Epermáz, szívecskék és cuki pöttyök: a legtrendibb Valentin-napi körmök, amikbe azonnal szerelmes leszel

Elhoztuk neked azokat a Valentin-napi körmöket, amiket egész évben nyugodtan viselhetsz, de ezen a különleges napon még több jelentést hordoznak magukban. Ha valami extra inspirációra vágysz, vagy csak unod már a sablonos körmöket, a legjobb helyen jársz!

Hidd el, a szívecskés Valentin-napi körmökön túl is van élet!

Forrás: Getty Images AsiaPac

A legvadítóbb Valentin-napi körmök gyűjteménye

A Valentin-napi körmök 2026-ban már nem csupán a szívecskékről és az egyszerű, piros színről szólnak: jóval sokrétűbbek, mint azt elsőre gondolnád!

Míg régen a szerelmesek napja a manikűr szempontjából egyet jelentett a minél több piros, annál jobb filozófiával, ma már inkább a kreativitás a főszereplő: visszatérnek a pasztell árnyalatok, a jeges színek és a bársonyos megoldások.

Akár a romantika híve vagy, akár az egyszerűbb, letisztult manikűröket részesíted előnyben, ebből a válogatásból biztosan megtalálod a kedvencedet!

Francia extrákkal

Ha maradnál az egyszerűbb megoldásoknál, de mégis valami különlegeset szeretnél, akkor ez a piros francia manikűr a tökéletes választás számodra!

Piros francia manikűr szívecskékkel.

Forrás: @iramshelton

Cukormáz manikűr

Egy Valentin-napi köröm is lehet pasztellszínű, ha megbolondítod néhány pöttyel és egy kis krómporral, így máris egy romantikus, izgalmas megjelentést kap!

Pasztell, krómporos köröm.

Forrás: @nailsbyzola

Szívecskés köröm

Na jó, azt te sem gondoltad, hogy kihagyjuk a szíveket! Ha igazán romantikus hangulatba szeretnél kerülni, próbáld ki ezt a cuki, de mégis szolidabb verziót!

Szívecskés francia manikűr.

Forrás: @nailsbyzola

Csókos köröm

Egyszerű, de nagyszerű Valentin-napi manikűr ez a natúr alap az apró kis csókos szájjal.

Csókos köröm.

Forrás: @iramshelton

Rózsaszín aura

Ha mindenáron tartózkodnál a vörös színtől, próbáld ki ezt a különleges hatású, pink körmöket!

Különleges, pink manikűr.

Forrás: @lolo.nailedit

