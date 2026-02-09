Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségápolás

Epermáz, szívecskék és cuki pöttyök: a legtrendibb Valentin-napi körmök, amikbe azonnal szerelmes leszel

WireImage - Jeff Vespa
szépségápolás manikűr Valentin nap
Nagy Kata
2026.02.09.
Jön az év legromantikusabb napja és vele a friss körömtrendek is, amik nem a giccsről, hanem a játékosságról és az eleganciáról szólnak. Kattints a legcsábítóbb Valentin-napi körmökért!

Elhoztuk neked azokat a Valentin-napi körmöket, amiket egész évben nyugodtan viselhetsz, de ezen a különleges napon még több jelentést hordoznak magukban. Ha valami extra inspirációra vágysz, vagy csak unod már a sablonos körmöket, a legjobb helyen jársz!

Női kéz Valentin-napi körmökkel
Hidd el, a szívecskés Valentin-napi körmökön túl is van élet! 
Forrás: Getty Images AsiaPac

A legvadítóbb Valentin-napi körmök gyűjteménye 

A Valentin-napi körmök 2026-ban már nem csupán a szívecskékről és az egyszerű, piros színről szólnak: jóval sokrétűbbek, mint azt elsőre gondolnád!

 Míg régen a szerelmesek napja a manikűr szempontjából egyet jelentett a minél több piros, annál jobb filozófiával, ma már inkább a kreativitás a főszereplő: visszatérnek a pasztell árnyalatok, a jeges színek és a bársonyos megoldások

Akár a romantika híve vagy, akár az egyszerűbb, letisztult manikűröket részesíted előnyben, ebből a válogatásból biztosan megtalálod a kedvencedet! 

Francia extrákkal 

Ha maradnál az egyszerűbb megoldásoknál, de mégis valami különlegeset szeretnél, akkor ez a piros francia manikűr a tökéletes választás számodra! 

Piros francia manikűr szívecskékkel. 
Forrás: @iramshelton

Cukormáz manikűr 

Egy Valentin-napi köröm is lehet pasztellszínű, ha megbolondítod néhány pöttyel és egy kis krómporral, így máris egy romantikus, izgalmas megjelentést kap!

Pasztell, krómporos köröm. 
Forrás:  @nailsbyzola

Szívecskés köröm

Na jó, azt te sem gondoltad, hogy kihagyjuk a szíveket! Ha igazán romantikus hangulatba szeretnél kerülni, próbáld ki ezt a cuki, de mégis szolidabb verziót! 

Szívecskés francia manikűr. 
Forrás: @nailsbyzola

Csókos köröm

Egyszerű, de nagyszerű Valentin-napi manikűr ez a natúr alap az apró kis csókos szájjal. 

Csókos köröm. 
Forrás: @iramshelton

Rózsaszín aura

Ha mindenáron tartózkodnál a vörös színtől, próbáld ki ezt a különleges hatású, pink körmöket!

Különleges, pink manikűr. 
Forrás: @lolo.nailedit

Ha érdekelnek a körömtrendek, csekkold ezeket a cikkeket is: 

Dalmata körömtrend, amiktől még maga Szörnyella is frászt kapna

A 2026-os szezon egyik legizgalmasabb körömtrendje a dalmatapöttyökkel díszített manikűr, ami tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de mégis letisztult megjelenést a kezeiden.

5 koktél ihlette manikűr, ami azonnal levesz a lábadról

A koktél-inspirálta körömtrend új szintre emeli a manikűrödet, ahol az Aperol Spritz, az Espresso Martini és a Limoncello nem csupán egy ínycsiklandó ital, hanem művészet kifejezetten a te kezeidre szabva.

3 elavult körömszín, ami miatt a kezeid akár nyugdíjba is vonulhatnak

Talán már te is észrevetted, hogy vannak olyan körömszínek, amik azonnal ragyogóbbá és fiatalosabbá teszik a kezedet – de sajnos ugyanígy vannak olyanok is, amik öregítenek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu