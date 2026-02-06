Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Visszatért a '80-as évek power dressingje: azonnal kobozd el anyukád válltöméses ruháit

Getty Images Europe - Edward Berthelot
ruhacsoda retró stílus blézer 80-as évek
Jónás Ágnes
2026.02.06.
Hogyan is feledhetnénk azokat a csodálatos iskolai ünnepségeket! Édesanyáink sorban helyet foglaltak, legtöbbjük selyemblézert viselt, válltömésükről csak a dauerolt, tupírozott hajuk volt képes elvonni a figyelmet. A válltömés most visszatért, és modern formában hódítja meg a női gardróbokat.

Anyáink és nagymamáink rajongtak a butikok válltöméses blézerkínálatáért. A „power dressing” korában ezek a darabok − tupírozott hajjal kombinálva − erőt és önbizalmat biztosítottak viselőiknek. A körte testalkatú hölgyek azonnal beszereztek néhány alapdarabot, ugyanis szélesebbnek mutatták a vállat, keskenyebbnek a derekat és a csípőt. 

Modell az Oscar de la Renta 1985-ös show-n, válltömés a blézerben.
Forrás: Penske Media

A válltömés olyan, mint a Terminátor: mindig visszatér

  • Miért rajongtak a nők a 90-es évek válltöméses ruhadarabjaiért?
  • Miért előnyösek a válltöméses blézerek és ruhák?
  • Milyen modern válltömés-irányzatok hódítanak 2016-ban?

Ismét a 80-as, 90-es évekhez nyúltak vissza a tervezők és divatdiktátorok, amikor a 2026-os tavaszi kollekciók koncepcióját kívánták megalkotni. A válltöméses ruhák korábban már elsöprő sikert arattak, miért ne viselhetnék a kifutókon most modern változatban? Természetesen te is beszerezhetsz ilyeneket, és nyugi, senki nem fog ódivatúnak nevezni miatta.

A modern válltömés már velünk van, és újra kapszulagardróbunk alapdarabja lesz.
A modern válltömés már velünk van, és újra kapszulagardróbunk alapdarabja lesz.
Forrás: Getty Images Europe

A válltömés most kifinomultabb formában tér vissza

A Versace, az Yves Saint Laurent és a Chloé kifutóin a modellek a vállnál párnázott kreációkat ceruzaszoknyával és cigarettanadrággal viselik. A bátor színpárosítások a Miami Vice öltönyeit és a Dinasztia-sorozat glamour világát idézik, de míg a 80-as, 90-es évek vastagon párnázott válltöméses szettjei amerikai focistás hatást keltettek, addig a mai válltömések sikerének kulcsa a visszafogottság és a jól eltalált arányérzék. Ezt az irányt követi Katalin hercegné is. Akár 10 évet is letagadhatsz, ha esélyt adsz neki. Legalábbis ezt képviseli a modern válltöméstrend egyik ága – a másik az oversized hatást élteti, amit valami hasonlónak képzelj el:

PARIS, FRANCE - MARCH 01: Leonie Hanne wears a geometrical pattern embroidered shoulder pad lace top, shorts featuring an attached pullover, a white Balmain bag, high boots, outside Balmain, during Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2019/2020, on March 01, 2019 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Leonie Hanne modell Balmain ruhában. A váltömés oversized, azaz széles, amennyire csak lehet. 
Forrás: Getty Images Europe

Akárcsak 30 évvel ezelőtt, a válltöméses szettek optikailag karcsúbbnak mutatják a derekat, javíthatják a testtartást, nem utolsósorban magabiztos, határozott megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek. Viselheted farmerrel, ceruzaszoknyával, önmagában maxi ruhaként – így is, úgy is karakteressé és szuper nőiessé teszi a megjelenésed.

Heart Evangelista modell és a válltömés.
Chanel táskával, klasszikus monokróm szettben, és természetesen válttöméssel. Így igazán karcsúbbnak mutatja magát a női derék.
Forrás: Getty Images Europe

Amennyiben az extrémebb, futurisztikus fazonok érdekelnek, válassz az alábbihoz hasonló fazont!

Extrém válltömés modellen.
Van, aki extrém formában szereti.
Forrás: Getty Images Europe

Deborah Sheridan-Taylor stylist szerint az egyszínű összeállítások fogják a legnagyobb sikert aratni nők és férfiak körében a válltöméses ruhákkal. 

„Fontos szabály, hogy ne vigyük túlzásba a válltömés viselését, vagyis ne vegyünk egymásra több párnázott darabot. Érdemes kifejezetten modern kiegészítőket választani hozzá, hogy az összkép ne legyen túlságosan nosztalgikus.”

Ha csak most ismerkedsz a trenddel, akár különálló válltömésekkel vagy szivaccsal is érdemes kísérletezni: tedd pulóverek, blúzok alá és figyeld meg, hogyan alakítja át az összképet ez az ikonikus részlet.

