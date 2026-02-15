Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. február 16-22.: a Bak irányt vált, a Szűz plusz pénzhez jut

2026.02.15.
Felbolydulnak a csillagok a héten! A Halakba lépő Nap, a Vízöntő újholdja és a Kosban gyülekező égitestek mind változásokat sürgetnek. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét.

Maradj következetes és türelmes A héten kihívásokat állít eléd az Univerzum. Azonban, ha odafigyelsz és nem hagyod, hogy provokáljanak, akkor nagy sikereket érhetsz el pénzügyi téren! A tűz jegyűek lendületbe jönnek a héten és gyors döntéseket kell hozniuk, a víz jegyűek nagy felismeréseket tesznek a munkahelyükön. A levegő jegyűekre új tervek és célok várnak, a föld jegyűek pedig megalapozhatják a hosszú távú anyagi biztonságukat. Tolmácsoljuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét.

A heti karrier- és pénzhoroszkóp váratlan fejleményeket tartogatnak pénzügyi téren
Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 16-22.

KOS:

A tűz és a víz kettőssége fogja jellemezni azt a hetet. A tűz a Kos eleme, ami kedvező számodra. Ám a víz tétova stílus nem neked való. Ennek ellenére próbáld meg elfogadni, hogy ha valaki ilyen! Kedden a Vízöntő újhold új ajtókat nyit meg számodra a karrierben.

BIKA:

A keddi újhold újabb változást szimbolizál a munkahelyeden. Eleged van már a számtalan változtatásból. De nem sok beleszólásod van. Most az alkalmazkodás vezet csak sikerhez.

IKREK:

A keddi újhold fantasztikus hatással lesz rád. Szerdán a Halakba lépő Nap a karriered és a jövőd építésére tereli a figyelmedet. Ne kapkodj! Hétvégén több időd lesz átgondolni, hogy merre lépj.

RÁK:

A víz jegyekben járó bolygók közötti barátságos fényszögek bearanyozzák a hétfődet, szerdádat, csütörtöködet és a vasárnapodat. Látod, hogy szinte minden napra jut valami jó? Ezt tartsd szem előtt, amikor erőszakosnak neveznéd a főnököd vagy egy kollégád viselkedését! Nem téged minősít a másik stílusa, hanem őt.

OROSZLÁN:

A hét elején valaki átlátszó ürüggyel vívja ki a környezeted figyelmét. Döbbenten állsz, és nem érted, hogy miért nem látják a manipulációt. Mielőtt magadra vállalnád a népszerűtlen megmondó szerepét, lépj hátra! A hét második felében nem szabad elhamarkodottan döntened a pénzügyekben!

SZŰZ:

Hajlamos lehetsz a túlzott rivalizálásra. A tűz és a víz kettősség meglepő tapasztalatokat hoz neked. A hét második fele egyértelműen sikeres lesz, sőt, akár plusz pénz is ütheti a markodat!

MÉRLEG:

A keddi újhold óriásit dob a lelkesedéseden. Amikor ilyen állapotban hozol döntéseket, akkor a siker garantált. Ennek ellenére nem kell kapkodnod. Szerdától a Halakba lépő Nap arra int, hogy figyelj az időbeosztásra!

SKORPIÓ:

Felemás hét vár rád. A víz dominancia jót tesz neked hétfőn, szerdán, vasárnap. Ám a tűz dominanciát, vagyis a sürgetést és nyers stílust rosszul viseled csütörtökön és pénteken. Amikor ingerültséget érzel, állj meg egy pillanatra, és vizsgáld meg, hogy mi, vagy ki az oka ennek! Valószínűleg a főnök lesz az…

NYILAS:

Bolygód, a Jupiter hétfőn a Merkúrral, vasárnap a Vénusszal alkot harmonikus fényszöget. Eszerint minden jó, ha a vége jó. Egyik munkatársad olyasmit mond, ami félrevezetheti a többieket. Dilemma, hogy szólj-e. Inkább kérdezz!

BAK:

Bolygód, a Szaturnusz pénteken utol éri a Neptunuszt, és együtt fognak állni a Kosban. Ez egy újabb lökés a változtatáshoz. Tőled függ, hogy munkahelyet, vagy lakást váltasz. Az is nyitott kérdés, hogy mikor teszed. Mivel egyik bolygó sem sürget.

VÍZÖNTŐ:

A keddi újhold a Vízöntőben lesz, ami számodra az év legintenzívebb hatású újholdja. Ekkor bármiben újíthatsz. Ha még nem áll a rendelkezésedre minden eszköz, akkor legalább gondolatban nyiss az újra! Pénzügyekben jó hír jön.

HALAK:

Szerdán a Nap belép a Halakba, és közeledik a születésnapod. Mindeközben a Kosban együtt álló Hold, Szaturnusz és Neptunusz a pénzügyeidet élénkíti fel. El kell gondolkoznod, hogy mire költesz és/vagy mire teszel félre pénzt. Utazásra? Tanulásra? Az otthonod szépítésére?

