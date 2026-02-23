Jason Segel és Samara Weaiving párterápia helyett inkább megpróbálja kinyírni egymást az év thrillerében

Mi történik, ha összerakjuk a bánatos kiskutya szemű Jason Segelt és a már ránézésre is hátborzongató Samara Weavinget? Nos, sok fordulat, vér és még több elfojtott indulat – legalábbis ezt ígéri az idei év egyik legizgalmasabb alkotása, az Over Your Dead Body.
Jason Segel új pszichológiai thrilleréről beszél most mindenki
- Jason Segel és Samara Weaving új filmmel jelentkezik idén.
- Az Over Your Dead Body egy pszichológiai thriller, ami egy diszfunkcionális párkapcsolatról szól.
Jason Segel az az arc Hollywoodban, aki talán még a rendezők fejében is a 20 évvel ezelőtti Így jártam anyátokkal című sorozatban megismert karaktereként él: ő a kedves, megbízható Marshall, aki azon kívül, hogy megvillantotta a családi ékszert Cameron Diaz oldalán és randizott Michelle Williamsszel, semmi felkavarót – vagy mondjuk ki: érdekeset – nem tett a pályafutása során. Bár szeretjük a filmjeit és titkon talán vágyunk is egy ilyen törődő, vicces kis mackóra, mint amilyen ő, mindig pontosan tudjuk, mire számíthatunk, ha benyomjuk a play gombot. Aztán ott van Samara Weaving, akinek már a tekintetében is ott rejtőzik valami hátborzongató őrület, amire jócskán rá is játszik a filmbéli alakításaival – elvégre ki ne emlékezne arra a gyönyörű momentumra, ahogy egy egész családot kiirtott az Aki bújt című filmben, vagy arra, hogy milyen élethűn alakított egy sátánista szektavezért a The Babysitter című thrillerben.
Ezt az elsőre indokolatlan párost ereszti össze Jorma Taccone rendező a legújabb filmjében, amiben a színészek egy diszfunkcionális párkapcsolatban élő házaspárt alakítanak, akik a problémáik megoldása érdekében egy eldugott kis faházhoz utaznak abban a reményben, hogy majd ott kibékülnek és rendbe hozzák a házasságukat.
Látszólag legalábbis, ugyanis valójában mindketten abban reménykednek, hogy a hétvége alatt sikerül örökre megszabadulniuk a másiktól.
A film egyébként az eredeti 2021-es The Trip nevű norvég alkotás amerikai remake-je, ami várhatóan áprilisban startol majd el a mozikban.
A készítők szerint nem csupán egy klasszikus thrillerről van szó: azt ígérik, hogy totálisan kiszámíthatatlan és tele van sokkoló filmes fordulatokkal, amik láttán a néző szája garantáltan tátva marad majd. Nos, kíváncsian várjuk, addig is pedig itt az első ízelítő az Over Your Dead Bodyból!
