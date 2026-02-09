Megmagyarázhatatlan tragédia: holtan találtak rá Amy Winehouse riválisára, Sarah Aspinra

Szombat reggel holtan találtak rá otthonában Sarah Aspinra. A 47 évesen elhunyt hölgy neve akkor került a köztudatba, amikor 2011-ben randizgatni kezdett Amy Winehouse férjével, Blake Fielder-Civillel. Ebben az évben a sajtó a címlapokon foglalkozott a furcsa szerelmi háromszöggel, ami végül a Back to Black énekesnőjének halálával és a férfi börtönbüntetésével záródott le. Sarah és Blake a tragikus körülmények ellenére összejöttek és közösen nevelték Jack nevű gyermeküket 2018-as szakításukig.

47 évesen meghalt Sarah Aspin, Amy Winehouse riválisa, aki elszerette tőle a férjét, Blake Fielder-Civilt

Mit lehet tudni a tragédiáról? Sarah Aspinra szombat reggel holtan találtak Leeds-i otthonában

A rendőrség nem hozott nyilvánosságra semmilyen információt a tragédia részleteiről

A városi rendőrség szóvivője szűkszavúan annyit árult el, hogy a halál okát egyelőre még nem tudták megállapítani

Sarah Aspin ingatlanjában őrizetbe vettek egy férfit, azonban a jelentések szerint nem a halálesettel összefüggésben tartoztatták le, hanem más bűncselekmények miatt

Hétfő reggeltől virágcsokrok gyülekeznek a leedsi ház bejáratánál

Sarah Aspin halála körül sok a megválaszolatlan kérdés

A The Sun arról írt, hogy a rendőrség egyelőre a sötétben tapogatózik és nem tudták még megállapítani a tragédia okát és körülményeit. Egyelőre annyit tudni csak, hogy Sarah 47 éves korában életét vesztette. Halálhírét lánya, Melody-Rose Hampshire a közösségi médiában erősítette meg:

„Elfogytak a szavak! Nagyon szeretlek édesanyám! Ez nem lehet igaz! Csak azt akartam, hogy itt legyél velem, hogy beszélhessünk és együtt bohóckodhassunk! Már most unalmas az élet nélküled" - írta Facebook-oldalán a gyászoló családtag.

DEVELOPING: Former husband of Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil's wife "Sarah Aspin" aged 47 has died. pic.twitter.com/Q7Zgt4azQU — Amy Winehouse Updates (@AmyTweethouse) February 9, 2026

