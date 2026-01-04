Jövőre is konganak a harangok: 2026 közelgő sztáresküvői - Videó

Szerelmes celebek, nagy tervek, romantikus ceremóniák, egy kis jóslat és sok-sok sztáresküvő – kell ennél több 2026-ra?! A közelgő lakodalmak minden eddiginél fényesebbnek ígérkeznek, lássuk hát, hogy kik állnak oltár elé, hogy kimondják a boldogító igent!
2026 legnagyobb sztáresküvői
Csajok, ideje megkapaszkodni a kristálycukros szélű martinis poharakban és elmerengeni egy kicsit az idei év legnagyobb durranásaiban, a sztáresküvőkben. Az esküvőszervezők már most dörzsölik a tenyerüket, a legnagyobb divatházak pedig már elkezdték a versengést azért, hogy ők öltöztethessék 2026 menyasszonyait. Hogy kik lesznek ők? Mutatjuk!
Taylor Swift
Az énekesnő és a profi sportoló, Travis Kelce kapcsolata 2023-ban indult, amikor a férfi Taylor Eras turnéján egy barátság-karkötőt próbált adni a jövendőbeli szerelmének, amin természetesen a telefonszáma is rajta volt. A küldetés úgy tűnik sikeres volt, ugyanis 2025-ben a pár eljegyezte egymást egy romantikus lánykérés keretében, jövőre pedig minden bizonnyal hetedhét országra szóló menyegzőre számíthatunk. A rajongók elképesztő izgalommal várják a nagy napot, egy jósnő pedig már azt is megjövendölte, hogy az esküvő június hatodikán lesz.
Georgina Rodríguez
Bár sokan azt hitték, hogy sosem jön el ez a nap, 2025 augusztus 11-én a világhírű focista 8 év és 5 gyermek után végre feltette a nagy kérdést szerelmének egy bolygónyi méretű gyémántgyűrűvel. Georgina természetesen a legnagyobb örömmel mondott igent és abban egészen biztosak lehetünk, hogy a lagzijuk minden lesz, csak szolid nem!
Zendaya
Hollywood egyik legszimpatikusabb párosa, Zendaya és Tom Holland 2021 óta alkot hivatalosan is egy párt, a gyönyörű színésznő pedig a 2025-ös Golden Globe-on már egy csodás eljegyzési gyűrűvel jelent meg a kezén. Bár úgy tudjuk, hogy a sztárpár nem sietteti a lakodalmat, azért bízunk benne, hogy hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket.
Dua Lipa
Callum Turner és a szexi énekesnő 2024-ben jöttek össze, 2025-ben pedig már egy eljegyzési gyűrűs kép is felkerült az énekesnő Instagramjára. Az biztos, hogyha ilyen tempóban haladnak tovább, akár már az év elején is beteljesedhet a frigy!
Milyen esküvőkre számíthatunk idén?
2026-ban sem lesznek üresek a templomok, ugyanis rengeteg celeb jegyezte el egymást tavaly. Az év egyik legnagyobb durranása Taylor Swift és Travis Kelce lánykérése volt, de Tom Holland is eljegyezte Zendayát, ahogy végre valahára Christiano Ronaldo is Georgina Rodríguezt. Dua Lipa sem lesz mr sokáig hajadon, ő már a menyasszonyi ruhákat is nézegeti!
