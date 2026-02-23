Jason Segel és Samara Weaiving párterápia helyett inkább megpróbálja kinyírni egymást az év thrillerében

Mi történik, ha összerakjuk a bánatos kiskutya szemű Jason Segelt és a már ránézésre is hátborzongató Samara Weavinget? Nos, sok fordulat, vér és még több elfojtott indulat – legalábbis ezt ígéri az idei év egyik legizgalmasabb alkotása, az Over Your Dead Body.

Samara Weaving éy Jason Segel új filmje elképesztően izgalmasnak ígérkezik.

Az Over Your Dead Body egy pszichológiai thriller, ami egy diszfunkcionális párkapcsolatról szól.

Jason Segel az az arc Hollywoodban, aki talán még a rendezők fejében is a 20 évvel ezelőtti Így jártam anyátokkal című sorozatban megismert karaktereként él: ő a kedves, megbízható Marshall, aki azon kívül, hogy megvillantotta a családi ékszert Cameron Diaz oldalán és randizott Michelle Williamsszel, semmi felkavarót – vagy mondjuk ki: érdekeset – nem tett a pályafutása során. Bár szeretjük a filmjeit és titkon talán vágyunk is egy ilyen törődő, vicces kis mackóra, mint amilyen ő, mindig pontosan tudjuk, mire számíthatunk, ha benyomjuk a play gombot. Aztán ott van Samara Weaving, akinek már a tekintetében is ott rejtőzik valami hátborzongató őrület, amire jócskán rá is játszik a filmbéli alakításaival – elvégre ki ne emlékezne arra a gyönyörű momentumra, ahogy egy egész családot kiirtott az Aki bújt című filmben, vagy arra, hogy milyen élethűn alakított egy sátánista szektavezért a The Babysitter című thrillerben.

Ezt az elsőre indokolatlan párost ereszti össze Jorma Taccone rendező a legújabb filmjében, amiben a színészek egy diszfunkcionális párkapcsolatban élő házaspárt alakítanak, akik a problémáik megoldása érdekében egy eldugott kis faházhoz utaznak abban a reményben, hogy majd ott kibékülnek és rendbe hozzák a házasságukat.

Látszólag legalábbis, ugyanis valójában mindketten abban reménykednek, hogy a hétvége alatt sikerül örökre megszabadulniuk a másiktól.

A film egyébként az eredeti 2021-es The Trip nevű norvég alkotás amerikai remake-je, ami várhatóan áprilisban startol majd el a mozikban.

A készítők szerint nem csupán egy klasszikus thrillerről van szó: azt ígérik, hogy totálisan kiszámíthatatlan és tele van sokkoló filmes fordulatokkal, amik láttán a néző szája garantáltan tátva marad majd. Nos, kíváncsian várjuk, addig is pedig itt az első ízelítő az Over Your Dead Bodyból!