Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

Jövőre is konganak a harangok: 2026 közelgő sztáresküvői - Videó

Shutterstock - Grbic
szerelem sztáresküvő lakodalom
Nagy Kata
2026.01.04.
Ha imádod az igazi mesebeli szerelmi történeteket, akkor 2026 a te éved lesz! Idén ugyanis csak úgy lubickolunk majd a szebbnél szebb sztáresküvőkben – csak győzzük őket kivárni!

Szerelmes celebek, nagy tervek, romantikus ceremóniák, egy kis jóslat és sok-sok sztáresküvő – kell ennél több 2026-ra?! A közelgő lakodalmak minden eddiginél fényesebbnek ígérkeznek, lássuk hát, hogy kik állnak oltár elé, hogy kimondják a boldogító igent! 

A 2026-os év egyik legnagyobb sztáresküvője Cristiano Ronaldoé lesz
2026 tele lesz sztáresküvőkkel. 
Forrás: Getty Images

2026 legnagyobb sztáresküvői

Csajok, ideje megkapaszkodni a kristálycukros szélű martinis poharakban és elmerengeni egy kicsit az idei év legnagyobb durranásaiban, a sztáresküvőkben. Az esküvőszervezők már most dörzsölik a tenyerüket, a legnagyobb divatházak pedig már elkezdték a versengést azért, hogy ők öltöztethessék 2026 menyasszonyait. Hogy kik lesznek ők? Mutatjuk! 

Taylor Swift 

Az énekesnő és a profi sportoló, Travis Kelce kapcsolata 2023-ban indult, amikor a férfi Taylor Eras turnéján egy barátság-karkötőt próbált adni a jövendőbeli szerelmének, amin természetesen a telefonszáma is rajta volt. A küldetés úgy tűnik sikeres volt, ugyanis 2025-ben a pár eljegyezte egymást egy romantikus lánykérés keretében, jövőre pedig minden bizonnyal hetedhét országra szóló menyegzőre számíthatunk. A rajongók elképesztő izgalommal várják a nagy napot, egy jósnő pedig már azt is megjövendölte, hogy az esküvő június hatodikán lesz. 

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 11: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs and Taylor Swift embrace after defeating the San Francisco 49ers in overtime during Super Bowl LVIII at Allegiant Stadium on February 11, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)
Taylor és Travis 2023 óta egy pár. 
Forrás: Getty Images

Georgina Rodríguez

Bár sokan azt hitték, hogy sosem jön el ez a nap, 2025 augusztus 11-én a világhírű focista 8 év és 5 gyermek után végre feltette a nagy kérdést szerelmének egy bolygónyi méretű gyémántgyűrűvel. Georgina természetesen a legnagyobb örömmel mondott igent és abban egészen biztosak lehetünk, hogy a lagzijuk minden lesz, csak szolid nem! 

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 03: Georgina Rodriguez and Cristiano Ronaldo attend the MTV EMAs 2019 at FIBES Conference and Exhibition Centre on November 03, 2019 in Seville, Spain. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Valószínűleg az év legnagyobb luxusesküvője lesz Ronaldo lagzija. 
Forrás: Getty Images

Zendaya

Hollywood egyik legszimpatikusabb párosa, Zendaya és Tom Holland 2021 óta alkot hivatalosan is egy párt, a gyönyörű színésznő pedig a 2025-ös Golden Globe-on már egy csodás eljegyzési gyűrűvel jelent meg a kezén. Bár úgy tudjuk, hogy a sztárpár nem sietteti a lakodalmat, azért bízunk benne, hogy hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket. 

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 05: Zendaya and Tom Holland pose at a photocall for "Spider-Man: No Way Home" at The Old Sessions House on December 5, 2021 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/WireImage)
Zendaya és Tom is egybekelnek idén. 
Forrás: Getty Images

Dua Lipa

Callum Turner és a szexi énekesnő 2024-ben jöttek össze, 2025-ben pedig már egy eljegyzési gyűrűs kép is felkerült az énekesnő Instagramjára. Az biztos, hogyha ilyen tempóban haladnak tovább, akár már az év elején is beteljesedhet a frigy! 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: (L-R) Callum Turner and Dua Lipa attend the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by John Shearer/WireImage)
Dua Lipa fejét is bekötik. 
Forrás: Getty Images

Milyen esküvőkre számíthatunk idén? 

2026-ban sem lesznek üresek a templomok, ugyanis rengeteg celeb jegyezte el egymást tavaly. Az év egyik legnagyobb durranása Taylor Swift és Travis Kelce lánykérése volt, de Tom Holland is eljegyezte Zendayát, ahogy végre valahára Christiano Ronaldo is Georgina Rodríguezt. Dua Lipa sem lesz mr sokáig hajadon, ő már a menyasszonyi ruhákat is nézegeti! 

@life.hu_official

Celeb esküvők, amiket 2026-ra várunk 2026-ban sem lesz hiány hetedhét országra szóló lakodalmakban a hírességeknél! #life #esküvő #sztáresküvő #DuaLipa #TaylorSwift #Zendaya #CristianoRonaldo

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ha szívesen olvasnál még esküvőkről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Különleges menyasszonyi ruhát viselt Emilio lánya az esküvőjén - Fotó

Egyedülálló ruhadarabban mondta ki a boldogító igent Gáspár Tina, amit egyenesen Dubajban készítettek. Emilio lánya valódi angyalként ragyogott benne az esküvőjén.

Ingyen akarta megoldani az esküvőjét egy sóher jegyespár, a násznép tagjai kiakadtak

A násznép tagjainak jószívűségét használta volna ki egy sóher jegyespár. A házasulandó felek azt tervezték, hogy ingyen esküvőt tartanak, ahol a vendégek teremtik meg nekik a szükséges körülményeket.

Sosem hallott részletek derültek ki Millie Bobby Brown esküvőjéről

A Stranger Things sztárja és szerelme még tavaly házasodtak össze. Millie Bobby Brown most egy podcastban árulta el nagy napjuk részleteit.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu