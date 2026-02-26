Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök

Lily Collins évek óta Audrey Hepburn szerepére készül: íme, az Emily Párizsban összes Audrey-outfitje

divat Emily Párizsban Lily Collins Audrey Hepburn
Baranyi Hanna
2026.02.26.
Tagadhatatlan, hogy a két színésznő között van hasonlóság, ez évek óta beszéd tárgya a rajongók között. Ennek azonban sokáig nem volt jelentősége, most azonban kiderült, hogy Lily Collins Audrey Hepburn bőrébe bújik. Erre a szerepre már régóta készül, az Emily Párizsban 5 évada alatt ugyanis számos, Audrey Hepburn inspirálta szettben láthattuk. Nézzük, melyek voltak ezek!

Így már egészen más szemmel nézzük vissza az Emily Párizsban ikonikus szettjeit, hiszen azokat sok esetben a legismertebb Audrey-outfitek inspirálták. De nézzük csak, hogyan vonzotta be magának Lily Collins Audrey Hepburn szerepét!

Lily Collins Audrey Hepburnnel
Lily Collins Audrey Hepburnt fogja alakítani az új, életrajzi filmjében.
Forrás: GettyImages

Lily Collins Audrey Hepburnként – A tökéletes szereposztás

Lily Collins óriási szerepet kapott, amelyről úgy nyilatkozott, hogy „a megtiszteltetés szavakkal le sem írható”. Nemrég ugyanis nyilvánosságra hozták, hogy ki fogja alakítani az Audrey Hepburnről szóló életrajzi film főszerepét, vagyis magát Audrey-t. És bár a pletykák szerint még Ariana Grande is pályázott a szerepre, most végre kiderült, hogy végül Lily Collinsra esett a választás

És ennél tökéletesebb szereposztást nem is találhattunk volna, hiszen a brit születésű, amerikai színésznő szinte kiköpött mása az Oscar-díjas, divattörténelmet meghatározó Audrey-nak!

Lily Collins bemanifesztálta: Audrey Hepburn-utalások az Emily Párizsban sorozatban

Manifesztáció vagy homage – ki minek gondolja. Egy biztos: Phil Collins lánya, Lily már jó ideje készül erre a lehetőségre, ezt pedig úton-útfélen meg is mutatta. Amikor a közösségi oldalán bejelentette a nagy hírt, akkor azt is hozzátette a posztjához, hogy „közel 10 évnyi munka és egy életen át tartó csodálat és rajongás Audrey iránt – és végre megoszthatom veletek a hírt” – vagyis a film gyártásának első fázisai és az előkészületek már jó ideje tartanak.

És valójában most jöhet a homlokra csapás, hogy „hát persze, hiszen ott volt az orrunk előtt”. Ugyanis az Emily Párizsban-sorozatban – melynek érkezik a hatodik évada – Lily Collins ügyesen fejezte ki hódolatát Audrey iránt: az ikonikus színésznő különleges öltözködési stílusát felhasználva. Készen állsz az Emily–Audrey összeállításokra?

1. Utalás a Mókás arcra

Az Emily Párizsban első évadában a készítők (és persze Lily is) tulajdonképpen nyíltan tisztelegtek Audrey előtt. Az ikonikus „nyaklánc fejdíszként” ötlete ugyanis az 1957-es Mókás arc című filmet idézi fel – Audrey egy Givenchy ruhához vette fel az érdekes kiegészítőt. Emily pedig láthatóan ugyanúgy alkalmazta ezt a sikkes nyakéket/fejdíszt.

Mókás arc – Emily Párizsban
Lily a Mókás arc egyik ikonikus kiegészítőjét is felhasználta az Emily Párizsban-sorozatban.
Forrás: Profimedia

2. Utalás a My Fair Ladyre

Emily a 4. évad maszkabálján viselte ezt a feltűnő, csíkos, és óriási karimájú kalapos szettet. Ha jobban megnézzük Audrey ruháját a My Fair Lady-ben (1964), akkor azonnal ki is szúrhatjuk a hasonlóságot.

My Fair Lady – Emily Párizsban
Emily a My Fair Lady ikonikus ruhájához hasonló szettben tűnt fel a maszkabálon.
Forrás: Profimedia

3. Utalás az Amerikai fogócska (Charade) című filmre

Audrey ikonikus téli szettje az Amerikai fogócska (Charade) című 1963-as filmből szinte teljesen azonos, mint Emily viselete a negyedik évadban, amikor Gabriel síelni viszi az amerikai lányt. Ebben az Audrey-szettben máris kellemesebb szakítani a pasiddal!

Amerikai fogócska – Emily Párizsban
Audrey téli szettjét muszáj volt újraalkotni.
Forrás: GettyImages, Profimedia

4. Utalás a Római vakáció című filmre

Emily leváltja Párizst Rómára – az Audrey-imádata erre némi magyarázatot ad (mondjuk amúgy is érthető lenne)! Ráadásul a városfelfedező rész minden pillanata olyan, mintha a Római vakációban (1953) lennénk, hiszen Emily szinte teljesen úgy néz ki ebben a szettben, mint Anna hercegnő, vagyis Audrey.

Római vakáció – Emily Párizsban
Rómába csak olyan sikkesen lehet menni, mint Audrey!
Forrás: Profimedia

Lily Collins rajongása Audrey Hepburn iránt

Az biztos, hogy Lily rajong Audrey Hepburnért! Bemanifesztálás vagy sem, a színésznő egész biztosan mindent megtesz majd, hogy a lehető legautentikusabban alakítsa Audrey-t a készülő filmben. Hiszen ennek már láthattuk nyomait az Emily Párizsban sorozatban is.

