Dracula

Elképesztő hasonlóság: Milla Jovovich és 18 éves lánya együtt tündököltek a vörös szőnyegen − Fotó

Dracula milla jovovich vörös szőnyeg
Anya és lánya együtt vettek részt a Drakula Los Angeles-i premierjén. Milla Jovovich lánya, Ever Anderson igazi bombázó lett.

A színésznő és lánya, Ever Anderson megjelenése a vörös szőnyegen nemcsak azért keltett feltűnést, mert ritkán láthatók együtt ilyen eseményen, hanem azért is, mert a 18 éves Ever feltűnően hasonlít édesanyjára. Milla Jovovich lánya fényes karrier előtt áll. 

Milla Jovovich lánya, Ever Anderson nagyon hasonlít az édesanyjája.
Forrás: Getty Images North America
  • Milla Jovovich és 18 lánya, Ever Anderson a Drakula Los Angeles-i premierjén jelentek megy együtt.
  • Milla Jovovich és Ever Anderson nagyon hasonlítanak egymásra.
  • A 18 éves Ever édesanyja nyomdokaiba lép: modellkedéssel és a színészettel foglalkozik. 

Milla Jovovich lánya feltűnő szépség

Az 50 éves Milla Jovovich és a 18 éves Ever Anderson február 3-án kedden a Drakula premierjén vetek részt Los Angelesben. Kommentelők úgy válik, mintha Milla fiatalkori mását látnák: az arcformájuk, mosolyuk, sőt, még a kisugárzásuk is szinte teljesen azonos. Jovovich az évek alatt szinte semmit sem öregedett, akár testvérek is lehetnének. Ever nem csak nagyon hasonlít édesanyjára, de hivatásául is azt választotta, mint Milla.

Milla Jovovich és lánya, Ever Anderson
Forrás: Getty Images North America

Jovovichnak és férjének, Paul W. S. Anderson rendezőnek két másik közös gyermeke is van, a 10 éves Dashiel Edan és a 6 éves Osian Lark Elliot. A pár 2009-ben házasodott össze.

Milla Jovovich Az Ötödik elemben.
Milla Jovovich karrierje igazán akkor indult be, amikor 21 évesen megkapta Az ötödik elem főszerepét.
Forrás: Getty Images

Nehezen hozta világra Jovovich Evert

Az ötödik elem sztárja korábban PEOPLE magazinnak elmondta, Ever nagyon nehezen született meg: „72 órán át vajúdtam, két éjszakán át nem aludtam. Halloween éjjelén kezdődött, mire kórházba kerültem, november 2-án este volt. Akkor mentem be és végre megkaptam az epidurális érzéstelenítést.”

