Lesd el Sydney Sweeney edzéstrükkjeit, aki MMA harcosként nem a levegőbe beszél

Korábban csak az Eufória egyik sztárjaként emlegették, de mára igazi színésznővé érett, aki nemcsak mellbedobással, de jellegzetes, kissé álmoskás játékával is elnyerte a rajongók szívét. Sydney Sweeney azonban nem csak a színpadon, de az edzőteremben is keményen odateszi magát. A hollywoodi sztár edzésrutinjában az MMA-t, a piláteszt és a változatos kardiót ötvözi, hogy kiegyensúlyozott, erős és egészséges testet építsen magának.

Mit tanulhatsz Sydney Sweeney edzésrutinjából? A változatos mozgásformák, mind a kemény ketrecharc és a nőies erősítő pilátesz tökéletesen megfér egymás mellett.

A reggeli edzés nem csupán segít hatékonyabban beépíteni a mozgást a mindennapokba, de kirobbanó energiát is ad.

Kardiózni nem kizárólag a futópadon lehet, hiszen számos mozgásformában ott rejtőzik, mint a túrázás vagy a síelés.

Sydney Sweeney nem egy tipikus hollywoodi fitneszmodell. Az ő edzésfilozófiája nem a menő trendekről, hanem a hatékonyságról és a saját céljaihoz való hűségről szól. A The Housemaid – A téboly otthona sztárjának napi rutinja azért izgalmas, mert nem ragad le egyetlen edzésformánál. Többféle mozgást ötvöz, így az izomépítés, az állóképesség és a mobilitás is egyensúlyba kerül. Teste nem hasonlít Sarah Connor szálkás megjelenéséhez, ő inkább a nagybetűs nőiesebb vonalat képviseli. Erre pedig nagy szüksége is van ahhoz, hogy meztelen gálaruháiban is döbbenetesen nézhessen ki.

Sydney Sweeney edzésrutinjába a pilátesz épp úgy beletartozik, mint a boksz vagy a kardió.

Az álmatag szőkeség nem viccel, ha edzésről van szó: Sydney Sweeney edzésrutinja

A színésznő már tizenéves kora óta küzdősportol, méghozzá nem is akármit. A kőkemény MMA mellett tette le a voksát, ami nemcsak fizikai erőt, de mentális fegyelmet is megkövetel. A vegyes harcművészetekből vett elemeket pedig beépíti a mindennapjaiba, ami nagyban hozzájárul, hogy Sydney Sweeney a mindennapi mozdulataiban erősebb és magabiztosabb legyen.

A sztár szereti a napját reggeli edzéssel indítani, legyen az futás, erősítő vagy valamilyen technikai edzés. Tapasztalata alapján ugyanis ez feltölti energiával, és segít egész nap fókuszáltnak maradnia. A kardió például nemcsak a szívet erősíti, de mentálisan is felfrissít, míg a mostanában hatalmas népszerűségnek örvendő pilátesz a mélyizmokat dolgoztatja meg, miközben javítja a tartást és rugalmasságot ad a testnek.