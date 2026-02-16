Reggel vagy este? Kiderült, mikor a leghatékonyabb a súlyzós edzés

Sokaknak okoz fejtörést, hogy mennyi energiát fektetnek az edzőtermi munkába anélkül, hogy látszana a fejlődés. Gyakran nem az edzésprogrammal van a gond, hanem azzal, hogyan és mikor végzik a gyakorlatokat. Mindenki más tippeket ad: egyesek azt mondják, reggel érdemes edzeni, mások a délutánt vagy estét ajánlják, van, aki szerint bizonyos napokat érdemes kihagyni. A sok ellentmondás könnyen frusztráló lehet, és nehezebb átlátni, mi az, ami valóban számít. A szakértők szerint létezik egy optimális időszak a súlyzós edzésre – és könnyen lehet, hogy nem az, amire eddig esküdtél.

Nem az számít, mennyit, hanem mikor: ezért fontos a súlyzós edzés időpontja

Forrás: Moment RF

A szakértők szerint a kora délutáni, ebéd utáni időszak lehet a legkedvezőbb a súlyzós edzésre.

A test teljesítménye délután és kora este éri el a csúcsát a magasabb testhőmérséklet és hatékonyabb idegrendszeri működés miatt.

A rendszeresség fontosabb, mint a tökéletes időpont: a szervezet alkalmazkodik a megszokott edzésidőhöz.

Az éhgyomros és az étkezés utáni súlyzós edzés között nincs jelentős különbség az izomnövekedés szempontjából.

A napi összes fehérjebevitel fontosabb, mint az edzés utáni 30–60 perces anabolikus ablak.

Ha kardiót és súlyzós edzést is végzel egy nap, érdemes legalább három órát hagyni közöttük, és először a súlyzós edzést elvégezni.

A legintenzívebb edzéseket akkorra időzítsd, amikor a legkipihentebb vagy.

Hetente kétszeri edzés izomcsoportonként hatékonyabb lehet, mint a heti egyszeri terhelés.

A hosszú távú fejlődés kulcsa a következetesség, nem az időzítés apró részletei.

Sok múlik a súlyzós edzés időzítésén

Michael Betts, a TRAINFITNESS igazgatója szerint gyakran halljuk a klasszikus tanácsokat: a reggeli edzés jobb a zsírégetéshez, az esti edzés izmot épít, pénteken nem érdemes edzeni, hétfőn viszont kötelező. „A testünk nem stopperóra szerint működik, és bár az időzítésnek lehet némi hatása, nem ez a legfontosabb tényező az eredményekhez” – mondja Betts.

A szakértők többsége szerint a súlyzós edzésre a kora délutáni, ebéd utáni időszak bizonyulhat a legkedvezőbbnek.

Betts és Adam Enaz, az Enaz Fitness alapítója szerint a teljesítmény a nap folyamán változik, de a legtöbben délután vagy kora este tudják a legerősebben aktiválni az izmaikat, ekkor magasabb a testhőmérséklet, az idegrendszer hatékonyabban működik, és a szervezet már bemelegedett.

Enaz szerint az optimális időszak nagyjából 14:30 és 20:30 között van, de ha valaki reggel tud következetesen edzeni, az is tökéletesen működik.

A legfontosabb a rendszeresség: ha mindig ugyanabban az időben edzel, a tested alkalmazkodik ehhez.