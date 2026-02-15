Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. február 16-22.: a Bak irányt vált, a Szűz plusz pénzhez jut

Maradj következetes és türelmes A héten kihívásokat állít eléd az Univerzum. Azonban, ha odafigyelsz és nem hagyod, hogy provokáljanak, akkor nagy sikereket érhetsz el pénzügyi téren! A tűz jegyűek lendületbe jönnek a héten és gyors döntéseket kell hozniuk, a víz jegyűek nagy felismeréseket tesznek a munkahelyükön. A levegő jegyűekre új tervek és célok várnak, a föld jegyűek pedig megalapozhatják a hosszú távú anyagi biztonságukat. Tolmácsoljuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét.

A heti karrier- és pénzhoroszkóp váratlan fejleményeket tartogatnak pénzügyi téren

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp február 16-22.

KOS:

A tűz és a víz kettőssége fogja jellemezni azt a hetet. A tűz a Kos eleme, ami kedvező számodra. Ám a víz tétova stílus nem neked való. Ennek ellenére próbáld meg elfogadni, hogy ha valaki ilyen! Kedden a Vízöntő újhold új ajtókat nyit meg számodra a karrierben.

BIKA:

A keddi újhold újabb változást szimbolizál a munkahelyeden. Eleged van már a számtalan változtatásból. De nem sok beleszólásod van. Most az alkalmazkodás vezet csak sikerhez.

IKREK:

A keddi újhold fantasztikus hatással lesz rád. Szerdán a Halakba lépő Nap a karriered és a jövőd építésére tereli a figyelmedet. Ne kapkodj! Hétvégén több időd lesz átgondolni, hogy merre lépj.

RÁK:

A víz jegyekben járó bolygók közötti barátságos fényszögek bearanyozzák a hétfődet, szerdádat, csütörtöködet és a vasárnapodat. Látod, hogy szinte minden napra jut valami jó? Ezt tartsd szem előtt, amikor erőszakosnak neveznéd a főnököd vagy egy kollégád viselkedését! Nem téged minősít a másik stílusa, hanem őt.

OROSZLÁN:

A hét elején valaki átlátszó ürüggyel vívja ki a környezeted figyelmét. Döbbenten állsz, és nem érted, hogy miért nem látják a manipulációt. Mielőtt magadra vállalnád a népszerűtlen megmondó szerepét, lépj hátra! A hét második felében nem szabad elhamarkodottan döntened a pénzügyekben!

SZŰZ:

Hajlamos lehetsz a túlzott rivalizálásra. A tűz és a víz kettősség meglepő tapasztalatokat hoz neked. A hét második fele egyértelműen sikeres lesz, sőt, akár plusz pénz is ütheti a markodat!

MÉRLEG:

A keddi újhold óriásit dob a lelkesedéseden. Amikor ilyen állapotban hozol döntéseket, akkor a siker garantált. Ennek ellenére nem kell kapkodnod. Szerdától a Halakba lépő Nap arra int, hogy figyelj az időbeosztásra!