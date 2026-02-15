Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A tudomány megerősítette: a nők boldogabbak, mint a férfiak és ennek meglepő oka van

tudomány nők genetika
Pópity Balázs
2026.02.15.
A Dél-floridai Egyetem kutatói megdöbbentő összefüggést tártak fel egy csak a nőkben kifejeződő boldogsággén és a nők szubjektív boldogságérzete között. Úgy tűnik, a neurobiológia végre választ ad arra a kérdésre, miért boldogabbak a nők, mint a férfiak.

Te is gyakran vagy vidám? Habár számos kutatás igazolta, hogy minkét nemnél hasonlóak az érzelmek megéléseinek folyamatai, ám abban nincs vita, hogy a nemek máshogy élik meg az érzelmeiket és ennek neurobiologiai és hormonális okai is vannak. A Dél-floridai Egyetem (USF) kutatói megtalálták a boldogsággént, ami miatt boldogabbak a nők, mint a férfiak.

Miért boldogabbak a nők, mint a férfiak?

  • A MAOA gén befolyásolja a dopamin és a szerotonin lebomlását a női agyban, ezzel hosszabb ideig tartó boldogságérzetet okozva, mint férfiak esetében.
  • Az alacsony expressziójú génvariáns lassítja a hangulatjavító vegyületek kiürülését a női agyból.
  • A kutatás 345 résztvevő bevonásával bizonyította a genetika és a szubjektív boldogságérzet összefüggését.
  • A férfiaknál a tesztoszteron miatt nem tud ez a gén pozitívan kifejeződni, sőt, agressziót is okozhat.
  • A MAOA gén korábban csak agresszióval és alkoholizmussal hozták összefüggésbe, de az amerikai kutatás alapján úgy tűnik, hogy nőkben éppen ez a mentális jólét forrása.

A USF kutatói rájöttek, hogy az a gén, amit korában az aszociális viselkedéséért és a függőségekért felelős szekvenciaként azonosítottak a nőket tovább képes benntartani a boldogság érzésének állapotában. A monoamin-oxidáz (MAOA) gén ugyanis azt szabályozza, hogy az agyad milyen gyorsan képes lebontani az örömhormonokat, vagyis a dopamint és a szerotonint, szóval ha valami pozitív élmény éri őket, nagyobb hatással van rájuk, mivel tovább képesek fenntartani ezt az érzést. Ennek a génnek két változata is ismert: az egyik enyhébben nyújtja el a boldogságérzetet, a másik pedig akár órákon át képes biztosítani a feldobottságot. Férfiak esetében azonban teljesen más tulajdonságokat hoz ki.

A MAOA gén ösztrogénnel párosítva a felhők fölé visz

Persze vannak tulajdonságok, amelyek segítenek boldog és elégedett életet élni, de sok múlik a genetikán is. A női nemi hormon hatása elképesztő a MAOA génnel kombinálva. A kutatás során 193 nőt és 152 férfi eredményeit hasonlították össze a „Children in the Community” nevű hosszú távú mentális egészségügyi projekt keretében. Azok a nők, akik az alacsony expressziójú MAOA génnel rendelkeztek, láthatóan vidámabbak voltak, akiknek pedig mindkét variáns jelen volt a genetikai kódjukban, azok pedig szinte sugároztak a kiegyensúlyozottságtól.

Dr. Chen, a kutatás vezetője maga is elismerte, hogy meglepte az eredmény, hiszen ezt a variánst eddig csak a sötét oldaláról ismertük: az alkoholizmust, az antiszociális viselkedést és dührohamokat társították hozzá, amiért el is nevezték „harcos génnek”. Úgy tűnik azonban, hogy nőknél ez a harciasság valami egészen mássá nemesedik. Miután a kutatók az eredményeket életkor, az iskolai végzettség és a jövedelem szerint is megvizsgálták, kiderült, hogy a boldogságérzetük mindezektől teljesen független és mindössze ez a neurobiológiai egzotikum volt az egyetlen dolog, ami közös volt bennük.

Úgy tűnik, hogy a tesztoszteron a MAOA gén kriptonitja 

Bár a vizsgált férfiak közül is sokan hordozták a boldogabbik génvariánst, náluk semmiféle pozitív elmozdulást nem mutattak a tesztek. Biokémiailag ugyan nincs különbség (a gén a férfiak agyában is lassítja a szerotonin és a dopamin lebontását), az alacsony expressziójú génvariáns mégis kifejezetten agresszívvá és robbanékonnyá tette őket. A tudósok szerint a magyarázat a tesztoszteronban rejlik, ami egyszerűen kioltja a MAOA gén pozitív hatásait.

A Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry folyóiratban közzétett tanulmány és Dr. Chen elmélete szerint ez megmagyarázhatja, miért tűnnek a kisfiúk még boldognak és gondtalannak. Náluk még alacsony a tesztoszteron szintje, így a gén jobban kifejeződik. Amint azonban beüt a pubertás, és elönti őket a férfihormon, a genetikai boldogságkapu végleg bezárul. Ez a gén csak akkor válik veszélyessé, ha nehéz gyerekkorral párosul. Míg egy szerető környezetben felnövő, alacsony kifejeződésű MAOA génnel rendelkező nő nagyobb eséllyel marad tisztességes, egy bántalmazott háttérrel rendelkező, ugyanezzel a génvariánssal megáldott férfi előtt nagyobb eséllyel terelődik az antiszociális, bűnözői életút felé. (Bár egyesek a homlokukból is tudni vélik, hogy ki a sorozatgyilkos, a hajlam nem jelenti azt, hogy törvényszerűen bűnöző is lesz az ilyen ember.)

Úgy tűnik, nem kell skandiávnak születni a boldogsághoz. Szóval, ha legközelebb a párod csak meredten néz maga elé a kanapén, ne hibáztasd – ő egyszerűen túl férfias ahhoz, hogy ilyen biokémiai luxusban részesüljön, mint te.
 

