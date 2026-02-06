Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sport

Lesd el Sydney Sweeney edzéstrükkjeit, aki MMA harcosként nem a levegőbe beszél

sport Sydney Sweeney mozgás edzés
A sztárok gyakran készülnek fel bizonyos szerepekre embert próbáló edzéstervekkel. Ezeket nem célszerű követni, hiszen céljuk nem a hosszú távú változás fenntartása, hanem a gyors átalakulás. Nem úgy Sydney Sweeney edzésrutinja, amivel te is bombaformába kerülhetsz.

Korábban csak az Eufória egyik sztárjaként emlegették, de mára igazi színésznővé érett, aki nemcsak mellbedobással, de jellegzetes, kissé álmoskás játékával is elnyerte a rajongók szívét. Sydney Sweeney azonban nem csak a színpadon, de az edzőteremben is keményen odateszi magát. A hollywoodi sztár edzésrutinjában az MMA-t, a piláteszt és a változatos kardiót ötvözi, hogy kiegyensúlyozott, erős és egészséges testet építsen magának.

Sydney Sweeney színésznő
Sydney Sweeney a színészetben és a testedzésben is sztár.
Forrás: GC Images

Mit tanulhatsz Sydney Sweeney edzésrutinjából?

  • A változatos mozgásformák, mind a kemény ketrecharc és a nőies erősítő pilátesz tökéletesen megfér egymás mellett.
  • A reggeli edzés nem csupán segít hatékonyabban beépíteni a mozgást a mindennapokba, de kirobbanó energiát is ad.
  • Kardiózni nem kizárólag a futópadon lehet, hiszen számos mozgásformában ott rejtőzik, mint a túrázás vagy a síelés. 

Sydney Sweeney nem egy tipikus hollywoodi fitneszmodell. Az ő edzésfilozófiája nem a menő trendekről, hanem a hatékonyságról és a saját céljaihoz való hűségről szól. A The Housemaid – A téboly otthona sztárjának napi rutinja azért izgalmas, mert nem ragad le egyetlen edzésformánál. Többféle mozgást ötvöz, így az izomépítés, az állóképesség és a mobilitás is egyensúlyba kerül. Teste nem hasonlít Sarah Connor szálkás megjelenéséhez, ő inkább a nagybetűs nőiesebb vonalat képviseli. Erre pedig nagy szüksége is van ahhoz, hogy meztelen gálaruháiban is döbbenetesen nézhessen ki.

Sydney Sweeney edzésrutinjába
Sydney Sweeney edzésrutinjába a pilátesz épp úgy beletartozik, mint a boksz vagy a kardió.
Forrás: Northfoto

Az álmatag szőkeség nem viccel, ha edzésről van szó: Sydney Sweeney edzésrutinja

A színésznő már tizenéves kora óta küzdősportol, méghozzá nem is akármit. A kőkemény MMA mellett tette le a voksát, ami nemcsak fizikai erőt, de mentális fegyelmet is megkövetel. A vegyes harcművészetekből vett elemeket pedig beépíti a mindennapjaiba, ami nagyban hozzájárul, hogy Sydney Sweeney a mindennapi mozdulataiban erősebb és magabiztosabb legyen.

A sztár szereti a napját reggeli edzéssel indítani, legyen az futás, erősítő vagy valamilyen technikai edzés. Tapasztalata alapján ugyanis ez feltölti energiával, és segít egész nap fókuszáltnak maradnia. A kardió például nemcsak a szívet erősíti, de mentálisan is felfrissít, míg a mostanában hatalmas népszerűségnek örvendő pilátesz a mélyizmokat dolgoztatja meg, miközben javítja a tartást és rugalmasságot ad a testnek.

Sydney Sweeney edzés
A színésznő igyekszik mindennap reggel edzeni.
Forrás: profimedia

A szabadban végzett kardió mozgásformák Sydney Sweeney nagy kedvencei. Talán azért, mert ezeket nem edzésnek, hanem szórakozásnak érzi. Ilyen kalóriaégető tevékenység a túrázás vagy a síelés, ez utóbbi ráadásul különösen hatékony, hiszen egyszerre dolgoztatja az alsó és felső testet, a törzsizmokat, és észrevétlenül fejleszti az egyensúlyt is. A szokatlanul havas idei télnek hála számtalan szuper hazai sípályán akár már holnap, te is letesztelheted a kardióedzés ezen formáját.

Nem feledkezhetünk meg persze a harcos amazonok kedvencéről sem, a bokszról. Tavalyi filmjéhez, a Christy-hez, Sydney Sweeney komolyabban belekóstolt a boksz világába, hogy hitelesen tudja alakítani az Egyesült Államok legismertebb női bokszolóját.  Itthon is egyre többen választják ezt a komplex mozgásformát, mivel egyszerre növeli az állóképességet, az erőt, a koordinációt, kiválóan égeti a kalóriát és stresszoldóként is remekel. 

Ha megjött a kedved egy kis edzéshez, ezek is hasznosak lehetnek:

Készülj a Terminátor visszatérésére: építs olyan izmokat, mint Sarah Connor

34 éve mutatták be a Terminátor 2. részét, a történetben pedig a Skynet mellett más is veszélyes volt, méghozzá Linda Hamilton kigyúrt teste.

Ez nem fog a hátadra dönteni: feszes has napi 12 perc edzéssel − VIDEÓ

Lapos vagy egyenesen kockahas? Bármelyik is legyen a célod, ezt látnod kell!

Erre a 3 dologra figyelj, ha ráfanyarodnál a hot pilatesre

Izzadsz, remegsz, közben mégis mosolyogsz. A hot pilates furcsa módon addiktív. De mielőtt te is beszállnál, van három dolog, amit jobb előre tisztázni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu