5 ok, amiért rossz anyának érzed magad, pedig nem vagy az

Az anyaság fantasztikus dolog, de gyakran jár belső bizonytalansággal. Sok anya tapasztalja, hogy a szülőség örömei mellett a „rossz anya vagyok” érzése is kíséri, amikor azt éli meg, hogy nincs elég ideje, türelme vagy energiája a gyermekére. A közösségi média és a környezetünk elvárásai csak fokozzák ezt a bűntudatot, és egy pillanat alatt azon kapja magát az édesanya, hogy azon gondolkodik, hogyan legyen jó anya.

Nem vagy rossz anya, csak, mert nem vagy tökéletes — senki nem az!

Forrás: Getty Images

Az édesanyák törekednek a tökéletességre.

Ha állandóan azon gondolkozol, hogyan legyél tökéletes anya, akkor beleőrülsz.

Ne hasonlítsd magad másokhoz, minden anya útja egyedi, és gyakran a közösségi média is torz képet mutat.

Fogadd el, hogy nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy jó anya legyél.

5 ok, amiért indokolatlanul érzed úgy, hogy rossz anya vagy

Szinte minden édesanyának volt már olyan pillanata az életben, hogy elfogta a „rossz anya vagyok” érzése. Ez az érzés valami olyasmi, amitől nehezen szabadulnak a szülők, mert minden tökéletességre való törekvés ellenére lehetetlen hibátlanul nevelni a gyerekeinket. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb okok, amiért rossz anyának gondolod magadat – pedig ez nem igaz – számolt be a lifecoachcode.com.

Túl magas elvárásaid vannak magaddal szemben

Sok anya azt érzi, hogy mindent tökéletesen kell csinálnia, és ha hibázik, már rossz anya. A valóság azonban az, hogy tökéletes anya nem létezik, mindenki hibázik. Fontos, hogy elfogadd magad úgy, ahogy vagy, és értékeld az apró sikereket is.

Más anyákkal való összehasonlítás

A közösségi média tele van látszólag tökéletes anyákkal, akik mindig nyugodtak és boldogok. Ez könnyen önbizalomhiányhoz és bűntudathoz vezethet. Ne feledd, minden anya más, és ezeken a felületeken senki sem a teljes valóságot mutatja be. Semmiképpen ne a közösségi médiában terjedő elvárások alapján értékeld magadat!

Úgy érzed, nem töltesz elég időt a gyermekeiddel

Az anyaság nem a mennyiségen, hanem a minőségen múlik. Egy rövid, de intenzív pillanat sokkal többet ér, mint egy egész nap, ami csak eltelik anélkül, hogy tartalmas lenne. A gyerekek azt értékelik, hogyha abban az időben amíg velük vagy, tényleg jelen vagy.