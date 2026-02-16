Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megszakad a szív: Harper Beckham olyan fotót posztolt, amelyen magához öleli elhidegült bátyját, Brooklyn Bechamet

békülés testvérkapcsolat Brooklyn Beckham Harper Beckham
Komáromi Bence
2026.02.16.
Jelzésértékű fényképet osztott meg Instagram-oldalán a legfiatalabb Beckham gyerek. A 14 éves Harper Beckham érzelemdús fotót posztolt a testvéreiről, a képén pedig Brooklyn kapta a főszerepet.

Hiába a családi viszály, Harper Beckham bátyjához fűződő szeretete a konfliktus ellenére is töretlen. A 14 éves tinilány Valentin-napon egyértelművé tette, hogy hiányzik neki az elhidegült bátyja, amikor egy olyan gyerekkori fotót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen szorosan magához öleli a kedvenc bátyját, Brooklyn Beckhamet.

Harper Beckham és Brooklyn Beckham nagyon közeli viszonyban voltak egymással a családi viszály előtt
Forrás: WireImage

Brooklyn Beckham megszakította a kapcsolatot a családjával

  • Az elmúlt hónapokban a szakács letörölte minden rokonát a közösségi médiában, és a szüleivel csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni
  • Januárban végérvényesen felégetett maga mögött minden hidat, amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre
  • Nem sokkal később kiderült, hogy a tékozló fiú botránykönyvet akar kiadni az életéről és arra készül, hogy Meghan Markle és Harry herceg nyomdokaiba lépjen
  • Bár a családtagjainak nagy része tudomásul vette, hogy Brooklyn nem kíváncsi rájuk, a kishúga, Harper Beckham nem adja fel a reményt, hogy visszakapja a szeretett bátyját

Harper Beckham nem hajlandó lemondani a bátyjáról

Most a Page Six szúrta ki, hogy Brooklyn Beckham kishúga Valentin-nap nem rózsákat, szívecskéket vagy romantikus bejegyzéseket osztott meg az Instagram-oldalán, hanem egy testvéreivel közös gyerekkori fotót posztolt. Harper ráadásul szívfacsaró sorokkal osztotta meg a bátyjaival közös képüket:

„Annyira szeretlek mindannyiótokat, hogy szavakkal nem tudom kifejezni"

Ha Brooklynnak egy ilyen vallomás után sem lágyul meg a szíve - legalább a húga felé - akkor már nem tudjuk, hogy mi kellene ahhoz, hogy újra nyisson a családtagjai felé.

Harper Beckham és Brooklyn Beckham érzelemdús fotóját itt tudjátok megtekinteni:

Harper Beckham szorosan magához öleli új képén az elhidegült bátyját, Brooklyn Beckhamet
Forrás: Instagram

A Beckham családi konfliktus részleteiről itt olvashattok bővebben:

