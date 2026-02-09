Ő volt az igazi lázadó a királyi családban: Margit hercegnő meztelen fotókkal és szeretőkkel borzolta a kedélyeket

Ha modern hercegnőkre gondolunk, Katalin hercegné, Letícia királyné vagy Viktória svéd koronahercegnő neve ugrik be elsőre. Azonban közel sem ők voltak azok, akik a hercegnői szerep modern értelmezését megteremtették , de még csak nem is a tragikus sorsú Diana hercegné taposta ki az ösvényt. Margit hercegnő már évtizedekkel korában feszegette a határokat. Azonban a csillogó felszín alatt traumák, menekülés és tiltott szerelem keserítette meg a ma 24 éve elhunyt brit hercegnő életét.
Margit brit hercegnő élete
- 1930. augusztus 21-én született a Glamis kastélyban.
- Gyerekkorában édesapjuk öröme volt, de halála után parkolópályára került.
- Provokatív fotókkal, divatos szettekkel és féktelen partikkal vonta magára a figyelmet.
- Nem engedték hozzámenni lovászához, Peter Townsedhez, szerelem nélküli házasságba menekült, szeretőket tartott.
- 2002. február 9-én halt meg 71 évesen.
Édesapja öröme, a lázadó hercegnő születése
1930. augustus 21-én a Glamis kastélyban született, ezzel 300 év után ő volt az első brit királyi családtag, aki Skóciában jött világra. Margit hercegnő nővérével, a későbbi II. Erzsébettel együtt otthon nevelkedett, akiknek rangjukhoz mérten hétköznapi életet szántak, hisz ekkor még nem volt képben, hogy apjuk egyszer trónra kerül. Gyerekkorukban rengeteget civakodtak nővérével, az ütés, harapás sem volt ritka.
Miután nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról és édesapjuk lett a brit király, a hercegnőkkel szemben megnőttek az elvárások. Ugyanakkor Margitnak nagyobb szabadság jutott, lévén, hogy nem volt trónörökös. Édesapjuk VI. György eképp nyilatkozott róluk:
Erzsébet a büszkeségem, Margit az örömöm.
A kislány imádott a figyelem középpontjában lenni, színdarabokban szerepelt, tehetséges énekes és zongorista volt. Csakhogy a trónöröklés második helyén kevesebb rivaldafény jutott neki nővére mellett, amit a harsány, szókimondó lány igen nehezen viselt. Egész életében meg volt róla győződve, hogy neki kéne uralkodni, még ha erre nem is volt alkalmas. Lázadással hívta fel magára a figyelmet, például 15 évesen szokott rá a dohányzásra, ám ez még csak a kezdet volt.
Botrányhős a palotában: Margit hercegnő a divatikon
Szerény életre vágyó nővérével ellentétben Margit hercegnő nem vetette meg a luxust és minden eseményen emlékeztette a népet arra, hogy ő bizony egy brit királyi hercegnő. Ágyban elfogyasztott reggeli után még két órát a hercegnői fekhelyen töltve hallgatta a híreket, majd egy újabb óra forró fürdő után hosszasan tollászkodott. Rengeteget költött ruhákra és ékszerekre, a mindig stílusos hercegnő korának divatdiktátora volt.
Ugyanakkor hercegnői kötelezettségeinek csak módjával tett csak eleget. Szemléletes példa, hogy amikor egy ízben Anglia párizsi nagykövetségén kellett volna képviselni a brit koronát, betegségre hivatkozva lemondta az eseményt. Ez azonban csak ürügy volt, valójában csak nem akart elmenni az unalmasnak ígérkező fogadásra, így inkább egy neves francia fodrászszalonba látogatott. A családi események sem voltak számára szentek: II. Erzsébet és Fülöp herceg 10. házassági évfordulója helyett egy színházi előadásra látogatott.
Már házas asszony volt, amikor egy fürdőkádban meztelen kép készült róla, ami korábban példátlan volt nemhogy egy királyi hercegnőtől, még mezei arisztokratától is.
Nagy ő, toxikus házasság és szeretők hada
Margit hercegnő botrányos képe remekül illusztrálja, mitől lett bérelt helye a brit pletykalapok címlapjain: férfiügyei még mai szemmel is megbotránkoztatók. Élete nagy szerelme a daliás Peter Townsend pilóta volt, aki mintegy 16 évvel volt idősebb a hercegnőnél, két gyermek apja volt és megismerkedésükkor még házas volt. Ez, kiegészítve relatíve szerény jövedelmével alkalmatlanná tette arra, hogy beházasodjon a brit királyi családba.
Amikor a pilóta 1953-ban megkérte az akkor 22 éves hercegnő kezét, nővére egy 1772-es törvényre hivatkozva azt kérte, hogy várjanak a házassággal. Csakhogy ehhez Margitnak minden öröklési jogáról és bevételéről, valamint a királyi családban betöltött szerepéről le kellett volna mondania, így végül nem keltek egybe.
Talán a szerelmi csalódás miatt döntött úgy, hogy 1960-ban hozzámegy a notórius nőfaló és szoknyapecér Anthoy Armstrong-Jones fotóshoz egy fényűző esküvő keretein belül, mely az első élőben közvetített királyi esküvőként vonult be a történelembe. (Nem árt tudni, hogy nem sokkal ezelőtt derült ki, hogy Peter Townsend egy 19 éves belga lányt készül elvenni.) A párt egyetlen dolog tartotta össze, a szex, amiről jól ismert, hogy a stabil házasság gránitszilárdságú alapja. Nem is csoda, hogy a házaspár 1976-ban elvált, ezzel precedenst teremtve a királyi válások előtt.
Szeretők hadával vigasztalódott, melyek közül a leghírhedtebb egyértelműen Roddy Llewellyn volt, akinek a hercegnővel közös képei bejárták a bulvársajtót, megrengetve a monarchiát. Arról is keringett pletyka, hogy a hercegnő egy John Bindone nevű gengszterrel kerül romantikus viszonyba. Robert Brown nevű férfi pedig évtizedek óta bizonygatja, hogy ő Margit hercegnő Peter Townsendtől született, eltitkolt fia, ám a brit királyi család nem járult hozzá a DNS-vizsgálathoz.
Margit hercegnő utolsó évei és a lázadás vége
Noha fiatal korában rebellis volt, élete végére lenyugodott és nővére mellé állt, amikor gyerekei házassági botrányai kikezdték a brit királyi család renoméját. Például mind Diana walesi, illetve Sára yorki hercegnének pikírt levelet írt, amiért elárulták a monarchiát. Diana árulása különösen fájt neki, mivel korábban kifejezetten jó viszonyt ápoltak.
Utolsó éveiben egészsége is megromlott, az évtizedekig kartó dohányzás eredményeként fél tüdejét ki kellett venni, ám ekkor sem akart lassítani. 68 évesen például égési sérülésekkel szállították kórházba, amikor egy túl forró kádba szállt be. Végül 2002. február 9-én következett be Margit hercegnő halála.
Margit, a rebellis hercegnő
Margit brit királyi hercegnő számára az etikett csak akkor volt fontos, ha az ő érdekét védte, egyébiránt csak afféle útmutató volt számára. Azonban minden botránya ellenére élete végéig hű volt nővéréhez, élete utolsó évtizedeire a korona egyik fő támaszává vált.
