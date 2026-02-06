Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
megjelenés

Igazi corporate girl vagy? Ez az irodai smink most a profizmust sugározza

megjelenés sminktrend irodai smink munkahely
Baranyi Hanna
2026.02.06.
A smink nemcsak az önkifejezés eszköze, de sokszor rituális maszkként is szolgálhat. Nőként sokkal erősebbek lehetünk, ha azt érezzük, nincs rajtunk semmi kifogásolható, vagyis az ellenfél nem találhatja meg a gyenge pontunkat. És valljuk be, ha irodában dolgozunk, netalántán valamilyen vezető pozícióban, akkor bizony legtöbbször „prezentálhatóan kell kinéznünk”. Ehhez pedig elhoztunk egy útmutatót a legbombabiztosabb irodai sminkhez.

2026-ban az irodai smink már nem a full glamről vagy a tökéletes hatásról szól. A profi nők ma a visszafogott eleganciát és a saját karakterük kiemelését választják – legyen szó ügyvédről, CEO-ról vagy kreatív vezetőről.

irodai smink 2026
Ezt az irodai sminket még a kocsiban is meg tudod csinálni.
Forrás: Shutterstock

Irodai smink – A legprofibb corporate girl smink 2026-ban

Vannak élethelyzetek, melyekhez igenis meg kell válogatnunk, hogy milyen ruhát veszünk fel, vagy hogyan sminkelünk. Például egy igazolványkép készítéséhez sem pakoljuk fel a legnagyobb sminkünket, hiszen fontos, hogy felismerhetőek legyünk a képen.

Ha pedig üzletasszonynak álltál, akkor ideje megismerned a corporate girl make-up-ot. Ebben az esetben ugyanis nem biztos, hogy a legrikítóbb pink rúzs lesz a legideálisabb választás, sőt, ideje elfeledned a blush blindnesst is, vagyis a túl sok pirosító trendjét.

Dobd el a téli sminkeket, és nézzük, mit tartogat számunkra az irodai smink 2026-ban!

Milyen smink illik a munkahelyemhez?

Még mielőtt részletekbe bocsátkoznánk, fontos megemlíteni a corporate girl make-up legnagyobb előnyeit: kényelmes, hosszan tartó, és igazán önmagad lehetsz benne!

  1. Az irodai smink a friss, természetes bőrt hangsúlyozza. Fontos az egészséges arcszín és az üde ragyogás. Úgyhogy felejtsd el a vastag vakolatot!
  2. Finom, mégis határozott szemek – nem kell ide óriás cicaszem, vagy egyméteres műszempilla. Elég, ha finoman kiemeled a szemöldököd és a szemed vonalát. A professzionalizmust akkor tudod elérni, ha a szemed elérhető, mégis tartózkodó.
  3. Alkalomhoz illő, de visszafogott ajakhatás – a túl élénk színek helyett idén a természetes tónusú ajkak dominálnak. Egy nude rúzs vagy egy színezett ajakbalzsam tökéletes választás lehet!
@haleebrooke The it-girl corporate makeup tutorial to look elevated yet effortless 🤍 this one’s for my 9-5 girlies or maybe you’re going to class whatever it is let’s break it down. @INNBEAUTY PROJECT @Kosas sunscreen @Summer Fridays skin tint and lip balm @REFY concealer @makeupbymario soft sculpt skin enhancer and setting powder @Nudestix blush @MERIT Beauty brow pencil and lip liner @milkmakeup brow gel @urban decay 24/7 liner in tootsie @ONE SIZE BEAUTY setting spray - #corporatetiktok #corporatemakeup #officemakeup #naturalmakeup #makeup #makeuptutorial #9to5makeup ♬ original sound - Halee McKenzie

A szakemberek szerint a mai irodai smink célja, hogy a tekintet és a mosoly ragyogjon, a smink viszont ne vonja el a figyelmet a mondanivalóról. Amanda Nguyen vietnámi-amerikai asztronauta és aktivista szerint a munkahelyi sminkben
 

nem arról van szó, hogy hogyan nézek ki mások számára, hanem inkább arról, hogy én hogyan érzem magam: kiegyensúlyozottnak, erőteljesnek és készen arra, hogy a legmagabiztosabb énemet mutassam.

Irodai smink, vagyis corporate girl make-up 2026-ban

Mondhatnánk azt is, hogy ez az irodai smink a clean girl vagy a soft glam trendjéhez hasonlít, ám alapvető különbségei, hogy nincs benne csillogás vagy túl sok dércsípte pirosság. A munkahelyi sminkben ugyanis az egyéniség és a komfortérzet a legfontosabb. Egy magabiztos és professzionális megjelenés pedig sosem megy ki a divatból – főleg, ha közben természetes és sugárzó marad az arc.

Ha még több sminkes contentre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Ezért néz ki 10 évvel idősebbnek az arcod télen – Ezekkel az arcmaszkokkal veheted fel ellene a harcot

A téli arcmaszkok sokszor jobban, mint a nappali hidratálók.

Amikor a csúnya smink divattá válik – Az elmúlt 25 év legnagyobb sminkvakságai

Visszanézve pontosan tudjuk, hogy mennyire gázak voltunk, de vajon tudjuk, hogy ma milyen sminkvakságot követünk el?

Nulla sminktudás, maximális hatás: csinálj profi lookot pár egyszerű sminkeszközzel

Minden a megfelelő aránytól és elhelyezéstől függ. Ha viszont birtokodban vannak olyan varázseszközök, amelyekkel a smink pont jó helyre és pont jó mennyiségben kerülhet az arcodra, akkor kész is a csoda!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu