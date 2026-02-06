A Bridgerton 4. évadának második része a legsötétebb pillanatokat hozhatja el: valaki meghal

A rajongói közösségekben már régen megy a találgatás. A forgatásról kiszivárgott képeken fekete drapériát láttak a Bridgerton-házban, emiatt sokan úgy gondolják, hogy valakit gyászolnak. Az új előzetes pedig tovább erősítette a gyanút: Violet Bridgerton teljes feketében látható, ami a sorozat világában rendkívül szokatlan.

Violet Bridgerton feketében jelenik meg a negyedik évad második felében

Forrás: Reddit

Haláleset a Bridgertonban: vajon ki távozik az élők sorából?

Az alkotók nyilatkozatai sem csillapították a találgatásokat. Shonda Rhimes elejette, hogy a negyedik évad egyik epizódjának vágása közben többször elsírta magát. Bár ez önmagában még nem bizonyít tragédiát, Ruth Gemmell, Violet megformálója azt mondta: a második rész valódi érzelmi hullámvasút lesz. Úgy fogalmazott, a család életében olyan megrázó események történnek, amelyek a könyveket ismerők számára nem lesznek teljesen ismeretlenek.

A rajongók figyelme így óhatatlanul Julia Quinn regényeire terelődött. A könyvsorozatban több olyan haláleset is történik, amely drámaian befolyásolja a Bridgerton család sorsát. Ezek közül a legvalószínűbb, hogy Francesca férje, John veszíti életét. A Rossz kor című regény elején John fejfájásra panaszkodik, lefekszik pihenni, de már nem ébred fel. Később derül ki, hogy agyi aneurizma okozta a halálát. Francesca éveken át gyászol, mielőtt érzelmileg közelebb kerülne John unokatestvéréhez, Michaelhez, akit a sorozatban Michaela néven vezettek be.

A Johnot alakító Victor Alli nem erősítette meg karaktere halálát, ám sokatmondóan annyit mondott: a nézők készüljenek a váratlanra Francesca és John történetében. Amikor arról kérdezték, hogy ez lehet-e az utolsó évad, amiben szerepel, nem cáfolta a feltételezést, csupán annyit jegyzett meg, hogy hálás az együtt töltött időért, és nagyon fogja hiányolni a stábot.

Mások azt gondolják, hogy III. György lesz aki, aki távozik az élők sorából, hiszen Sarolta királyné nyíltan aggódik férje egészségi állapota miatt. Az uralkodónő Lady Danburynek fel is teszi a kérdést: mi lesz vele, ha a király meghal.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: