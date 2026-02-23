Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
mozi

Jason Segel és Samara Weaiving párterápia helyett inkább megpróbálja kinyírni egymást az év thrillerében

mozi akcióthriller Jason Segel
Nagy Kata
2026.02.23.
Jason Segel egy egészen új arcát mutatja meg az év legizgalmasabbnak tűnő filmújdonságában: az Over Your Dead Body moziban a szokásos kedves, megbízható szomszéd srác helyett egy valóságos pszichopatát alakít majd, aki a barátnője életére tör.

Mi történik, ha összerakjuk a bánatos kiskutya szemű Jason Segelt és a már ránézésre is hátborzongató Samara Weavinget? Nos, sok fordulat, vér és még több elfojtott indulat – legalábbis ezt ígéri az idei év egyik legizgalmasabb alkotása, az Over Your Dead Body.

Samara Weaving éy Jason Segel új filmjének posztere
Samara Weaving éy Jason Segel új filmje elképesztően izgalmasnak ígérkezik. 
Forrás: profimedia

Jason Segel új pszichológiai thrilleréről beszél most mindenki 

  • Jason Segel és Samara Weaving új filmmel jelentkezik idén. 
  • Az Over Your Dead Body egy pszichológiai thriller, ami egy diszfunkcionális párkapcsolatról szól. 

Jason Segel az az arc Hollywoodban, aki talán még a rendezők fejében is a 20 évvel ezelőtti Így jártam anyátokkal című sorozatban megismert karaktereként él: ő a kedves, megbízható Marshall, aki azon kívül, hogy megvillantotta a családi ékszert Cameron Diaz oldalán és randizott Michelle Williamsszel, semmi felkavarót – vagy mondjuk ki: érdekeset – nem tett a pályafutása során. Bár szeretjük a filmjeit és titkon talán vágyunk is egy ilyen törődő, vicces kis mackóra, mint amilyen ő, mindig pontosan tudjuk, mire számíthatunk, ha benyomjuk a play gombot. Aztán ott van Samara Weaving, akinek már a tekintetében is ott rejtőzik valami hátborzongató őrület, amire jócskán rá is játszik a filmbéli alakításaival – elvégre ki ne emlékezne arra a gyönyörű momentumra, ahogy egy egész családot kiirtott az Aki bújt című filmben, vagy arra, hogy milyen élethűn alakított egy sátánista szektavezért a The Babysitter című thrillerben.

Ezt az elsőre indokolatlan párost ereszti össze Jorma Taccone rendező a legújabb filmjében, amiben a színészek egy diszfunkcionális párkapcsolatban élő házaspárt alakítanak, akik a problémáik megoldása érdekében egy eldugott kis faházhoz utaznak abban a reményben, hogy majd ott kibékülnek és rendbe hozzák a házasságukat.

Látszólag legalábbis, ugyanis valójában mindketten abban reménykednek, hogy a hétvége alatt sikerül örökre megszabadulniuk a másiktól.

A film egyébként az eredeti 2021-es The Trip nevű norvég alkotás amerikai remake-je, ami várhatóan áprilisban startol majd el a mozikban. 

A készítők szerint nem csupán egy klasszikus thrillerről van szó: azt ígérik, hogy totálisan kiszámíthatatlan és tele van sokkoló filmes fordulatokkal, amik láttán a néző szája garantáltan tátva marad majd. Nos, kíváncsian várjuk, addig is pedig itt az első ízelítő az Over Your Dead Bodyból!

Ha szívesen szemezgetnél még thrillerek között, akkor ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Februári filmajánló: az erotika és a rettegés hónapja következik a mozikban

A kinti hőmérséklet még mindig nem ösztönöz minket különösebben sok szabadtéri programra, így egyértelműen a mozi a legjobb menedék, ha egy kis kikapcsolódásra vágyunk. A februári filmajánlónkban bemutatjuk az összes olyan premier, amit valóságos vétek lenne kihagyni!

Segítség! – A túlélés fekete humora Rachel McAdams-szel és Dylan O’Briennel

Mit ér az irodai konfliktus, ha az ember egy lakatlan szigeten reked a főnökével? A Segítség! elhozza a válaszokat, sötét humorral, őszinte drámával és egy jóféle túlélő-őrülettel.

Chris Hemsworth új filmjénél felvonult az egész család – Érkezik A bűn útja

Gyémántok, fegyverek, régi amerikai autók és egy zsaru, aki nem tudja elengedni az ügyet. Chris Hemsworth új filmje nem finomkodik, itt A bűn útja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu