Elmúlóban a szerelem? Ez a 6 másodperces mozdulat megmentheti a kapcsolatodat

A legtöbb hosszútávú kapcsolatban is egy idő után alábbhagy a szenvedély és olyanná válik, mint Colombo felesége: tudjuk, hogy létezik, de nálatok valahogy sosem bukkan fel. Dr. John Gottman szerint viszont nem kell rögtön párterapeutához rohannod, elég egy 6 másodperces mozdulat, amivel a másik tudtára adhatod, hogy még mindig vonzódsz hozzá és nem csak azért vagy vele, mert így olcsóbb a rezsi és van kivel veszekedni esténként a távirányítón.

Úgy nehéz összetartani egy párkapcsolatot, ha a hétköznapi problémák előnyt élveznek. Szerencsére ez mindössze egy 6 másodperces rituáléval megváltoztatható.

Forrás: Shutterstock

A 6 másodperces párkapcsolati trükk alapjai

A rutinszerű puszik helyett tudatos és hosszú kapcsolódás megteremtése.

Ennyi idő alatt az agyad elhiszi, hogy nem csak lakótársak vagytok.

Az oxitocin segít elviselni a másik idegesítő szokásait is.

Érdemes a gyerekek előtt smárolni, mert ezzel lehet megteremteni az érzelmi biztonságot.

Napi két alkalom már gyorsan érezhető a változást okoz a közérzetedben.

Ez a pár pillanatnyi figyelem többet ér bármilyen méregdrága, izzadtságszagú vacsoránál, ahol úgyis csak a telefonotokat nyomkodnátok. Próbáld csak ki, és rá fogsz jönni, hogy a párod még mindig sokkal értékesebb, mint a telefon kijelzőjén lévő hírfolyamod. Dr. Gottman, A jól működő házasság 7 alapelve című könyv és megannyi egyéb alkotás szerzője szerint napi mindössze 6 másodperc csókolózás és 20 másodperc ölelés után más megvilágításba kerül majd a kapcsolatotok.

Tudomány a hálószobában

Dr. John Gottman szerint a búcsúzás és az üdvözlés rítusai kritikusak egy párkapcsolat összetartásában. Egy gyors puszi az arcra nagyjából annyit ér, mint egy lájkot dobni a nagymamád sütis posztjára: kedves, de senkit nem hoz lázba. Mindössze 6 másodperc csókolózás jelentőségteljesebbé tudja tenni ezeket az alkalmakat és meg tudják teremteni a valódi intimitást. Tanulmányok igazolják, hogy ennyi idő kell, hogy az agyad azt érezze, biztonságban vagy és a melletted álló ember a szövetségesed. Ez olyan kevés idő, hogy még a reggeli rohanásba is bőven belefér, és akkor is, amikor hulla fáradtan hazaesel és csak bezuhannál az ágyba.

Hormonfröccs a szürke hétköznapokra

A tudomány szerint az oxitocin nevű hormon felelős az érzelmi kötődésért. Ez az a hormon, ami miatt az anyák nem hagyják ott a síró babát az erdőben, és ami miatt te is képes lehetsz újra vonzódni ahhoz az emberhez, akivel egy fedél alatt élsz. Egy hosszú csók alatt ez a kis vegyület elönti az agyadat és újjáépíti a feszültséget kettőtök közül. Olyan, mint egy érzelmi szoftverfrissítés. Hirtelen azt érzed, hogy elpárolog a feszültség és már nem akarod megfojtani a másikat a horkolása miatt.