Minden idők legrosszabb lánykérése: a színpadon, egy koncerten tette fel a nagy kérdést egy brit férfi

Egy lánykérés akkor üt igazán nagyot, ha legalább több száz ismeretlen ember nézi végig életünk egyik legintimebb pillanatát – valószínűleg ezt gondolta az a szerelmes férfi, aki egy koncert közepén rángatta fel a színpadra a kedvesét, hogy feltegye neki a mindent eldöntő kérdést. A valóságban azonban a legtöbbször teljesen máshogy történnek a dolgok, mint ahogy mi azt a fejünkben elképzeltük, és ez ebben az esetben sem volt másképp!

Nem várt véget ért az utóbbi idők legkínosabb lánykérése.

Forrás: Shutterstock

Videón a világ legrosszabb lánykérése: még a fellépő zenekar tagjai is zavarba jöttek

Van az a pillanat, amikor a szerelem színpadra lép, méghozzá szó szerint! Gondolj csak bele: egy sötét terem, rengeteg boldog ember, romantikus fények és kellemes zene – nem véletlenül választják egyre többen a kedvencük koncertjeit a nagy kérdés feltételére. Az igazán jófej külföldi sztárok általában abszolút partnerek ebben, mint például Harry Styles vagy Hugh Jackman, de magyar viszonylatban sem példátlan az ilyen jellegű, romantikus lánykérés.

Az ausztrál Bootleg Rascal duó a Metro értesülései szerint semmi rosszra nem gondolt, amikor a managerük közölte velük, hogy egy rajongójuk a koncertjükön szeretné megkérni a barátnője kezét, méghozzá a színpadon, két szám között.

A zenészek belementek a dologba és maguk is izgatottan várták a választ, amikor a férfi a koncert egy pontját a színpadra állt és a barátnőjét szólította.

Két évvel ezelőtt ismertük meg a Bootleg Rascalt. Azóta ez lett a kedvenc zenekarunk és arra gondoltam, miért is ne, talán ma jött el az ideje!

– kezdett bele a monológjába a férfi, majd ahogyan azt kell, féltérdre ereszkedett. A reakció azonban nemcsak őt, az egész közönséget is sokkolta: a lány egyszerűen csak megrázta a fejét, majd lerohant a színpadról.

Erre a tömeg artikulátlanul ordítani kezdett, a pórul járt férfi pedig reménykedve kérdezgetni kezdte a nőt, hogy egész biztosan nemet mond-e.

A kínos percek után a zenekar folytatta a koncertet, de állításuk szerint soha életükben nem érezték még olyan kellemetlenül magukat egy fellépésükön sem, mint ezekben a percekben.

Hogyan történt a világ legkellemetlenebb lánykérése? Az ausztrál Bootleg Rascal duó koncertjén az egyik rajongó szerette volna megkérni a barátnője kezét, ám amint féltérdre ereszkedett, a nő megrázta a fejét és elfutott. Az esetről videó is készült, ami azóta bejárta a sajtót, a zenekar tagjai pedig életük egyik legkellemetlenebb élményeként emlékeznek vissza az incidensre.

Ha szívesen olvasnál még lánykérésről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: