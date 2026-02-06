Kulisszatitkok a Marty Supreme jelmezeiről, amiktől leesik az állad

A Marty Supreme-filmet 8 Oscar-díjra is jelölték, köztük a legjobb film, legjobb rendező, legjobb látványtervezés és legjobb jelmeztervezés kategóriákban is. Így nem csoda, hogy minden, a produkcióval kapcsolatos kulisszatitokra kíváncsiak az emberek. Ez a film Josh Safdie rendező és Miyako Bellizzi jelmeztervező 3. közös munkája. Mutatjuk a jelmezekkel kapcsolatos legizgalmasabb kulisszatitkokat!
Az Oscar-díjra jelölt Marty Supreme-film kulisszatitkai
- A Marty Supreme esztétikája olyan kiválóra sikerült, hogy még a legjobb látványvilág és a legjobb jelmeztervezés díjra is jelölték a 2026-os Oscar-gálán.
- Josh Safdie rendező és Miyako Bellizzi jelmeztervező közös filmjei közé tartozik a Csiszolatlan gyémánt és a Jólét is. Mindkettő elképesztő sikereket ért el.
- A Marty Supreme-filmben központi szerepet tölt be a divat és a dizájn. Mutatjuk a legfontosabb kulisszatitkokat.
A Marty Supreme-film december 25-én jelent meg Amerikában, éppen időben a nagy filmdíjátadó szezon előtt. Zseniálisra sikerült, amit úgy tűnik a kritikusok is ugyanígy gondolnak, hiszen 8 Oscar-díjra is jelölték. A feladat hatalmas volt. A film technikailag egy korszakfilm, amely Timothée Chalamet karakterét követi nyomon, mint egy valószínűtlen 1950-es évekbeli pingponghőst, olyan szereplőkkel, mint Gwyneth Paltrow, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Isaac Mizrahi, Odessa A'zion és még sokan mások. Bellizzi jelmeztervező kimerítő kutatást végzett, amelyhez fotóriporterek munkáit és MoMA-ból származó dokumentumfilmeket használt fel. Az eredmény egy olyan jelmezkollekció, amely életteli és specifikus, Marty kopott pólóitól a teljesen tökéletes piros kesztyűig.
"Josh minden részletben hihetetlenül elmerül. Igazán szereti a jelmezeket. Folyamatosan a ruhákról beszél, és megérti, azok mennyire fontosak. Nem minden film »jelmezfilm«, de Josh összes filmje jelmezvezérelt, mert annyira fontosak neki. Ez különbözteti meg őt a többiektől"- árulta el Bellizzi a Harpers Bazaar magazinnak. Ez a kettejük közti összhang a filmvásznon is visszaköszönt.
Bellizzi elárulta azt is, hogy már a film ötlete előtt is sokat kutatta az '50-es évek divatját és stílusát. Így amikor felkérték erre a filmre, és megtudta, hogy az 1952-ben fog játszódni, úgy érezte, egy álom válik valóra. A második világháboú utáni korszakban a társadalom kicsit megváltozott. Ez az elmozdulás a divatban is észlelhető volt. Az akkori amerikai kulturális sokaság leginkább Odessa A'zion karakterének öltözködésében köszönt vissza.
A film stílusához egy 1952-es Lower East Side-i dokumentumfilmet vettek alapul, ami azért volt nagyon fontos, mert pont ugyanezen a környéken játszódik a Marty Supreme története is. A tervező azt is elárulta, hogy a rengeteg outfithez sok vinatage és használt ruhát használtak, de voltak olyan nagy karakterek – például Gwyneth Paltrow-é −, akiknek minden szettje egyedileg készült.
Amikor a tervezőt arról kérdezték melyik ruhadarabot volt a legnehezebb autentikus forrásból megtalálni, a következő sokkoló választ adta. „Marty Supreme fehér trikója volt a legnehezebb. Amikor megtaláltam a tökéleteset, olyan érzés volt, mintha megnyertem volna a lottót" – mondta Bellizzi. Szerinte nagyon könnyen észrevehető, ha egy múltban játszódó filmben nem megfelelő alapdarabokat használnak. A tökéletességre való törekvése miatt egy olyan egyszerű darab, mint a férfi trikó, is kihívást jelentett számára.
Bellizzi azt is elárulta melyik Marty Supreme-szereplő volt a legfontosabb divatszempontjából. „Egy olyan személynél, mint Gwyneth karaktere, Kay, a márkák és a divattörténelem számítottak jobban. Kay egy egykori 1930-as évekbeli némafilm-sztár, aki az Upper East Side-on él, és karrierje 20 évvel korábban ért véget. A ruhatárához olyan tervezők nyújtottak inspirációt, mint a Dior, Givenchy és Balenciaga" – mondta a Harpers Bazaar magazinnak.
A Marty Supreme február 5-én érkezett a magyar mozikba, vagyis mostantól mindenki megnézheti magának Timothée Chalametet-t pingponghősként.
