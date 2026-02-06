Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

A Bridgerton 4. évadának második része a legsötétebb pillanatokat hozhatja el: valaki meghal

tragédia Bridgerton Netflix A Bridgerton család
Horváth Angéla
2026.02.06.
Egyre több Bridgerton-rajongó gyanakszik arra, hogy a sorozat negyedik évada sötét fordulatot hoz. Bár a történet eddig következetesen ragaszkodott a romantikus, boldog lezárásokhoz, minden jel arra utal, hogy a február 26-án érkező második felvonásban ez nem így lesz.

A rajongói közösségekben már régen megy a találgatás. A forgatásról kiszivárgott képeken fekete drapériát láttak a Bridgerton-házban, emiatt sokan úgy gondolják, hogy valakit gyászolnak. Az új előzetes pedig tovább erősítette a gyanút: Violet Bridgerton teljes feketében látható, ami a sorozat világában rendkívül szokatlan.

Violet Bridgerton feketében jelenik meg a negyedik évad második felében
Violet Bridgerton feketében jelenik meg a negyedik évad második felében
Forrás: Reddit

Haláleset a Bridgertonban: vajon ki távozik az élők sorából?

Az alkotók nyilatkozatai sem csillapították a találgatásokat. Shonda Rhimes elejette, hogy a negyedik évad egyik epizódjának vágása közben többször elsírta magát. Bár ez önmagában még nem bizonyít tragédiát, Ruth Gemmell, Violet megformálója azt mondta: a második rész valódi érzelmi hullámvasút lesz. Úgy fogalmazott, a család életében olyan megrázó események történnek, amelyek a könyveket ismerők számára nem lesznek teljesen ismeretlenek.

A rajongók figyelme így óhatatlanul Julia Quinn regényeire terelődött. A könyvsorozatban több olyan haláleset is történik, amely drámaian befolyásolja a Bridgerton család sorsát. Ezek közül a legvalószínűbb, hogy Francesca férje, John veszíti életét. A Rossz kor című regény elején John fejfájásra panaszkodik, lefekszik pihenni, de már nem ébred fel. Később derül ki, hogy agyi aneurizma okozta a halálát. Francesca éveken át gyászol, mielőtt érzelmileg közelebb kerülne John unokatestvéréhez, Michaelhez, akit a sorozatban Michaela néven vezettek be.

A Johnot alakító Victor Alli nem erősítette meg karaktere halálát, ám sokatmondóan annyit mondott: a nézők készüljenek a váratlanra Francesca és John történetében. Amikor arról kérdezték, hogy ez lehet-e az utolsó évad, amiben szerepel, nem cáfolta a feltételezést, csupán annyit jegyzett meg, hogy hálás az együtt töltött időért, és nagyon fogja hiányolni a stábot.

Mások azt gondolják, hogy III. György lesz aki, aki távozik az élők sorából, hiszen Sarolta királyné nyíltan aggódik férje egészségi állapota miatt. Az uralkodónő Lady Danburynek fel is teszi a kérdést: mi lesz vele, ha a király meghal.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Hihetetlen bakit szúrtak ki a Bridgerton negyedik évadában a szemfüles rajongók

Alig jelent meg a Bridgerton új évada, a rajongók máris kiszúrtak benne egy apró, ám annál beszédesebb bakit. A szemfüles nézők szerint az egyik jelenetben olyan tárgy tűnik fel, amelynek semmi keresnivalója nem lenne a 19. századi Londonban.

Szavak, amiket a Bridgerton-sorozatból tanultunk meg (újra) – Te mennyit tudsz vajon?

A Bridgerton-sorozat világa nemcsak romantikát és cselszövést, de különleges nyelvezetet is elhozott nekünk. Ez a Bridgerton nyelvi kvíz most segít felidézni a régenskor varázsát, és persze a szókincsét is. Mennyit tanultál, míg nézted a filmet?

Cselédsorsok a 19. században – Ilyen volt valójában a személyzet élete a főúri házakban

Az olyan kosztümös sorozatoknak, mint a Bridgerton gyakori eleme a nehéz sorsú udvartartás. Csakhogy ezek a művek szélsőségesen ábrázolják a cselédek, szolgák sorsát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu