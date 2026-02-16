Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter Iris kollekciója volt a BCEFW legmeghatóbb pillanata

A Budapest Central European Fashion Week minden szezonban tartogat meglepetéseket. Láttunk már extrém szetteket, vakuvillogást, merész kivágásokat és Instagramra szabott pillanatokat. De az idei Budapest Fashion Week egyik legerősebb élménye nem a hangerőről szólt – hanem a csendről.
Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter AW2627 bemutatója új szintre emelte a magyar divatot
- A Budapest Central European Fashion Week egyik legérzelmesebb pillanata Merő Péter AW2627-es Iris kollekciója volt.
- A magyar divattervező színházi múltja minden részletben visszaköszönt a kifutón.
- A BCEFW-n a magyar modellek és a magyar márka világszintű hangulatot teremtettek.
Merő Péter egy autodidakta divattervező. Nem divatiskolából érkezett, hanem a színpadról. Tíz évig élt Berlinben balett-táncosként, és a Friedrichstadt-Palast falai között talált rá arra, ami végül mindent megváltoztatott. A színház varrótermében tanulta meg a szakma fortélyait – testközelből, kézzel, türelemmel.
Talán ezért van az, hogy minden MERO-darabban van valami színházi. Nem teátrális, nem túlzó – inkább egy csipetnyi drámai finomság. A márkát ikertestvérével álmodta meg 2014-ben, és azóta lassan, de biztosan építette fel a saját világát.
Iris – Amikor egy pillantás inspirál
Az AW2627 kollekció az írisz, a szem színes része köré épül. Ami egyébként elsőre egyszerű koncepciónak tűnhet, de a kifutón ülve rájöttünk, hogy ez sokkal több, mint amire először gondoltunk. Az írisz nemcsak szín, hanem érzelem. Egy pillantás, ami elárul mindent – vagy éppen semmit.
A modellek lassan lépdeltek a kifutón, a fények pedig úgy játszottak a textúrákon, mintha minden ruha saját történetet mesélne. Ívelt vonalak, körkörös formák, réteges anyagok. Borostyánba hajló, mélykék, füstös lila – olyan árnyalatok, amik nem harsányak, mégis odavonzzák a tekintetet.
Egy magyar márka, ami már túl van a határokon
A MERO neve nem ismeretlen a nemzetközi divatvilágban sem. A ruhák megjelentek Milánóban, Bécsben, Dubaiban és Bangkokban, és olyan világsztárok választották már a márkát, mint Pamela Anderson vagy Natassja Kinski.
És persze ott van Palvin Barbara, akinek esküvői ruhájával a MERO még az amerikai Vogue oldalaira is felkerült. Egy magyar divattervező számára ez nemcsak siker, hanem visszaigazolás is.
Nem trend, hanem érzés
A Budapest Central European Fashion Week tele van impulzussal. A BCEFW lüktet, pezseg, néha túl is csordul. Az Iris kollekció azonban nem akart versenyezni a zajjal. Nem követte a gyors trendeket, nem próbált mindenáron kitűnni.
A divat nemcsak látvány. Hanem kapcsolat. Egy tekintet, egy anyag, egy mozdulat – és hirtelen benne vagy egy történetben.
