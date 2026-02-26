Lily Collins évek óta Audrey Hepburn szerepére készül: íme, az Emily Párizsban összes Audrey-outfitje

Így már egészen más szemmel nézzük vissza az Emily Párizsban ikonikus szettjeit, hiszen azokat sok esetben a legismertebb Audrey-outfitek inspirálták. De nézzük csak, hogyan vonzotta be magának Lily Collins Audrey Hepburn szerepét!

Lily Collins Audrey Hepburnt fogja alakítani az új, életrajzi filmjében.

Lily Collins Audrey Hepburnként – A tökéletes szereposztás

Lily Collins óriási szerepet kapott, amelyről úgy nyilatkozott, hogy „a megtiszteltetés szavakkal le sem írható”. Nemrég ugyanis nyilvánosságra hozták, hogy ki fogja alakítani az Audrey Hepburnről szóló életrajzi film főszerepét, vagyis magát Audrey-t. És bár a pletykák szerint még Ariana Grande is pályázott a szerepre, most végre kiderült, hogy végül Lily Collinsra esett a választás.

És ennél tökéletesebb szereposztást nem is találhattunk volna, hiszen a brit születésű, amerikai színésznő szinte kiköpött mása az Oscar-díjas, divattörténelmet meghatározó Audrey-nak!

Lily Collins bemanifesztálta: Audrey Hepburn-utalások az Emily Párizsban sorozatban

Manifesztáció vagy homage – ki minek gondolja. Egy biztos: Phil Collins lánya, Lily már jó ideje készül erre a lehetőségre, ezt pedig úton-útfélen meg is mutatta. Amikor a közösségi oldalán bejelentette a nagy hírt, akkor azt is hozzátette a posztjához, hogy „közel 10 évnyi munka és egy életen át tartó csodálat és rajongás Audrey iránt – és végre megoszthatom veletek a hírt” – vagyis a film gyártásának első fázisai és az előkészületek már jó ideje tartanak.

És valójában most jöhet a homlokra csapás, hogy „hát persze, hiszen ott volt az orrunk előtt”. Ugyanis az Emily Párizsban-sorozatban – melynek érkezik a hatodik évada – Lily Collins ügyesen fejezte ki hódolatát Audrey iránt: az ikonikus színésznő különleges öltözködési stílusát felhasználva. Készen állsz az Emily–Audrey összeállításokra?

1. Utalás a Mókás arcra

Az Emily Párizsban első évadában a készítők (és persze Lily is) tulajdonképpen nyíltan tisztelegtek Audrey előtt. Az ikonikus „nyaklánc fejdíszként” ötlete ugyanis az 1957-es Mókás arc című filmet idézi fel – Audrey egy Givenchy ruhához vette fel az érdekes kiegészítőt. Emily pedig láthatóan ugyanúgy alkalmazta ezt a sikkes nyakéket/fejdíszt.