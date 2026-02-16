Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter Iris kollekciója volt a BCEFW legmeghatóbb pillanata

A Budapest Central European Fashion Week minden szezonban tartogat meglepetéseket. Láttunk már extrém szetteket, vakuvillogást, merész kivágásokat és Instagramra szabott pillanatokat. De az idei Budapest Fashion Week egyik legerősebb élménye nem a hangerőről szólt – hanem a csendről.

Borzasztóan nagyot alkotott MERO a Budapest Central European Fashion Weeken.

Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter AW2627 bemutatója új szintre emelte a magyar divatot A Budapest Central European Fashion Week egyik legérzelmesebb pillanata Merő Péter AW2627-es Iris kollekciója volt.

A magyar divattervező színházi múltja minden részletben visszaköszönt a kifutón.

A BCEFW-n a magyar modellek és a magyar márka világszintű hangulatot teremtettek.

Merő Péter egy autodidakta divattervező. Nem divatiskolából érkezett, hanem a színpadról. Tíz évig élt Berlinben balett-táncosként, és a Friedrichstadt-Palast falai között talált rá arra, ami végül mindent megváltoztatott. A színház varrótermében tanulta meg a szakma fortélyait – testközelből, kézzel, türelemmel.

Talán ezért van az, hogy minden MERO-darabban van valami színházi. Nem teátrális, nem túlzó – inkább egy csipetnyi drámai finomság. A márkát ikertestvérével álmodta meg 2014-ben, és azóta lassan, de biztosan építette fel a saját világát.

Iris – Amikor egy pillantás inspirál

Az AW2627 kollekció az írisz, a szem színes része köré épül. Ami egyébként elsőre egyszerű koncepciónak tűnhet, de a kifutón ülve rájöttünk, hogy ez sokkal több, mint amire először gondoltunk. Az írisz nemcsak szín, hanem érzelem. Egy pillantás, ami elárul mindent – vagy éppen semmit.

A modellek lassan lépdeltek a kifutón, a fények pedig úgy játszottak a textúrákon, mintha minden ruha saját történetet mesélne. Ívelt vonalak, körkörös formák, réteges anyagok. Borostyánba hajló, mélykék, füstös lila – olyan árnyalatok, amik nem harsányak, mégis odavonzzák a tekintetet.

Egy magyar márka, ami már túl van a határokon

A MERO neve nem ismeretlen a nemzetközi divatvilágban sem. A ruhák megjelentek Milánóban, Bécsben, Dubaiban és Bangkokban, és olyan világsztárok választották már a márkát, mint Pamela Anderson vagy Natassja Kinski.