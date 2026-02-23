Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő

Már ciki a szürke-fehér design: 2026-ban ez a stílus fogja uralni a legtrendibb otthonokat

2026.02.23.
Az elmúlt évek verhetetlen stílusa a minimalista lakberendezés volt. Minden lakásban szürke parketta és hófehér falak voltak, ennek azonban idén vége. A belsőépítészek szerint a minimalista lakberendezésnek vége és azt is elárulták, hogy mi jön helyette.

Ha már unod a minimalista lakberendezési stílust, akkor örülni fogsz: 2026-ban végre búcsút mondhatunk a szürke-fehér párosításnak. A belsőépítészek szerint ugyanis egészen más szín fogja uralni a legtrendibb lakások tereit. Mutatjuk, mi veszi át a főszerepet.

nappali, barna árnyalattal, a minimalista lakberendezés helyett.
A kávébarna lesz 2026 trendje a minimalista lakberendezés helyett. 
Melegkávé-árnyalat váltja a szürkét: viszlát, minimalista lakberendezés

Azt hittük sosem lesz már vége a szürke-fehér egyeduralmának, de végre megtörtént a csoda. 2026-ban már egyáltalán nem menő a minimalista stílus. Helyette a melegebb földszínek viszik majd a prímet, főleg a kávé árnyalatai – írja a Mirror. Idén a cél, hogy az otthonunk egyedi legyen és emberközeli, ne tömeggyártott. 

A polírozott felületek helyett jönnek az egyenetlen vakolatok, a kézzel kidolgozott fa és a változatos kő, kifejezetten barna, meleg kávé árnyalatban. 

Egy új kutatás szerint 2026-ban az lesz a trend, hogy az emberek úgy alakítják az otthonukat, mintha egy igazi pihenő oázis lenne. Az anyaghasználat is természetközeli és kifinomult, mintha egy szállodába lennénk, meleg, otthonos hangulattal. 

minimalista lakberendezés helyett barna fürdőszoba
Így hat az agyunkra a lakásunk színe

A színeknek jelentős pszichológiai hatásuk van a lakberendezésben. Befolyásolják a hangulatot, a koncentrációt és az általános közérzetet is. Ráadásul a személyiségünkről is sokat elárulnak. Bár a fehér a tisztaság, frissesség és egyszerűség színe, ha túlzásba visszük, túl steril, hideg és személytelen lesz tőle a lakásunk. A szürkével is óvatosan kell bánnunk, a sötétebb árnyalata ugyanis lehangoló, depresszív hatású lehet, a túl sok szürke pedig unalmassá teheti a teret és energiahiányt is sugallhat. 

Ezzel szemben a barna és a különböző kávészínek egészen másként hatnak az agyunkra. Biztonságérzetet adnak, csökkentik a stresszt, de szorongás és túlpörgés esetén is jó. Meleg tónusuk miatt pedig kifejezetten pozitív, barátságos érzetet adnak. 

Ha tehát unod már a szürkeséget és a letisztult, steril enteriőrt, itt az ideje váltanod. Ha pedig mindig is jobban szeretted a meleg, otthonos színeket, akkor idén már hivatalosan sem követsz el vele divatbakit az otthonodban. 2026 lakberendezési trendje tehát a barna és a kávé különböző árnyalatai, úgyhogy irány a festékbolt!

