Megtörték a csendet Katherine Short szomszédai: így viselkedett a tragédia előtt Martin Short lánya

mentális betegség katherine short martin short
Bár gyakran látták, igazán nem ismerték Katherine Shortot a szomszédai. Martin Short lánya csak a hozzá legközelebb állókkal osztotta meg lelki szenvedését.

Martin Short lánya, Katherine Short hétfő este halt meg hollywoodi otthonában. A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy öngyilkosság történt. A 42 éves pszichológus hosszabb ideje mentális problémákkal küzdött, és időről időre különböző intézményekben kért segítséget. Szomszédai szerint azonban a halála előtt semmi jelét nem mutatta annak, hogy nagy lenne a baj.

  • Katherine Shortot hétfőn este találták holtan hollywoodi otthonában.
  • A 42 éves nő öngyilkos lett.
  • Szomszédjai szerint semmi jele nem volt annak, hogy nagy a baj.
  • Martin Short elhalasztotta közelgő fellépését.

Martin Short lánya nem mutatta, hogy szenvedne 

Bár Katherine Short soha nem tagadta, hogy mentális gondokkal küzd, azok, akik felületesen ismerték,  semmit nem vettek észre rajta. „Katherine zárkózott ember volt, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt barátságos. Meglehetősen nyitott volt. A halála előtt sem látszott rajta, hogy nagy lenne a baj ” – nyilatkozta Martin Short lányának egyik szomszédja az Us Weeklynek. Elmondta, hogy gyakran hallották és látták, ahogy a barátaival beszélget és nevetgél a verandáján. Hozzátette, Katherine különösen szeretett könyvekről beszélgetni, főként ismeretterjesztő irodalomról.

Barátja is nyilatkozott Katherine-ről

Barátja, Rande Levine elmondta,  hogy párja a nehezebb időszakokban kezelésre vonult. „Amikor nagyon rosszul volt, azt mondta: nem leszek itt, elmegyek. Ilyenkor bevonult valahová, hogy rendbe jöjjön” – idézte fel Levine. Hozzátette: Katherine nyíltan beszélt a küzdelmeiről, de a külvilág számára a problémái láthatatlanok voltak. „Ha ránéztél, soha nem mondtad volna meg. Nyugodt volt, kedves, sokat nevetett.”

Ki volt Martin Short lánya, Katherine Short? 

Katherine Short életét a mentális egészség iránti elkötelezettség és az együttérzés vezérelte. 2006-ban pszichológia szakon szerzett alapdiplomát a New York-i Egyetemen, majd 2010-ben szociális munka mesterdiplomát a Dél-Karolinai Egyetemen. Magánpraxist vezetett, emellett részmunkaidőben az Amae Health pszichiátriai járóbeteg-klinikán dolgozott. Aktív szerepet vállalt a Bring Change 2 Mind jótékonysági szervezet munkájában, amely a mentális betegségekkel kapcsolatos stigma felszámolását tűzte ki célul, és azt, hogy változzon az azzal küzdők társadalmi megítélése 

Martin Short elhalasztotta közelgő fellépését

Martin Short képviselője kedden megerősítette, a színész lánya elhunyt: „Mély fájdalommal tudatjuk Katherine Hartley Short halálát. A Short családot lesújtotta a veszteség, és kérik, tartsák tiszteletben a magánéletüket” − tették közzé. A tragédia miatt a 75 éves színész elhalasztotta közelgő fellépését amelyben a Gyilkos a házban-beli partnerével, Steve Martinnal szerepelnek.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

