyitószámait.

Ma már tudjuk, nem csúnya, hanem gyönyörű

A sorozatban esetlen, nem túl előnyös külsejű lányt alakító Ana María Orozco a valóságban igencsak csinos. A kolumbiai telenovella rosszul öltözött, kócos hajú, fogszabályzós, szemüveges Bettyje igazi egzotikus szépség.

A Nagy Duett szereplőgárdája összeállt

Magyarország legnagyobb házibulija a nyolcadik szériájára készül. Január végén az is kiderült, hogy kik lesznek a TV2 A nagy Duettjének szereplői, akikről ITT olvashatsz bővebben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: