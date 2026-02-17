Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
megfelelési kényszer konfliktuskerülés személyiségfejlődés
Life
2026.02.17.
„Milyen ügyes, igazi jó kislány!” – hallottad kiskorodban, miközben a fiúknak mindent elnéztek. A jókislány-szindróma miatt az alkalmazkodás lett a szuper erőd, de felnőttként ez már gátolja a karriered és a belső békéd. Ne hagyd, hogy a gyermekkori elvárások korlátozzanak!

A jókislány-szindróma az a jelenség, amely meghatározza a gyermekkori szocializációnkat és felnőttkori gátjainkat. A társadalom már a homokozóban kiosztotta a szerepeket: a fiúktól csínytevéseket vártak, tőled viszont szófogadást. Az iskolában ez csak tovább erősödött, és így lett belőled – az okos, kreatív kislányból – egy végrehajtó, aki fél kilógni a sorból.

Jókislány-szindróma miatt szorongó fiatal nő
A jókislány-szindróma egyik leggyakoribb kísérője a folyamatos szorongás: vajon elég jó vagyok vagy csalódást okozok másoknak?
Forrás:  123rf.com

5 jel, hogy te is a jókislány-szindrómával küzdesz

  • Kényszeresen kérsz bocsánatot
  • Nem tudsz "nemet" mondani
  • Mások hangulatát menedzseled
  • Inkább csendben maradsz és elvégzed mások munkáját is
  • Folyamatosan visszaigazolásokra van szükséges

Jókislány-szindróma: miért neveltek szófogadásra?

A jókislány-szindróma fojtogató bűntudatban és konfliktuskerülésben tér vissza felnőttkorban. Figyeld meg magad: hányszor kérsz bocsánatot egy nap olyan dolgokért is, amelyekhez semmi közöd? Bocsánatot kérsz, ha valaki neked jön vagy csupán azért, mert létezel. Ez nem a te hibád! Valójában nem azért kérsz többször bocsánatot, mert „jobb ember” vagy, hanem mert a belső mértékszinted máshol van. Sokkal több helyzetet élsz meg olyannak, amit neked kell megoldanod. A „ne legyél teher” belső parancsa miatt te leszel a béke fenntartója akkor is, amikor közben belül darabokra törsz, mert rohadtul fáradt vagy.

Miért maradsz ki a fizuemelésből?

A munkahelyen a megfelelési kényszer igazán sokba kerülhet. Amikor fizetésemelést kérsz, nagyobb árat fizetsz érte, mint egy férfi, mert amikor határozott vagy, hirtelen rád sütik, hogy „nehéz eset” vagy. Egy férfinál ugyanez a viselkedés természetes vezetői tulajdonság, de egy nőnél égbe kiáltó bűnnek számít, ha az önérvényesítés útjára lép és ki mer állni önmagáért.

Miért akarnak visszatartani?

Eljön a pont amikor megelégeled a mellékszerepet, ilyenkor pedig falakba ütközöl. A pszichológia ezt visszacsapás-effektusnak (backlash) nevezi. Nőként, ha nem vagy kedves és simulékony, a környezeted ösztönösen büntetni kezd, mert „nem így illik”. Ez a kettős mérce a legnehezebb akadály: ha kedves vagy, nem vesznek komolyan, ha határozott vagy, nem fognak szeretni és azt sugallják „nem vagy elég jó”. Felteszem a kérdést: ugyan, kinek a mértéke szerint nem vagy az?

Mi van akkor, ha vége a munkának?

Ez az állapot nem ér véget a munkaidővel. Otthon jön az érzelmi munka: a család hangulatának és teendőinek menedzselése, a konfliktusok elsimítása. Ez a láthatatlan erőfeszítés aránytalanul nagy részben rád hárul, ami egyenes út a kiégéshez.

Hogyan törhetsz ki?

A megoldás nem csak az asszertív kommunikáció, inkább rendszerszintű változásra van szükség: a világnak is meg kell tanulnia kezelnie egy határozott nőt. Egyéni szinten viszont van hatalmad. Merj néha rossz kislány lenni. Tedd le a másokért vállalt felelősséget, és a határhúzás jegyében ne kérj bocsánatot azért, mert igényeid vannak. Próbáld ki, nem olyan nehéz, mint elsőre tűnik!

Gyereknevelési tanácsok szakértőktől, hogy a te lányod ne essen a jókislány-szindróma csapdájába:

Ha gyerekkorodban gyakran hallottad ezt a 7 mondatot, téged is passzív-agresszív szülő nevelt

Amikor egy szülő érzelmileg éretlen, gyakran mutat passzív-agresszív viselkedést. Gyerekkorunkból sok mondat belénk égett, mely valójában erre a szülői magatartásra utal.

Ezt az egyetlen dolgot kell megváltoztatnod, hogy szófogadó legyen a gyereked

Ha szülő vagy, akkor minden bizonnyal pontosan tudod, hogy néha milyen lehetetlen feladatnak tűnik rávenni a gyerekeket bizonyos tevékenységekre, vagy egyszerűen csak arra, hogy hallgassanak rád. A szakértők szerencsére megtalálták azt a gyereknevelési hack-et, amivel egyszerűen megregulázhatod az aprónépet.

Ha ebben az életkorban leszel szingli, azt megköszöni a mentális egészséged

A harrvardi pszichológusok szerint élvezd ki a szingliséget és akkor sokkal jobb kapcsolatokat tudsz majd fenntartani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu