Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter Iris kollekciója volt a BCEFW legmeghatóbb pillanata

Török Gergely
2026.02.16.
Gyönyörű színek és meglepő formák. Merő Péter AW2627-es, Iris névre keresztelt kollekciója olyan volt, mint egy mély levegővétel egy túlzsúfolt szobában.

A Budapest Central European Fashion Week minden szezonban tartogat meglepetéseket. Láttunk már extrém szetteket, vakuvillogást, merész kivágásokat és Instagramra szabott pillanatokat. De az idei Budapest Fashion Week egyik legerősebb élménye nem a hangerőről szólt – hanem a csendről.

Borzasztóan nagyot alkotott MERO a Budapest Central European Fashion Weeken. 
Forrás: mw

Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter AW2627 bemutatója új szintre emelte a magyar divatot

  • A Budapest Central European Fashion Week egyik legérzelmesebb pillanata Merő Péter AW2627-es Iris kollekciója volt.
  • A magyar divattervező színházi múltja minden részletben visszaköszönt a kifutón.
  • A BCEFW-n a magyar modellek és a magyar márka világszintű hangulatot teremtettek.

Merő Péter egy autodidakta divattervező. Nem divatiskolából érkezett, hanem a színpadról. Tíz évig élt Berlinben balett-táncosként, és a Friedrichstadt-Palast falai között talált rá arra, ami végül mindent megváltoztatott. A színház varrótermében tanulta meg a szakma fortélyait – testközelből, kézzel, türelemmel.

Talán ezért van az, hogy minden MERO-darabban van valami színházi. Nem teátrális, nem túlzó – inkább egy csipetnyi drámai finomság. A márkát ikertestvérével álmodta meg 2014-ben, és azóta lassan, de biztosan építette fel a saját világát.

Iris – Amikor egy pillantás inspirál

Az AW2627 kollekció az írisz, a szem színes része köré épül. Ami egyébként elsőre egyszerű koncepciónak tűnhet, de a kifutón ülve rájöttünk, hogy ez sokkal több, mint amire először gondoltunk. Az írisz nemcsak szín, hanem érzelem. Egy pillantás, ami elárul mindent – vagy éppen semmit.

A modellek lassan lépdeltek a kifutón, a fények pedig úgy játszottak a textúrákon, mintha minden ruha saját történetet mesélne. Ívelt vonalak, körkörös formák, réteges anyagok. Borostyánba hajló, mélykék, füstös lila – olyan árnyalatok, amik nem harsányak, mégis odavonzzák a tekintetet.

Egy magyar márka, ami már túl van a határokon

A MERO neve nem ismeretlen a nemzetközi divatvilágban sem. A ruhák megjelentek Milánóban, Bécsben, Dubaiban és Bangkokban, és olyan világsztárok választották már a márkát, mint Pamela Anderson vagy Natassja Kinski.

És persze ott van Palvin Barbara, akinek esküvői ruhájával a MERO még az amerikai Vogue oldalaira is felkerült. Egy magyar divattervező számára ez nemcsak siker, hanem visszaigazolás is.

Nem trend, hanem érzés

A Budapest Central European Fashion Week tele van impulzussal. A BCEFW lüktet, pezseg, néha túl is csordul. Az Iris kollekció azonban nem akart versenyezni a zajjal. Nem követte a gyors trendeket, nem próbált mindenáron kitűnni.

A divat nemcsak látvány. Hanem kapcsolat. Egy tekintet, egy anyag, egy mozdulat – és hirtelen benne vagy egy történetben.

MERO kollekció a BCEFW-n.
MERO kollekciója a BCEFW-n.
mw

