Az igazság nem mindig az, amit mi akarunk, ám a boldogság alapfeltétele ennek elfogadása. A lelki harmónia és boldogság érdekben bizonyos csúnya igazságokat kénytelenek vagyunk elfogadni. Lássuk, melyik békát kell lenyelni!

Az elfogadás egy olyan lelkiállapotot jelöl, amikor tisztában agyunk a kényelmetlen tényekkel, de megtanultunk együtt élni velük. Életünk során számos olyan csúnya igazsággal találkozhatunk, amivel meg kell barátkozni a továbblépés és boldogság érdekében. Vajon mely esetben válasszuk a piros pirulát? Összeszedtük a legfontosabb életigazságokat.

A boldogság érdekében el kell fogadni a csúnya igazságot
Az igazság olykor kellemetlen, de el kell fogadni a boldogság érdekében.
Forrás: Shutterstock

Csúnya igazságok, amelyeket a boldogság érdekében le kell nyelni:

  • Nem attól száll meg minket a boldogság, hogy mindent tökéletesnek hiszünk, hanem a rossz dolgok elfogadásától.
  • Bizonyos kényelmetlen igazságokat el kell fogadni a fejlődés és lelki béke érdekében.

5 kellemetlen igazság, amit a boldogság érdekében el kell fogadni

Minden ember más és más, így az individuum szintjére lehozva elképelhető, hogy az alábbiaktól eltérő keserű pirulát kell megemészteni. Azonban nagy általánosságban a listán szereplő csúf igazságok vonatkoztathatók a legtöbb ember életére.

1. A kemény munka nem mindig hoz sikert

Sokan ringatják magukat abba az álomvilágban, hogyha elég keményen dolgoznak, akkor elérik az áhított célt. Csakhogy a kitartó, szorgalmas munka csupán egy a siker megannyi összetevője közül. Jó taktika, hatékonyság, frappáns ötletek, szövetségesek és egy kis szerencse is kell az érvényesüléshez. Ezért lehet az, hogy olyan emberek hamarabb előre jutnak, akik látszólag alig tettek erőfeszítést. Már csak azért sem éri meg kizárólag a kemény munka eszközéhez nyúlni, mert a nagy hajtás közepette elmegy mellettünk az élet, amit a siker oltárán áldoztunk fel.

2. A külső igenis számít

„A szépség belülről fakad” – az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések hajlamosak tévútra vinni az embert, elültetve bennük, hogy egyáltalán nem is kell foglalkozni a külsővel. A csúnya igazság ezzel szemben az, hogy megjelenésünk igenis számít. Itt nem elsősorban a pretty privilege-re, vagyis a szépséggel járó előnyökre gondolunk, bár humánetológiailag annak is van alapja. Hacsak nem fekszünk sebészkés alá, ezzel nem igen tudunk mit kezdeni.

Annál fontosabb a megjelenés, ápoltság, stílus, megjelenés, kisugárzás, nem véletlen tukmálják az emberek az öltözködési tanácsaikat például állásinterjúkra.

3. Nem lehetünk jóban mindenkivel

Rossz érzés, amikor valaki nem kedvel minket, természetes, hogy igyekszünk mindenkivel jóban lenni. Azonban már csak matematikailag sem lehetséges, hogy mindenkivel kedvező viszonyt ápoljuk, akivel csak találkoztunk. Az emberek különbözőek, eltérő viselkedéssel, értékrenddel, így szükségszerűen hűvösebb viszonyunk lesz egyesekkel. Ez egy olyan keserű igazság, ami elől nem menekülhetünk, így a legjobb amit tehetünk, hogy lenyeljük a békát.

4. A hullámhegyek mellett hullámvölgyek is léteznek

Nem lehet mindig a csúcson lenni, máskülönben nem szereznénk tapasztalatot. Amikor rossz passzban agyunk, sokunkon eluralkodik a világvége-hangulat, noha a dolgok természetes körforgásában vagyunk. Valóban nem kellemes, amikor hullámvölgyben vagyunk, de érdemes úgy felfogni, mint lehetőséget a tanulásra.

5. Az egyetlen biztos dolog a halál

Szomorú tény, de már csak a statisztika alapján is a halál, a dolgok vége az egyetlen biztos dolog a világon. Mielőtt cikkünk pontja morbid irányt venne, sietve kifejtenénk, hogy ez valójában az élet kiszámíthatatlanságát volt hivatott hangsúlyozni. Nem alakulhat mindig minden úgy ahogy terveztük, a legkisebb pillangó hatás is változást idézhet elő, soha nem mehetünk elég biztosra. Éppen ezért fontos minél teljesebb életet élni, miközben nem teszünk fel mindig mindent egy lapra.

A kellemetlen igazságok pszichológiája

Kényelmes dolog állandóan a komfortzónánkon belül maradni, ám ez nem szolgálja a fejlődésünket. Ahhoz ugyanis, hogy előre lépjünk, fel kell nőni és teljes valójában elfogadni a meztelen igazságot. Ha ez sikerült, megtettük a boldogság felé vezető egyik legfontosabb lépést.

