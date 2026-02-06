Kulisszatitkok a Marty Supreme jelmezeiről, amiktől leesik az állad

A Marty Supreme-film jelmeztervezője ügyelt a részletekre.

Bellizzi elárulta azt is, hogy már a film ötlete előtt is sokat kutatta az '50-es évek divatját és stílusát. Így amikor felkérték erre a filmre, és megtudta, hogy az 1952-ben fog játszódni, úgy érezte, egy álom válik valóra. A második világháboú utáni korszakban a társadalom kicsit megváltozott. Ez az elmozdulás a divatban is észlelhető volt. Az akkori amerikai kulturális sokaság leginkább Odessa A'zion karakterének öltözködésében köszönt vissza.

Odessa A'zion a Marty Supreme-filmben.

A film stílusához egy 1952-es Lower East Side-i dokumentumfilmet vettek alapul, ami azért volt nagyon fontos, mert pont ugyanezen a környéken játszódik a Marty Supreme története is. A tervező azt is elárulta, hogy a rengeteg outfithez sok vinatage és használt ruhát használtak, de voltak olyan nagy karakterek – például Gwyneth Paltrow-é −, akiknek minden szettje egyedileg készült.

Kulisszafotó a Marty Supreme-filmből.

Amikor a tervezőt arról kérdezték melyik ruhadarabot volt a legnehezebb autentikus forrásból megtalálni, a következő sokkoló választ adta. „Marty Supreme fehér trikója volt a legnehezebb. Amikor megtaláltam a tökéleteset, olyan érzés volt, mintha megnyertem volna a lottót" – mondta Bellizzi. Szerinte nagyon könnyen észrevehető, ha egy múltban játszódó filmben nem megfelelő alapdarabokat használnak. A tökéletességre való törekvése miatt egy olyan egyszerű darab, mint a férfi trikó, is kihívást jelentett számára.

Bellizzi azt is elárulta melyik Marty Supreme-szereplő volt a legfontosabb divatszempontjából. „Egy olyan személynél, mint Gwyneth karaktere, Kay, a márkák és a divattörténelem számítottak jobban. Kay egy egykori 1930-as évekbeli némafilm-sztár, aki az Upper East Side-on él, és karrierje 20 évvel korábban ért véget. A ruhatárához olyan tervezők nyújtottak inspirációt, mint a Dior, Givenchy és Balenciaga" – mondta a Harpers Bazaar magazinnak.

A Marty Supreme február 5-én érkezett a magyar mozikba, vagyis mostantól mindenki megnézheti magának Timothée Chalametet-t pingponghősként.

