Ő volt az igazi lázadó a királyi családban: Margit hercegnő meztelen fotókkal és szeretőkkel borzolta a kedélyeket

Ha modern hercegnőkre gondolunk, Katalin hercegné, Letícia királyné vagy Viktória svéd koronahercegnő neve ugrik be elsőre. Azonban közel sem ők voltak azok, akik a hercegnői szerep modern értelmezését megteremtették , de még csak nem is a tragikus sorsú Diana hercegné taposta ki az ösvényt. Margit hercegnő már évtizedekkel korában feszegette a határokat. Azonban a csillogó felszín alatt traumák, menekülés és tiltott szerelem keserítette meg a ma 24 éve elhunyt brit hercegnő életét.

Margit hercegnő mindig lázadt a szabályok ellen.

Forrás: Getty Images

Margit brit hercegnő élete 1930. augusztus 21-én született a Glamis kastélyban.

Gyerekkorában édesapjuk öröme volt, de halála után parkolópályára került.

Provokatív fotókkal, divatos szettekkel és féktelen partikkal vonta magára a figyelmet.

Nem engedték hozzámenni lovászához, Peter Townsedhez, szerelem nélküli házasságba menekült, szeretőket tartott.

2002. február 9-én halt meg 71 évesen.

Édesapja öröme, a lázadó hercegnő születése

1930. augustus 21-én a Glamis kastélyban született, ezzel 300 év után ő volt az első brit királyi családtag, aki Skóciában jött világra. Margit hercegnő nővérével, a későbbi II. Erzsébettel együtt otthon nevelkedett, akiknek rangjukhoz mérten hétköznapi életet szántak, hisz ekkor még nem volt képben, hogy apjuk egyszer trónra kerül. Gyerekkorukban rengeteget civakodtak nővérével, az ütés, harapás sem volt ritka.

Miután nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról és édesapjuk lett a brit király, a hercegnőkkel szemben megnőttek az elvárások. Ugyanakkor Margitnak nagyobb szabadság jutott, lévén, hogy nem volt trónörökös. Édesapjuk VI. György eképp nyilatkozott róluk:

Erzsébet a büszkeségem, Margit az örömöm.

A kislány imádott a figyelem középpontjában lenni, színdarabokban szerepelt, tehetséges énekes és zongorista volt. Csakhogy a trónöröklés második helyén kevesebb rivaldafény jutott neki nővére mellett, amit a harsány, szókimondó lány igen nehezen viselt. Egész életében meg volt róla győződve, hogy neki kéne uralkodni, még ha erre nem is volt alkalmas. Lázadással hívta fel magára a figyelmet, például 15 évesen szokott rá a dohányzásra, ám ez még csak a kezdet volt.