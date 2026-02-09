Durva háború zajlik Hailey Bieber és Selena Gomez között: ezért a bakiért valakit biztos ki fognak rúgni

Hailey Bieber és Selena Gomez nemcsak ugyanazon a pasin osztozott, ugyanabban az iaprágban próbálnak érvényesülni is. Mindkét hírességnek van egy szuper felkapott sminkmárkája, amelyek minőségben, kreativitásban és brandingben is kiemelkedőek. A napokban azonban a két márka marketing- és PR-csapata súlyos hibát követett el, és most ezen vitatkozik mindenki a közösségi médiában. Te melyik oldalt választanád?

Forrás: Getty Image

Tovább gyűrűzik Hailey Bieber és Selena Gomez botránya Hailey Bieber márkája, a Rhode komoly vetélytársa Selena Gomez Rare beauty márkájának.

A két sztár már évtizedek óta drámázik, amit a két szépségipari brand csak tovább fokozott.

A napokban mindkét cég marketingutazást szervezett, amelyek ugyanarra a napra estek, ráadásul a részletek is hasonlítottak.

Ahogyan azt mind tudjuk, az egész Selena Gomez kontra Hailey Bieber dráma Jusin Bieberrel kezdődött. Azonban a két híresség már nemcsak egy pasin osztozik, hanem a sminkpiacon is. Selena Gomez a Rare Beauty márkáját 2019-ben alapította meg, míg Hailey Bieber 2022-ben hozta létre a Rhode vállalatot. Mindkét márka elképesztően népszerű a profi- és a hobbisminkelők köreiben is. Hailey Bieber márkája azonban felkapottabbnak tekinthető. A sztár 2025. május 28-án bejelentette, hogy eladta bőrápolási márkáját. Az akvizíció értéke 323 milliárd forint (1 millió dollár) volt, azonban Bieber továbbra is vezető szerepben maradt: kreatív igazgatóként és innovációs vezetőként is a vállalat élén áll.

Hailey kontra Selena

Mindkét márka alapja a hírességek és influenszerek elérése és a velük való együttműködés. Így érthető, miért gondolta mindkét marketingcsapat, hogy a különleges meghívottjainak tart egy külön utazást. A botrány azért robbant ki, mert mindkét márka ugyanarra a napra tette a vakációját, és ami ennél is durvább, hogyan ugyanazt a tematikát választották ehhez. Mindketten egy sípparadicsomos, havas esztétikát „álmodtak meg". Biztosan vannak olyanok, akik erre azt mondanák, hogy a véletlen műve. De a részletek téged is sokkolni fognak!