Kulisszatitkok a Marty Supreme jelmezeiről, amiktől leesik az állad

divat jelmeztervezés film
Mutatjuk az Oscar-díjra jelölt film divattitkait! A Marty Supreme nemcsak Timothée Chalmet alakítása, de elképesztő jelmezei miatt is zseniális.

A Marty Supreme-filmet 8 Oscar-díjra is jelölték, köztük a legjobb film, legjobb rendező, legjobb látványtervezés és legjobb jelmeztervezés kategóriákban is. Így nem csoda, hogy minden, a produkcióval kapcsolatos kulisszatitokra kíváncsiak az emberek. Ez a film Josh Safdie rendező és Miyako Bellizzi jelmeztervező 3. közös munkája. Mutatjuk a jelmezekkel kapcsolatos legizgalmasabb kulisszatitkokat!

Marty supreme film
A Marty Supreme-film jelmezei alapos kutatómunka eredményei.
Forrás: IMDb

Az Oscar-díjra jelölt Marty Supreme-film kulisszatitkai

  • A Marty Supreme esztétikája olyan kiválóra sikerült, hogy még a legjobb látványvilág és a legjobb jelmeztervezés díjra is jelölték a 2026-os Oscar-gálán.
  • Josh Safdie rendező és Miyako Bellizzi jelmeztervező közös filmjei közé tartozik a Csiszolatlan gyémánt és a Jólét is. Mindkettő elképesztő sikereket ért el.
  • A Marty Supreme-filmben központi szerepet tölt be a divat és a dizájn. Mutatjuk a legfontosabb kulisszatitkokat.

A Marty Supreme-film december 25-én jelent meg Amerikában, éppen időben a nagy filmdíjátadó szezon előtt. Zseniálisra sikerült, amit úgy tűnik a kritikusok is ugyanígy gondolnak, hiszen 8 Oscar-díjra is jelölték. A feladat hatalmas volt. A film technikailag egy korszakfilm, amely Timothée Chalamet karakterét követi nyomon, mint egy valószínűtlen 1950-es évekbeli pingponghőst, olyan szereplőkkel, mint Gwyneth Paltrow, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Isaac Mizrahi, Odessa A'zion és még sokan mások. Bellizzi jelmeztervező kimerítő kutatást végzett, amelyhez fotóriporterek munkáit és MoMA-ból származó dokumentumfilmeket használt fel. Az eredmény egy olyan jelmezkollekció, amely életteli és specifikus, Marty kopott pólóitól a teljesen tökéletes piros kesztyűig. 

"Josh minden részletben hihetetlenül elmerül. Igazán szereti a jelmezeket. Folyamatosan a ruhákról beszél, és megérti, azok mennyire fontosak. Nem minden film »jelmezfilm«, de Josh összes filmje jelmezvezérelt, mert annyira fontosak neki. Ez különbözteti meg őt a többiektől"- árulta el Bellizzi a Harpers Bazaar magazinnak. Ez a kettejük közti összhang a filmvásznon is visszaköszönt. 

Picture MUST credit: A24 Here’s Hollywood heartthrob Timothee Chalamet coming back to the big screen — as a table-tennis hustler. In the film, Marty Supreme, is set in the 1950s and Chalamet , 29, plays a chancer and top ping pong Marty Mauser. There are scenes of him at the table in major tournaments as well as taking cash from opponents in back street table-tennis match-ups. The movie is loosely based on the life of a former US table tennis champion named Marty Reisman. Reisman , who passed away in 2012, began his career by hustling others before winning 22 ping pong titles from 1946 to 2002 and five bronze medals at the World Table Tennis Championships.  A trailer show’s Chalamet’s Mauser following his dreams in the face of opposers while the Tears For Fears hit, Everybody Wants To Rule The World plays in the background. The movie co-stars Gwyneth Paltrow , 53, who plays an older love interest. The film is due out on Christmas Day in the USA. A spokesman for studio A24, the film’s maker, said: “Marty Mauser, a young man with a dream no one respects, goes to hell and back in pursuit of greatness.” Picture supplied by JLPPA
A Marty Supreme-film jelmeztervezője ügyelt a részletekre.
Forrás: JLPPA / Bestimage

Bellizzi elárulta azt is, hogy már a film ötlete előtt is sokat kutatta az '50-es évek divatját és stílusát. Így amikor felkérték erre a filmre, és megtudta, hogy az 1952-ben fog játszódni, úgy érezte, egy álom válik valóra. A második világháboú utáni korszakban a társadalom kicsit megváltozott. Ez az elmozdulás a divatban is észlelhető volt. Az akkori amerikai kulturális sokaság leginkább Odessa A'zion karakterének öltözködésében köszönt vissza. 

Marty Supreme szereplők
Odessa A'zion a Marty Supreme-filmben.
Forrás: IMDb

A film stílusához egy 1952-es Lower East Side-i dokumentumfilmet vettek alapul, ami azért volt nagyon fontos, mert pont ugyanezen a környéken játszódik a Marty Supreme története is. A tervező azt is elárulta, hogy a rengeteg outfithez sok vinatage és használt ruhát használtak, de voltak olyan nagy karakterek – például Gwyneth Paltrow-é −, akiknek minden szettje egyedileg készült. 

Marty supreme film
Kulisszafotó a Marty Supreme-filmből.
Forrás: GC Images

Amikor a tervezőt arról kérdezték melyik ruhadarabot volt a legnehezebb autentikus forrásból megtalálni, a következő sokkoló választ adta. „Marty Supreme fehér trikója volt a legnehezebb. Amikor megtaláltam a tökéleteset, olyan érzés volt, mintha megnyertem volna a lottót" – mondta Bellizzi. Szerinte nagyon könnyen észrevehető, ha egy múltban játszódó filmben nem megfelelő alapdarabokat használnak. A tökéletességre való törekvése miatt egy olyan egyszerű darab, mint a férfi trikó, is kihívást jelentett számára. 

Bellizzi azt is elárulta melyik Marty Supreme-szereplő volt a legfontosabb divatszempontjából. „Egy olyan személynél, mint Gwyneth karaktere, Kay, a márkák és a divattörténelem számítottak jobban. Kay egy egykori 1930-as évekbeli némafilm-sztár, aki az Upper East Side-on él, és karrierje 20 évvel korábban ért véget. A ruhatárához olyan tervezők nyújtottak inspirációt, mint a Dior, Givenchy és Balenciaga" – mondta a Harpers Bazaar magazinnak.

A Marty Supreme február 5-én érkezett a magyar mozikba, vagyis mostantól mindenki megnézheti magának Timothée Chalametet-t pingponghősként.

Tekintsd meg további Oscar-díjra jelölt filmekről szóló cikkeinket is:

Elképesztő tervezések és gótikus romantika: az új Frankenstein-film különleges jelmezeinek kulisszatitkai

Ilyen, amikor egy klasszikus könyv életre kel a filmvásznon: Frankenstein történetének Netflix-feldolgozása november 7-től lesz elérhető a streaming platformon. A produkció jelmeztervezője a film grandiózus és látványos kosztümjeiről árult el kulisszatitkokat.

8 kötelező film, amit látnod kell a közelgő nagy díjátadók előtt

Neked mi volt a kedvenc 2025-ös filmed? A következőkben összegyűjtöttük a legtöbb jelölést szerző filmeket, amelyeket muszáj látnod a 2026-os díjátadók előtt. Formálj te is véleményt a legsikeresebb filmekről!

Jennifer Lawrence nagy alakítása: a Dögölj meg szerelmem az év egyik legnehezebb, mégis legfontosabb filmje − Kritika

Mi történik akkor, ha az anyaság nem megnyugvást, hanem teljes identitásválságot hoz? Jennifer Lawrence új filmje, a Dögölj meg szerelmem nem simogat, inkább felkavar.

 

