Epermáz, szívecskék és cuki pöttyök: a legtrendibb Valentin-napi körmök, amikbe azonnal szerelmes leszel

Elhoztuk neked azokat a Valentin-napi körmöket, amiket egész évben nyugodtan viselhetsz, de ezen a különleges napon még több jelentést hordoznak magukban. Ha valami extra inspirációra vágysz, vagy csak unod már a sablonos körmöket, a legjobb helyen jársz!
A legvadítóbb Valentin-napi körmök gyűjteménye
A Valentin-napi körmök 2026-ban már nem csupán a szívecskékről és az egyszerű, piros színről szólnak: jóval sokrétűbbek, mint azt elsőre gondolnád!
Míg régen a szerelmesek napja a manikűr szempontjából egyet jelentett a minél több piros, annál jobb filozófiával, ma már inkább a kreativitás a főszereplő: visszatérnek a pasztell árnyalatok, a jeges színek és a bársonyos megoldások.
Akár a romantika híve vagy, akár az egyszerűbb, letisztult manikűröket részesíted előnyben, ebből a válogatásból biztosan megtalálod a kedvencedet!
Francia extrákkal
Ha maradnál az egyszerűbb megoldásoknál, de mégis valami különlegeset szeretnél, akkor ez a piros francia manikűr a tökéletes választás számodra!
Cukormáz manikűr
Egy Valentin-napi köröm is lehet pasztellszínű, ha megbolondítod néhány pöttyel és egy kis krómporral, így máris egy romantikus, izgalmas megjelentést kap!
Szívecskés köröm
Na jó, azt te sem gondoltad, hogy kihagyjuk a szíveket! Ha igazán romantikus hangulatba szeretnél kerülni, próbáld ki ezt a cuki, de mégis szolidabb verziót!
Csókos köröm
Egyszerű, de nagyszerű Valentin-napi manikűr ez a natúr alap az apró kis csókos szájjal.
Rózsaszín aura
Ha mindenáron tartózkodnál a vörös színtől, próbáld ki ezt a különleges hatású, pink körmöket!
