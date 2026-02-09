Durva háború zajlik Hailey Bieber és Selena Gomez között: ezért a bakiért valakit biztos ki fognak rúgni

Hailey Bieber és Selena Gomez nemcsak ugyanazon a pasin osztozott, ugyanabban az iaprágban próbálnak érvényesülni is. Mindkét hírességnek van egy szuper felkapott sminkmárkája, amelyek minőségben, kreativitásban és brandingben is kiemelkedőek. A napokban azonban a két márka marketing- és PR-csapata súlyos hibát követett el, és most ezen vitatkozik mindenki a közösségi médiában. Te melyik oldalt választanád?
Tovább gyűrűzik Hailey Bieber és Selena Gomez botránya
- Hailey Bieber márkája, a Rhode komoly vetélytársa Selena Gomez Rare beauty márkájának.
- A két sztár már évtizedek óta drámázik, amit a két szépségipari brand csak tovább fokozott.
- A napokban mindkét cég marketingutazást szervezett, amelyek ugyanarra a napra estek, ráadásul a részletek is hasonlítottak.
Ahogyan azt mind tudjuk, az egész Selena Gomez kontra Hailey Bieber dráma Jusin Bieberrel kezdődött. Azonban a két híresség már nemcsak egy pasin osztozik, hanem a sminkpiacon is. Selena Gomez a Rare Beauty márkáját 2019-ben alapította meg, míg Hailey Bieber 2022-ben hozta létre a Rhode vállalatot. Mindkét márka elképesztően népszerű a profi- és a hobbisminkelők köreiben is. Hailey Bieber márkája azonban felkapottabbnak tekinthető. A sztár 2025. május 28-án bejelentette, hogy eladta bőrápolási márkáját. Az akvizíció értéke 323 milliárd forint (1 millió dollár) volt, azonban Bieber továbbra is vezető szerepben maradt: kreatív igazgatóként és innovációs vezetőként is a vállalat élén áll.
Hailey kontra Selena
Mindkét márka alapja a hírességek és influenszerek elérése és a velük való együttműködés. Így érthető, miért gondolta mindkét marketingcsapat, hogy a különleges meghívottjainak tart egy külön utazást. A botrány azért robbant ki, mert mindkét márka ugyanarra a napra tette a vakációját, és ami ennél is durvább, hogyan ugyanazt a tematikát választották ehhez. Mindketten egy sípparadicsomos, havas esztétikát „álmodtak meg". Biztosan vannak olyanok, akik erre azt mondanák, hogy a véletlen műve. De a részletek téged is sokkolni fognak!
A hasonló tartalmak és képek mellett felmerül az influenszerek megjelenésének problémája is. Nagyon úgy tűnik, hogy a Hailey Bieber-féle utazáson sokkal nagyobb nevek jelentek meg, köztük Anok Yai, az év modellje is. Míg Selena Gomez által rendezett eseményeken csak kisebb tartalomgyártók vettek részt. Egyes influenszerek mindkét eseményre hivatalosak voltak, és dönteniük kellett, hova menjenek el.
A legapróbb részletekig megegyezett a kis sztárutazás. Például mindkét márka egyedi logójú pillecukrot csináltatott, amit aztán cuki sütögetős képekkel tettek ki. A helyszínek szinte megegyeztek, és nagyon hasonló intim, gyertyafényes vacsorát terveztek a hétvégére. Bár ezek mind apróságoknak tűnnek, de komoly, heteken át tartó marketing- és sajtómunka áll egy ilyen hétvégi kiruccanás mögött. Így minden logó, matrica, program és Instafotó tudatos építése a márkáknak. Nem csoda, hogy most TikTokon mindenki azt találgatja, vajon kit fognak kirúgni ezekért, mert az ilyen szintű egyezés nem lehet a véletlen műve. Sokan úgy gondolják az egyik oldal öteletei kiszivárogtak, a másik pedig megpróbálta lemásolni. Így az eddig szunnyadt Hailey Bieber kontra Selena Gomez botrány újra feléledt, és a rajongók kritikusabbak, mint valaha. Már eddig is rengeteg olyan alkalom volt, amikor Hailey Bieber Selena Gomezt utánozta, és ugyanez fordítva, de ez már egy teljesen új szint.
