A tudomány megerősítette: a nők boldogabbak, mint a férfiak és ennek meglepő oka van

Te is gyakran vagy vidám? Habár számos kutatás igazolta, hogy minkét nemnél hasonlóak az érzelmek megéléseinek folyamatai, ám abban nincs vita, hogy a nemek máshogy élik meg az érzelmeiket és ennek neurobiologiai és hormonális okai is vannak. A Dél-floridai Egyetem (USF) kutatói megtalálták a boldogsággént, ami miatt boldogabbak a nők, mint a férfiak.

Megtalálták a boldogságért felelős gént, ami miatt boldogabbak a nők, mint a férfiak. Vicces, de ez ugyan az a gén, ami miatt a férfiak agresszívavabbak lesznek.

Forrás: Shutterstock

Miért boldogabbak a nők, mint a férfiak? A MAOA gén befolyásolja a dopamin és a szerotonin lebomlását a női agyban, ezzel hosszabb ideig tartó boldogságérzetet okozva, mint férfiak esetében.

Az alacsony expressziójú génvariáns lassítja a hangulatjavító vegyületek kiürülését a női agyból.

A kutatás 345 résztvevő bevonásával bizonyította a genetika és a szubjektív boldogságérzet összefüggését.

A férfiaknál a tesztoszteron miatt nem tud ez a gén pozitívan kifejeződni, sőt, agressziót is okozhat.

A MAOA gén korábban csak agresszióval és alkoholizmussal hozták összefüggésbe, de az amerikai kutatás alapján úgy tűnik, hogy nőkben éppen ez a mentális jólét forrása.

A USF kutatói rájöttek, hogy az a gén, amit korában az aszociális viselkedéséért és a függőségekért felelős szekvenciaként azonosítottak a nőket tovább képes benntartani a boldogság érzésének állapotában. A monoamin-oxidáz (MAOA) gén ugyanis azt szabályozza, hogy az agyad milyen gyorsan képes lebontani az örömhormonokat, vagyis a dopamint és a szerotonint, szóval ha valami pozitív élmény éri őket, nagyobb hatással van rájuk, mivel tovább képesek fenntartani ezt az érzést. Ennek a génnek két változata is ismert: az egyik enyhébben nyújtja el a boldogságérzetet, a másik pedig akár órákon át képes biztosítani a feldobottságot. Férfiak esetében azonban teljesen más tulajdonságokat hoz ki.

A MAOA gén ösztrogénnel párosítva a felhők fölé visz

Persze vannak tulajdonságok, amelyek segítenek boldog és elégedett életet élni, de sok múlik a genetikán is. A női nemi hormon hatása elképesztő a MAOA génnel kombinálva. A kutatás során 193 nőt és 152 férfi eredményeit hasonlították össze a „Children in the Community” nevű hosszú távú mentális egészségügyi projekt keretében. Azok a nők, akik az alacsony expressziójú MAOA génnel rendelkeztek, láthatóan vidámabbak voltak, akiknek pedig mindkét variáns jelen volt a genetikai kódjukban, azok pedig szinte sugároztak a kiegyensúlyozottságtól.