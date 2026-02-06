Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 ok, amiért rossz anyának érzed magad, pedig nem vagy az

Getty Images - urbazon
gyereknevelés jó anya szülőség család
Simon Benedek
2026.02.06.
A valóságban senki nem szeretne rossz szülő lenni, de időnként persze mindenki követ el hibákat. Különösen az édesanyák azok, akik mindennél jobban törekszenek a tökéletességre. Sokan ennek ellenére is rossz anyaként gondolnak magukra. Most bebizonyítjuk, hogy rosszul gondolják.

Az anyaság fantasztikus dolog, de gyakran jár belső bizonytalansággal. Sok anya tapasztalja, hogy a szülőség örömei mellett a „rossz anya vagyok” érzése is kíséri, amikor azt éli meg, hogy nincs elég ideje, türelme vagy energiája a gyermekére. A közösségi média és a környezetünk elvárásai csak fokozzák ezt a bűntudatot, és egy pillanat alatt azon kapja magát az édesanya, hogy azon gondolkodik, hogyan legyen jó anya.

Rossz anya vagyok - gondolja egy plüssmacit szorongatva az anya
Nem vagy rossz anya, csak, mert nem vagy tökéletes — senki nem az!
Forrás:  Getty Images
  • Az édesanyák törekednek a tökéletességre.
  • Ha állandóan azon gondolkozol, hogyan legyél tökéletes anya, akkor beleőrülsz.
  • Ne hasonlítsd magad másokhoz, minden anya útja egyedi, és gyakran a közösségi média is torz képet mutat.
  • Fogadd el, hogy nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy jó anya legyél.

5 ok, amiért indokolatlanul érzed úgy, hogy rossz anya vagy

Szinte minden édesanyának volt már olyan pillanata az életben, hogy elfogta a „rossz anya vagyok” érzése. Ez az érzés valami olyasmi, amitől nehezen szabadulnak a szülők, mert minden tökéletességre való törekvés ellenére lehetetlen hibátlanul nevelni a gyerekeinket. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb okok, amiért rossz anyának gondolod magadat – pedig ez nem igaz – számolt be a lifecoachcode.com.

Túl magas elvárásaid vannak magaddal szemben

Sok anya azt érzi, hogy mindent tökéletesen kell csinálnia, és ha hibázik, már rossz anya. A valóság azonban az, hogy tökéletes anya nem létezik, mindenki hibázik. Fontos, hogy elfogadd magad úgy, ahogy vagy, és értékeld az apró sikereket is. 

Más anyákkal való összehasonlítás

A közösségi média tele van látszólag tökéletes anyákkal, akik mindig nyugodtak és boldogok. Ez könnyen önbizalomhiányhoz és bűntudathoz vezethet. Ne feledd, minden anya más, és ezeken a felületeken senki sem a teljes valóságot mutatja be. Semmiképpen ne a közösségi médiában terjedő elvárások alapján értékeld magadat!

Úgy érzed, nem töltesz elég időt a gyermekeiddel

Az anyaság nem a mennyiségen, hanem a minőségen múlik. Egy rövid, de intenzív pillanat sokkal többet ér, mint egy egész nap, ami csak eltelik anélkül, hogy tartalmas lenne. A gyerekek azt értékelik, hogyha abban az időben amíg velük vagy, tényleg jelen vagy.

Bűntudatod van

Ha mentálisan nehéz időszakban vagy, akkor gyakran érzed, hogy nem tudod élvezni az anyaság minden pillanatát. Ez bűntudatot és szégyent kelthet benned, mintha hibás lennél. Fontos felismerni, hogy a gyereked iránti szereteted és törődésed állandó, de természetes, hogy vannak nehezebb időszakok, amikor a hátad közepére sem kívánod a gyerekneveléssel járó problémákat.

Gyakran szorítod a saját szükségleteidet háttérbe 

Sok anya azt hiszi, hogy önmagára figyelni önzés. Pedig ha nem töltődsz fel, akkor a gyermekeddel sem tudsz úgy foglalkozni, ahogy szeretnél. Az öngondoskodás is szükséges ahhoz, hogy a családodnak is a legjobb verziódat adhasd. 

